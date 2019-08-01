Самые разрушительные пожары в новейшей истории

Площадь лесных пожаров в Якутии и Сибири превысила 2,8 млн гектаров, а пройденная ими территория оценивается в 11 млн га. Тушить огонь в труднодоступных районах власти не спешат, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. В XX-XXI веках действительно были пожары и гораздо более разрушительные.