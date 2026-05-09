    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 12:30 • Общество

    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками

    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    Tекст: Владимир Нагирняк

    Берлинская операция стала последним стратегическим наступлением Красной армии в Великой Отечественной войне. Советским войскам пришлось преодолевать не только ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Какие главные сложности доставил при обороне Берлина вермахт – и какие победы нашим войскам пришлось совершить над собственными ошибками?

    Последний удар по Третьему рейху был нанесен войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова с помощью частей 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева и 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского. Была прорвана глубокоэшелонированная оборона вермахта и разгромлена его Берлинская группировка. Германия капитулировала.

    Но овладение Берлином оказалось одной из самых сложных наступательных операций для советских войск за всю войну. Во-первых, подготовку удара большой массы войск с небольшого плацдарма скрыть от немцев не удалось. Несмотря на принятые меры маскировки, противник был осведомлен о наступлении и готовился к его отражению. В отличие от других операций, Берлинская была лишена фактора оперативной внезапности.

    Во-вторых, в течение войны успех советских наступлений в основном зависел от прорыва вражеской оборонительной линии, после чего в тыл противника устремлялись механизированные части, что вело к его окружению  и разгрому. В Берлинской операции советским войскам предстояло «прогрызать» вражескую оборону глубиной в десятки километров без возможности так называемого чистого прорыва.

    В-третьих, части 1-го Белорусского фронта должны были поддерживать высокий темп наступления в течение всей операции, чтобы не давать возможности противнику закрепляться на новых позициях. Однако близость резервов позволяла отступающим немецким частям быстро сливаться с ними. Это создавало перед советскими войсками непрерывную цепь сопротивления.

    Нельзя не отметить и самое ожесточенное за всю войну сопротивление не только регулярных войск вермахта, но и частей народного ополчения – фольксштурма. Это было особенно критично в сложных условиях боев в городе. И если в поле ополченцы действовали плохо, то в Берлине картина была уже иная. Как отмечал участник боев за немецкую столицу генерал танковых войск Иван Дремов, на подступах к Берлину и особенно на его улицах фольксштурмовец, как местный житель, хорошо знавший все ходы-выходы и вооруженный фаустпатроном, «в массе своей оказался более стойким бойцом», чем предполагалось ранее.

    Жуков и его штаб решили компенсировать невозможность оперативной внезапности тактической. Это означало, что советское командование желало застать врасплох ожидающего наступления врага с помощью военных хитростей.

    В частности, Жуков хотел применить новый тактический прием – ночную атаку. Согласно его задумке, удар с плацдарма планировался за полтора-два часа до рассвета после получасовой артподготовки. На участках прорыва должно быть сосредоточено до 140 прожекторов, которые надо было включить, когда пехота бы пошла в атаку, с целью ослепить противника и освещать путь атакующим. Танки, поддерживавшие атаку пехотинцев, должны были ехать с зажженными фарами. Этот метод был воплощен в первую ночь наступления, 16 апреля.

    Однако и этот эффектный ход показал себя не так, как было задумано. Командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков говорил, что после артподготовки поле боя было скрыто «стеною гари и пыли», поглотившей свет прожекторов. Поэтому генерал счел, что «реальной помощи войска от этого не получили».

    Такого же мнения придерживался и маршал танковых войск Павел Ротмистров. Он считал, что «для танкистов в условиях Берлинской операции прожекторы оказали весьма незначительную пользу», поскольку местность не просматривалась из-за густого облака пыли, поднятого во время артподготовки. Таким образом, лучи прожекторов, освещая пыль, образовывали перед танками «сплошную освещенную завесу».

    Кроме того,

    первые дни наступления были осложнены толчеей, образовавшейся на плацдарме и в месте наступления из-за большого скопления войск.

    Особенно когда 17 апреля для прорыва вражеской обороны на Зееловских высотах были введены в бой 1-я и 2-я гвардейские танковые армии. Как отмечал генерал Константин Телегин, это было сделано, чтобы «задавить противника массой техники, уничтожить максимум сил и средств его, деморализовать его и тем самым облегчить задачу взятия Берлина». Увы, выполнение этой задачи сопровождалось немалыми потерями. 17-21 апреля 1-й Белорусский фронт потерял 874 танка и самоходки (хотя после разгрома Одерской вражеской группировки потери советской бронетехники резко снизились).

    Наступление на Берлин сопровождалось и другими трудностями – порождениями человеческого фактора, среди которых были неумение и даже шапкозакидательство. Разъясняя своим командирам, как быстро овладеть Берлином, маршал Жуков неоднократно подчеркивал, что быстрота, смелость, дерзость и нестандартность в наступлении деморализуют врага, и тот сдается. Однако далеко не все это поняли, продолжая воевать шаблонно.

    Например, в первые дни наступления одна из дивизий 3-й Ударной армии генерала Василия Кузнецова получила приказ заблокировать вражеский опорный пункт одним полком, обойти его и продолжать наступление остальными силами. Но вместе этого дивизия пошла на пункт в лобовую атаку, чем задержала не только себя, но и продвижение вперед целого корпуса. Кузнецов вспоминал: «Углубившись в городские кварталы, части стали терять управление» – и атакуя объекты, которые можно было обойти, несли ненужные потери.

    Участникам штурма мешало и отсутствие взаимодействия между различными родами войск – прежде всего между танкистами и пехотой. Так, полковник Василий Косов, заслуживший за взятие Берлина звание Героя Советского Союза, отмечал, что один из батальонов его полка безуспешно просил поддержки в бою от находившихся рядом нескольких сотен советских танков.

    Подобные отношения танкистов и пехоты наблюдал в Берлине и командир 9-го стрелкового корпуса Иван Рослый, отмечавший, что такое «взаимодействие» ничего, кроме ущерба самим себе, не приносило. А причиной проблем оказалась встреча в одном месте сразу нескольких независимых друг от друга начальников, каждый из которых «считал себя вправе действовать по-своему, самостоятельно», без оглядки на соседей. Как отмечали представители Генштаба в войсках на примере 1-й гвардейской танковой армии,

    медленное продвижение танков вперед было вызвано «отсутствием должного взаимодействия между стрелковыми, артиллерийскими и танковыми частями».

    При этом танкисты и пехотинцы проявляли дружное единодушие, ругая летчиков за ночные бомбежки своих же войск. Особенно критиковали авиаторов Чуйков и командующий 1-й гвардейской танковой армии Михаил Катуков, чьи войска страдали от «дружеского огня» с неба.

    Еще одной «ахиллесовой пятой» советских войск во время взятия Берлина стало материальное обеспечение механизированных и танковых частей инженерными средствами.  Ведь область вокруг Берлина изрезана водоемами, через которые приходилось переправлять технику. Однако, в частности, во 2-й гвардейской танковой армии состояние понтонного парка было настолько плачевным, что это стало причиной для грустных шуток танкистов, считавших свое оборудование «со времен Древнего Рима».

    Помимо прочего, остро стоял вопрос правдивости сведений о ходе боев, положении войск и достигнутом результате. К примеру,

    генерал Николай Попель чуть не попал в плен, когда искал штаб танковой бригады – просто потому, что был неверно информирован о том, где этот штаб находится.

    Маршал Жуков был осведомлен о том, что предоставляемые ему доклады могут быть далеки от реальности. Как известно, число немецких танков и самоходок в реальности не превышало тысячи единиц. Но в процессе наступления на Берлин, по докладам советских танкистов, было уничтожено приблизительно такое же число вражеских танков – 793 единицы. Аналогичные доклады поступили в штаб фронта и от общевойсковых армий, а также от артиллерии и авиации. И когда после победных реляций из войск вдруг начали поступать донесения о немецких контратаках с участием бронетехники, то штаб фронта спрашивал у армейских штабов, откуда же у противника взялись танки, если их уже все уничтожили на бумаге.

    Но несмотря ни на что, Красной армии удалось завершить Берлинскую операцию в положенный срок. Советские войска справились и со своими внутренними трудностями, и с противником. И как метко охарактеризовал победу над врагом Василий Чуйков:

    «сдать такой город, как Берлин, за семь дней, (…) это не к лицу жестоко сопротивлявшемуся гарнизону».

    Захват Берлина для Красной армии и всего советского руководства, всей Советской страны был делом чести. В апреле 1945-го советские войска были ближе к германской столице, чем союзные армии. Четыре года через всю Европу шла Красная армия к Берлину, было бы непростительно перед историей и советским народом допустить, чтобы город взяли союзники.

    И наконец, на финальную битву за Берлин работал весь опыт Красной армии, наработанный за время войны. Он был аккумулирован и творчески переработан соответственно обстановке при наступлении на столицу Германии. Каждый генерал, офицер и солдат вложил в эту операцию весь свой творческий ум, опыт, волю и характер, все то, что было приобретено на полях других сражений Великой Отечественной. В том числе опыт преодоления внутренних трудностей, характерных для любой сложной деятельности – особенно такой грандиозной, как военная в целом и Берлинская наступательная операция в частности.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

