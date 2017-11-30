Российских олимпийцев отстраняли по крайне жесткому принципу

МОК раскрыл список критериев, по которым он отбраковал олимпийцев из России. При ближайшем рассмотрении выясняется, что значительная часть этих требований выдвинута словно специально для того, чтобы не допустить к Олимпиаде именно российских спортсменов. Причем сделано это задним числом.

В четверг стали известны формальные причины, по которым Международный олимпийский комитет (МОК) закрыл множеству российских спортсменов дорогу к Олимпийским играм в Пхенчхане. Как сообщается на сайте организации, соответствующий список состоит из 17 критериев. На протяжении последних дней новости об отказе тем или иным спортсменам в допуске вызывали недоумение болельщиков, экспертов и самих атлетов, поскольку чиновники МОК тщательно скрывали причины таких решений.

Как и ожидалось, за бортом Игр остались фигуранты расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена, который расследовал слухи о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

Другой причиной оказались грубые нарушения при использовании системы АДАМС, с помощью которой спортсмены отмечают текущее местоположение, чтобы их могли в любой момент проверить ревизоры из допинг-службы. Имеются в виду случаи пропуска российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном системой месте.

Не поедут на Игры и все атлеты, в отношении которых была получена некая «дополнительная информация» от международных федераций и ВАДА, в том числе от осведомителей ВАДА.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений и других ресурсов. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности, каждый случай рассматривался отдельно», – заявила Валери Фурнейрон, глава комиссии, которая и отбирала россиян на Игры.

Кроме названных, в черный список вошли, например, такие критерии: попадал ли спортсмен под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда (пожизненно отстранила от Игр 43 участников сочинской Олимпиады) либо имелось ли любое попадание в историю допинговых нарушений, любое нарушение антидопинговых правил, приведшее к дисквалификации на любом этапе карьеры.

Разумеется, указан и так называемый список «Дюшес» (его составлял информатор – перебежчик Григорий Родченков). Критерием стали и данные из Московской антидопинговой лаборатории: пробы за 2012–2015 годы, среди которых есть содержащие запрещенные вещества (например, повышенный уровень соли в анализах), но о которых не было сообщено в ВАДА, либо было ложно сообщено, что они отрицательные.

Среди оснований – найденные электронные письма спортсмена, в которых упоминается схема по подмене проб; царапины и следы вскрытия на пробирках с его анализом; данные по замене проб на «чистые», наличие в пробах чужого ДНК, любые подозрительные показатели стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена.

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Чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин, чье имя открыто упоминалось в одном из докладов Ричарда Макларена, заявил газете ВЗГЛЯД, что фактически МОК ужесточил правила задним числом – конкретно для наших атлетов.

«Спортсмен должен отмечать один час в сутках, когда его гарантированно можно будет найти в указанном им месте. Если его в это время там не находят, то оформляется замечание, так называемый флажок. Три «флажка» за 12 месяцев считаются нарушением, приводят к расследованию, которое, как правило, заканчивается дисквалификацией», – пояснил Лисин.

По его словам, аналогом можно считать дырки в советских водительских удостоверениях, которые пробивал инспектор ГАИ. «Судя по всему, МОК ужесточил критерии для российских спортсменов, сочтя достаточным даже наличие одного–двух «флажков», причем в прошлом, а не сейчас, чтобы не допустить их на Игры», – полагает Лисин.

Система АДАМС явно давала сбой даже в его случае. Например, однажды он указал час своего присутствия с 22 до 23 часов, а инспекторы приехали в семь утра. Но в этом виновата не сама техника, а человеческий фактор. «Если ее пунктуально заполнять, то надежная. Сбоят люди, они забывают, забивают и так далее», – пояснил чемпион газете ВЗГЛЯД.

«У меня ни одного «флажка» вообще не было за всю историю. Иногда ситуация складывается таким образом, что человек не успевает доехать до нужного места. Но для этого есть приложение для телефонов и e-mail для экстренной связи. Менять адрес можно вплоть до часа перед наступлением указанного времени. То есть если указали с семи до восьми, то еще в шесть можно все поменять, и это законно», – пояснил Лисин.

Что касается упоминаемой среди перечней «дополнительной информации», от «ВАДА и МОК тщательно скрывают, кто стал ее источником. Мы знаем только самые громкие фамилии осведомителей: Родченков, Степановы, Дмитриев... Но наверняка есть и другие», – полагает атлет.

«Критерии озвучили всего за две недели до Олимпиады. У ребят уже нет возможности себя защитить. Это не по-спортивному!» – возмутилась в интервью газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«У каждого спортсмена в жизни могут возникнуть обстоятельства, когда он не успевает предупредить комиссаров об изменении места пребывания. Скажем, банально проспал и не пришел на тренировку, а его там ждали комиссары. В этих случаях спортсменам ставился красный флажок, и даже если он пытался объяснить ситуацию, он все равно платил федерации штраф. Три флажка – и дальше дисквалификация. Тем не менее спортсмена никто не лишал участия в Олимпиаде! Уже никто не рассматривает случайности. Виноваты – и все».

Журову также возмущает пункт об информаторах.

«Представляете: человек кого-то не любит или перепутал что-то. Назвал фамилии – и теперь эти люди лишены права принимать участие в Олимпиаде. Понятно, что фамилии их нам никто не назовет. А ведь позвонить в ВАДА может и соперник, а может, и коллеги по команде», – недоумевает Журова.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по развитию физкультуры, спорта, туризма и делам молодежи Артур Таймазов лаконично заметил, что решение МОК – больше политическое.

«Они сегодня предъявили претензии даже к тем нашим атлетам, которые во время Игр в Сочи жили и тренировались в США. Они делают все, чтобы не допустить до Игр сильнейших спортсменов. Вот и придумывают причины, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Сколько раз было, что спортсмены из иностранных государств нарушали правила куда сильнее, чем наши. Тем не менее, их допускали до Олимпиады».

Вечером в четверг стало известно, что в Южную Корею в итоге отправятся 169 российских спортсменов. По словам первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, каждый атлет будет отстаивать не только свою честь, но и выступать за тех, кого несправедливо отлучили от Игр. Поименный список опубликован на сайте Олимпийского комитета России. А для тех, кто остался за бортом соревнований, Россия проведет другие соревнования с иностранцами, попытался их утешить министр спорта Павел Колобков.