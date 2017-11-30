Российских олимпийцев отстраняли по крайне жесткому принципу

Взгляд
26 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:51  |  vz.ru
Разделы

Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
Перейти а раздел…

«Последний сталинист Европы» пал жертвой бессовестной лжи

Теперь уже известно, что «суд над четой Чаушеску» был расправой под полностью вымышленным предлогомФото: Ираклия Чохонелидзе /Фотохроника ТАСС
Ровно 100 лет назад родился Николае Чаушеску. При жизни его называли «гением Карпат», после смерти – кровавым диктатором. Но главным сейчас представляется то, что в 1989 году он пал жертвой первой в истории «цветной революции». Именно на Румынии испытали тогда многие социальные, информационные и политические технологии, теперь уже хорошо известные миру.  Подробности...
Перейти а раздел…

Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
Перейти а раздел…

«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
Перейти а раздел…

Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
Перейти а раздел…

С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 152 комментария

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
      Подробности...

      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
      Подробности...

      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Гордон передумала участвовать в выборах президента
          Пограничники задержали пытавшегося пробраться в Крым украинцаВиктор Ан написал в МОК крайне возмущенное письмоПорошенко подсчитал процент выполненных Украиной требований МВФМанчини связал трансферы «Зенита» с пожеланием Путина
          Самолет при посадке в Шереметьево врезался в трап и машинуКурды позвали власти Сирии защищать границы от ТурцииНайденная в Израиле челюсть может переписать историю человечестваКитай решил создать «Полярный Шелковый путь»
          Автомобиль кортежа Трампа намеренно сбил полицейского в ДавосеБоевики в Сирии в ближайшее время прорвутся из контролируемой США зоныАрбитраж оправдал попавшегося на допинге американского бегуна из-за поцелуяНа Украине рассказали о «щупальцах русского мира»

          Главная тема


          Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

          «Это реальная угроза»


          Министр обороны Британии о нападении русских: Создадут хаос и отступят

          форум в Давосе


          Андроид София вышла из строя после вопроса о коррупции на Украине

          семейный союз


          Опубликованы фото штампов о зарегистрированном в Москве однополом браке

          президентские выборы


          Стало известно, как Собчак будет агитировать в Крыму

          «агрессия» против Прибалтики


          На Западе оценили вероятность ядерного конфликта России и НАТО

          «Прошу без паники!»


          Исинбаева призвала смириться с санкциями МОК

          арктические маршруты


          Россия и США договорились о судоходстве в Беринговом проливе

          «мифологизированное оружие»


          «Джавелины» в руках грузинской армии окажутся всего лишь дорогостоящей игрушкой

          Отстранение от Олимпиады


          Ирина Алкснис: Российская власть неожиданно сломала собственную многовековую установку

          «первый киноскандал 2018 года»


          Александр Васильев: Создатели фильма открывают совершенно новый взгляд на скифов

          «Конец был предопределен»


          Алексей Колобродов: С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

          на ваш взгляд


          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?

          Российских олимпийцев отстраняли по крайне жесткому принципу

          МОК по сути выдумал целый ряд придирок, чтобы на пустить на Игры российских спортсменов   25 января 2018, 22:50
          Фото: Pawel Kopczynski/Reuters
          Текст: Юрий Зайнашев,
          Мария Воронова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. При ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этих требований выдвинута словно специально для того, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов. Причем сделано это задним числом.

          В четверг стали известны формальные причины, по которым Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл множеству российских спортсменов дорогу к Олимпийским играм в Пхенчхане. Как сообщается на сайте организации, соответствующий список состоит из 17 критериев. На протяжении последних дней новости об отказе тем или иным спортсменам в допуске вызывали недоумение болельщиков, экспертов и самих атлетов, поскольку чиновники МОК тщательно скрывали причины таких решений.

          Как и ожидалось, за бортом Игр остались фигуранты расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, который расследовал слухи о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

          Другой причиной оказались грубые нарушения при использовании системы АДАМС, с помощью которой спортсмены отмечают текущее местоположение, чтобы их могли в любой момент проверить ревизоры из допинг-службы. Имеются в виду случаи пропуска российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном системой месте.

          Не поедут на Игры и все атлеты, в отношении которых была получена некая «дополнительная информация» от международных федераций и ВАДА, в том числе от осведомителей ВАДА.

          «Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно», – заявила Валери Фурнейрон, глава комиссии, которая и отбирала россиян на Игры.

          Кроме названных, в черный список вошли, например, такие критерии: попадал ли спортсмен под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда (пожизненно отстранила от Игр 43 участников сочинской Олимпиады) либо имелось ли любое попадание в историю допинговых нарушений, любое нарушение антидопинговых правил, приведшее к дисквалификации на любом этапе карьеры.

          Разумеется, указан и так называемый список «Дюшес» (его составлял информатор – перебежчик Григорий Родченков). Критерием стали и данные из Московской антидопинговой лаборатории: пробы за 2012–2015 годы, среди которых есть содержащие запрещенные вещества (например, повышенный уровень соли в анализах), но о которых не было сообщено в ВАДА, либо было ложно сообщено, что они отрицательные.

          Среди оснований – найденные электронные письма спортсмена, в которых упоминается схема по подмене проб; царапины и следы вскрытия на пробирках с его анализом; данные по замене проб на «чистые», наличие в пробах чужого ДНК, любые подозрительные показатели стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена.

          Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин, чье имя открыто упоминалось в одном из докладов Ричарда Макларена, заявил газете ВЗГЛЯД, что фактически МОК ужесточил правила задним числом – конкретно для наших атлетов.

          «Спортсмен должен отмечать один час в сутках, когда его гарантированно можно будет найти в указанном им месте. Если его в это время там не находят, то оформляется замечание, так называемый флажок. Три «флажка» за 12 месяцев считаются нарушением, приводят к расследованию, которое, как правило, заканчивается дисквалификацией», – пояснил Лисин.

          По его словам, аналогом можно считать дырки в советских водительских удостоверениях, которые пробивал инспектор ГАИ. «Судя по всему, МОК ужесточил критерии для российских спортсменов, сочтя достаточным даже наличие одного–двух «флажков», причем в прошлом, а не сейчас, чтобы не допустить их на Игры», – полагает Лисин.

          Система АДАМС явно давала сбой даже в его случае. Например, однажды он указал час своего присутствия с 22 до 23 часов, а инспекторы приехали в семь утра. Но в этом виновата не сама техника, а человеческий фактор. «Если ее пунктуально заполнять, то надежная. Сбоят люди, они забывают, забивают и так далее», – пояснил чемпион газете ВЗГЛЯД.

          «У меня ни одного «флажка» вообще не было за всю историю. Иногда ситуация складывается таким образом, что человек не успевает доехать до нужного места. Но для этого есть приложение для телефонов и e-mail для экстренной связи. Менять адрес можно вплоть до часа перед наступлением указанного времени. То есть если указали с семи до восьми, то еще в шесть можно все поменять, и это законно», – пояснил Лисин.

          Что касается упоминаемой среди перечней «дополнительной информации», от «ВАДА и МОК тщательно скрывают, кто стал ее источником. Мы знаем только самые громкие фамилии осведомителей: Родченков, Степановы, Дмитриев... Но наверняка есть и другие», – полагает атлет.

          «Критерии озвучили всего за две недели до Олимпиады. У ребят уже нет возможности себя защитить. Это не по-спортивному!» – возмутилась в интервью газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

          «У каждого спортсмена в жизни могут возникнуть обстоятельства, когда он не успевает предупредить комиссаров об изменении места пребывания. Скажем, банально проспал и не пришел на тренировку, а его там ждали комиссары. В этих случаях спортсменам ставился красный флажок, и даже если он пытался объяснить ситуацию, он все равно платил федерации штраф. Три флажка – и дальше дисквалификация. Тем не менее спортсмена никто не лишал участия в Олимпиаде! Уже никто не рассматривает случайности. Виноваты – и все».

          Журову также возмущает пункт об информаторах.

          «Представляете: человек кого-то не любит или перепутал что-то. Назвал фамилии – и теперь эти люди лишены права принимать участие в Олимпиаде. Понятно, что фамилии их нам никто не назовет. А ведь позвонить в ВАДА может и соперник, а может, и коллеги по команде», – недоумевает Журова.

          В свою очередь зампред комитета Госдумы по развитию физкультуры, спорта, туризма и делам молодежи Артур Таймазов лаконично заметил, что решение МОК – больше политическое.

          «Они сегодня предъявили претензии даже к тем нашим атлетам, которые во время Игр в Сочи жили и тренировались в США. Они делают все, чтобы не допустить до Игр сильнейших спортсменов. Вот и придумывают причины, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Сколько раз было, что спортсмены из иностранных государств нарушали правила куда сильнее, чем наши. Тем не менее, их допускали до Олимпиады».

          Вечером в четверг стало известно, что в Южную Корею в итоге отправятся 169 российских спортсменов. По словам первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, каждый атлет будет отстаивать не только свою честь, но и выступать за тех, кого несправедливо отлучили от Игр. Поименный список опубликован на сайте Олимпийского комитета России. А для тех, кто остался за бортом соревнований, Россия проведет другие соревнования с иностранцами, попытался их утешить министр спорта Павел Колобков.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............