Как Россию называют в разных странах

Швеция официально переименовала Белоруссию – из Витрисланд (дословно Белой России) в Беларусь. Россия тоже далеко не всегда на иностранных языках звучит привычно, например, по-вьетнамски – «Нга». И подобных названий никто менять пока не спешит.