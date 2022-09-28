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    Как советский хоккей ошеломил Канаду

    Игра советских хоккеистов ошеломила канадцев
    		   28 сентября 2022, 08:10
    Фото: Виктор Будан,Виктор Шандрин/ТАСС
    Текст: Руслан Бакаев

    Ровно 50 лет назад, 28 сентября 1972 года завершилась знаменитая первая Суперсерия матчей между хоккейными сборными СССР и Канады. Эта серия игр перевернула хоккейный мир. Несмотря на общую победу канадцев, Суперсерия доказала силу советского хоккея – после нее «Красной машины» боялись все.

    До 1972 года профессионалы из НХЛ лишь изредка встречались с советскими хоккеистами – и это были единичные случаи. В Суперсерии также смогли принять участие не все звезды Канады – не было, например, знаменитого Бобби Халла. Дело в том, что Халл и несколько других звезд подписали контракты с клубами только что созданной Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). И в сборную НХЛ их не взяли, несмотря даже на просьбу премьер-министра Канады.

    В советской команде тоже была одна потеря. Главный тренер Всеволод Бобров разругался с лучшим бомбардиром сборной Анатолием Фирсовым и не взял того в Канаду.

    Первая игра началась шквалом атак «кленовых листьев», которых бешено поддерживали болельщики. Уже на 30-й секунде лучший игрок Канады Фил Эспозито добил в ворота шайбу, отбитую Третьяком. Канадцы продолжали атаковать и на 7-й минуте забросили еще. Но советские хоккеисты не дрогнули: играя в свой фирменный красивый комбинационный хоккей, вскоре они сравняли счет усилиями Евгения Зимина, а затем в меньшинстве Борис Михайлов и Владимир Петров убежали в контратаку, и последний сравнял счет. Канадские зрители озадаченно притихли.

    Перед началом матчей многие канадские болельщики и даже эксперты были уверены в легкой победе со счетом 8:0. Считалось, что советским хоккеистам не достает мощи, а слабейшее звено – 20-летний вратарь Владислав Третьяк. Но так думали не все – тренеры канадцев опасались скоростных игроков сборной СССР. Первый матч состоялся 2 сентября в Монреале. Жители Северной Америки смотрели матч в прямой трансляции, тогда как в СССР из-за разницы во времени игру показали в записи.

    Второй период стал бенефисом Валерия Харламова. Уникальная техника звезды советского хоккея раз за разом ставила в тупик мощных защитников Канады. Харламов забросил две шайбы в ворота голкипера Кена Драйдена и в итоге был признан лучшим игроком встречи.

    Третий период снова начался атаками «родоначальников хоккея», которые отквитали одну шайбу – 3:4. Но дальше голы праздновала только «Красная машина» - Михайлов, Зимин и Александр Якушев установили общий счет 7:3 в пользу СССР.

    Это был шок для всей Канады и праздник для Советского Союза. Владелец команды «Торонто Мейпл Лифс» предложил Харламову миллион долларов за переход в его клуб, но естественно, получил отказ.

    Второй матч в Торонто сборной СССР откровенно не удался. Канадцы жаждали реванша и действовали сверхжестко, а американские арбитры судили слишком лояльно для хозяев. Харламов в одном из эпизодов возмутился решением судьи и получил 10-минутный штраф.

    Кроме того, как потом признал Якушев, команду после победы в первой игре захлестнули эмоции: «Настроиться на следующую игру было сложно. Мы многое выплеснули в стартовой встрече». В итоге 4:1 в пользу Канады, и это при отличной игре Третьяка, отразившего 32 броска и признанного лучшим в советской команде.

    Третий матч проходил в Виннипеге. Канадцы действовали в своей любимой манере, забрасывая шайбу в углы площадки и навязывая сопернику борьбу на каждом метре. «Кленовые листья» все время вели в счете, но советская команда блестяще использовала контратаки, невзирая даже на численное меньшинство. Так дважды отличились Петров и Харламов. Матч завершился вничью 4:4, а лучшим у СССР вновь стал Третьяк (34 отраженных броска).

    Четвертая игра в Ванкувере стала лучшей для нашего голкипера – Владислав отразил 38 бросков.

    Канадские зрители буквально влюбились в Третьяка – они впервые увидели в его исполнении советскую манеру игры на коленях. В этом матчей советская команда больше атаковала и заслуженно победила 5:3. Дублем и результативной передачей отметился Михайлов, по два очка у Харламова и Петрова.

    Команда Всеволода Боброва выиграла канадскую часть Суперсерии, и тут уже канадцы не могли оправдаться недооценкой соперника. Они просто сыграли хуже и закономерно проиграли более сильной команде. «После того, что русские сделали с нами в нашей игре здесь, в Канаде, боюсь, в спорте не осталось ничего святого, - заметил нападающий Канады Фрэнк Маховлич. - Если их кто-нибудь познакомит с американским футболом, они через два года разгромят «Далласских ковбоев» и выиграют первый приз».

    Болельщики подвергли игроков сборной Канады жесткой критике и даже освистывали их с трибун, чем невероятно злили звезд НХЛ. «Эти русские — великие хоккеисты. Почему бы вам не оценить их по достоинству и не прекратить осыпать нас обвинениями?», – спрашивал Фил Эспозито.

    Понятно, что перед серией игр в Москве настроение в командах было совсем другим. Канадцы должны были биться за свой престиж и ради этого готовы были на все. Тем временем советские хоккеисты неожиданно для себя стали кумирами всего СССР. К такой славе многие оказались не готовы.

    Пятый матч состоялся во Дворце спорта «Лужники» в присутствии генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. Канадцев поддерживали 3000 болельщиков, прибывших из-за океана и легко перекрикивавших скромную советскую публику. Канадцы быстро открыли счет и в середине второго периода вели 3:0, но затем попытались сыграть на удержание счета и за это поплатились. Сборная Боброва одержала третью победу в серии (5:4) и была очень близка к итоговому триумфу.

    В следующей игре «кленовые листья» переключили тумблер жесткости на максимальное значение – теперь они действовали местами грязно и грубо. В одном из эпизодов защитник Бобби Кларк нанес тяжелую травму Харламову, ударив того клюшкой в область травмированной ранее лодыжки. Лидер атак сборной СССР выбыл из строя до заключительного матча серии. Без Харламова советские хоккеисты уступили и в этом, в следующем матче, несмотря на 4 набранных очка Якушева (3 гола плюс результативная передача.

    В решающей восьмой встрече 28 сентября Харламов все-таки вышел на лед, но был малозаметен. СССР быстро открыл счет – большинство реализовал Якушев. Но вскоре численное преимущество получила Канада, и советская команда не удержала Эспозито – 1:1. Команды отвечали атакой на атаку, и события развивались очень быстро – 2:2 после первого периода. Во втором периоде советские игроки забросали канадцев и закономерно повели 5:3. Казалось бы, вот она – победа.

    Что случилось с командой Боброва в третьем периоде, трудно сказать. Она пыталась сыграть на результат, и это обернулось провалом. «Кленовые листья» смяли сборную СССР и забросили одну за другой три шайбы. Шестую и победную за 34 секунды до финальной сирены запихнул в ворота Третьяка Пол Хендерсон.

    Так сборная Канады сумела продемонстрировать то, что сейчас известно всем – она не сдается никогда. А советская команда, пусть и уступила в итоге, навсегда покорила болельщиков по всему миру своим стилем и невероятно привлекательной манерой игры.

    Значение Суперсерии было огромно. И СССР, и Канада после нее стали играть в другой хоккей. Канадцам пришлось добавлять в комбинационном и скоростном хоккее, а советским игрокам – в силовой борьбе. Осознав, какой это невероятный опыт, клубы НХЛ много раз после этого приглашали к себе советские команды. Ну а с падением Железного занавеса в НХЛ хлынул поток российских хоккеистов, которых с каждым годом становится все больше. В Северной Америке мастерство русских хоккеистов после Суперсерии 1972 года никогда не подвергалось сомнению.
     
     
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