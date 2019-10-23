Сколько зарабатывают киберспортсмены

Россия – один из драйверов киберспорта в Восточной Европе. Интерес к нему растет рекордными темпами – до 20% в год. От 10 до 20 млн россиян ежегодно смотрят трансляции игр по Dota 2 или CS:GO. Это привлекает рекламодателей, готовых платить миллионы игрокам и организаторам турниров.