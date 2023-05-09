Как советские военные медики спасали жизни немцев

После взятия Берлина советские медики спасли жителей города от смертельно опасных заболеваний

Ко Дню Победы, 9 мая 1945 года, Берлинская наступательная операция была уже неделю как завершена, однако в разгаре была другая крупная операция. Она носила уже не чисто военный, а прежде всего медицинский характер: советские военные медики боролись за то, чтобы предотвратить распространение среди миллионов жителей города опаснейших заболеваний, вплоть до чумы.

Взятие Берлина стало завершающим этапом Великой Отечественной. В течение двухнедельных боев советским воинам удалось захватить столицу Германии, поставив точку в истории существования нацистского государства. В Берлинской операции до сих пор остаются малоизвестные страницы. Одной из них является работа советской военной медицины.



Как в период подготовки к штурму, так и во время наступления весь контроль и организацию санитарного обеспечения войск осуществлял замначальника военно-санитарного управления 1-го Белорусского фронта (БФ) генерал-майор медслужбы Роман Плякин. Под его руководством советские военные медики спасли немало жизней красноармейцев.

Но не только их. Жизнью и здоровьем советским медикам также обязаны и бывшие противники – раненые военнослужащие вермахта, а также местное население Германии, включая жителей ее столицы.

Во избежание потерь



Готовясь к взятию столицы Германии, санитарная служба 1-го БФ провела большую подготовительную работу. В рамках эпидемической разведки было обследовано 2287 населенных пунктов, прохлорировано и приведено в порядок свыше двух тысяч колодцев. При санитарной обработке войск, которой каждый красноармеец подвергался да трех раз в месяц, была резко снижена вшивость. К началу наступления личный состав фронта был привит от кишечных инфекций на 90%, а все его части были обеспечены препаратами против дизентерии и малярии. Таким образом, Берлин должны были брать здоровые солдаты и офицеры.

Как известно, санитарные потери могут составлять до 70% от общих потерь в любой военной операции. Учитывая обстановку, медики 1-го БФ пришли к выводу, что при самых скромных подсчетах через их руки пройдут не менее 100 тыс. раненых бойцов и командиров. Хотя такая оценка оказалась заниженной, успех на поле боя и тем более полный разгром врага создают хорошие условия для уверенной работы медико-санитарных служб. Именно такая обстановка сложились при штурме Берлина, позволяя советским медикам разместить лечебные учреждения как можно ближе к войскам и обеспечить их квалифицированной медпомощью в районе боевых действий, включая хирургию и переливание крови.

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Санитарные потери 1-го БФ в Берлинскую операцию составили 141 479 человек, из которых 89% получили ранения в бою. Большое количество красноармейцев было ранено в начале операции, когда войска прорывались к Берлину.

Главной причиной ранений в тех боях был артиллерийско-минометный огонь и минные поля. В самом же городе характер ранений у поступавших раненых изменился, так как в уличных боях штурмовые группы несли потери от осколков камня, железобетона, гранат и огня автоматического оружия.

Санитары и хирурги

Высоким показателем работы советских медиков во время взятия Берлина стало значительное снижение самопомощи и взаимопомощи среди красноармейцев при ранении. Благодаря полной комплектации в боевых частях санитарных рот и батальонов, в подавляющем большинстве случаев первую помощь на поле боя оказывали санинструкторы и санитары. Любопытно, что во время уличных боев при выносе раненых почти не применялись привычные плащ-палатки и волокуши: эвакуация осуществлялась носилками или на собачьих упряжках. Таким образом, четвероногие друзья человека спасли в Берлине много бойцов и командиров.

Отдельного упоминания в Берлинской операции заслуживает советская военно-полевая хирургия. Было прооперировано и активно обработано до 73,6% раненых прямо в районе боевых действий, чего не наблюдалось ни в одной предыдущей советской наступательной операции.

Советские военные медики и ранее старались осуществлять все виды помощи как можно ближе к действующим войскам. Однако это не производилось в таких масштабах и объемах, как в Берлине. Госпитальные базы были развернуты на рубеже госпиталей первой линии. Там производились даже те операции и лечебные мероприятия, которые ранее могли быть сделаны только в глубоком тылу.

Показателем качества работы советских медико-санитарных служб в Берлине стал большой процент бойцов и командиров, вернувшихся из госпиталей в строй. По данным генерала Плякина, из 140 тыс. раненых и заболевших с 15 апреля по 15 мая 1945-го в части 1-го БФ был возвращен 50 551 выздоровевший. На 1 августа 1945-го в строй вернулось уже 102 950 человек, то есть 73% от общего числа санитарных потерь фронта во время штурма Берлина, а после 1 августа количество вернувшихся в строй доходило до 80%.

Борьба за здоровье побежденной Германии

Как упоминалось, советские медики смогли держать под контролем ситуацию с эпидемическими заболеваниями в войсках. При взятии Берлина было выявлено всего 260 красноармейцев, заболевших дизентерией, сыпным и брюшным тифом. Но если эпидемий во время боев удалось избежать, то после победы санитарной службе 1-го БФ пришлось разбираться еще и с немецким «наследством».

Во-первых, на советском попечении в Германии оставалось огромное количество раненых вражеских солдат и офицеров – как находившихся в госпиталях, так и брошенных на полях сражений. Во-вторых, большой нагрузкой в санитарном отношении стали репатриируемые граждане разных стран, угнанные немцами.

В этой огромной массе бывших пленников, а также у немецких беженцев проявлялись случаи опасных заболеваний, вплоть до чумы, угрожавших как советским войскам, так и местным жителям.

В-третьих, в крупных немецких городах было полностью парализовано коммунальное хозяйство, а их население не имело элементарной медпомощи. В-четвертых, в Германии имелись институты, где изучали вирусы опасных заболеваний, являвшиеся настоящей инфекционной «бомбой».

Все вышеуказанное требовало к себе особого внимания. Советские медико-санитарные службы обследовали и взяли под контроль все научные учреждения, где имелись живые культуры вирусов. Правда, в этом случае не обошлось без курьеза, когда во время боев в Берлине бойцы 3-й Ударной армии, оказавшись в одной из таких лабораторий, по незнанию разбили колбы с опасными микроорганизмами.

Но эпидемию удалось предотвратить личным вмешательством маршала Жукова, приказавшим немедленно изолировать всех «визитеров» и наказать начальников, допустивших вход в лабораторию без предварительной санитарной проверки.

Для расширения базы средств лечения немецких раненых советские военные медики широко использовали трофейное медицинское имущество. Его сбору уделялось повышенное внимание, так как еще перед началом боев за Берлин на фронте была сформирована спецгруппа, задачей которой было искать на захваченной территории медикаменты, санитарное и медицинское имущество. Ей удалось обнаружить 500 вагонов, а также несколько складов с медицинскими трофеями.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, а именно: большую территорию, массу репатриантов, вспышки инфекционных заболеваний среди местных жителей, советские медико-санитарные службы сумели соблюсти эпидемическое благополучие своих войск, а также не допустить распространение опасных болезней среди немецкого населения. Для этого была проведена санитарная очистка местности, особенно в крупных городах, где ранее шли бои.

Только в центре Берлина из таких труднодоступных мест, как метро, подвалы, развалины и река Шпрее, силами санитарной службы 1-го БФ были извлечены и захоронены свыше шести тысяч трупов солдат и офицеров вермахта, а также убраны несколько тысяч павших лошадей. Эта своевременная мера спасла много жизней жителей столицы Германии, так как в уже наступившее жаркое время года разложение тел убитых людей и животных рядом с источниками воды создавало бы очаги различных опасных инфекционных заболеваний.

Но советская сторона этим не ограничилась. В крупных немецких городах было восстановлено нормальное медицинское обслуживание населения. Только в Берлине в июне 1945 года начали работу 94 больницы для взрослых, шесть больниц для детей, 12 роддомов, 11 частных больниц, 14 амбулаторий, 179 аптек, десять станций скорой помощи, двое яслей и одна молочная кухня. Для их функционирования было привлечено около 1,5 тыс. немецких врачей и несколько тысяч лиц медицинского обслуживающего персонала.

В том же месяце населению Берлина было выдано 2,8 млн продуктовых карточек, а немецкие дети начали регулярно получать молоко, которое завозили в столицу в объемах 30-60 тыс. литров в день.

Советская армия не планировала медико-санитарные мероприятия среди репатриантов в тех объемах, с которыми ей довелось столкнуться. Она также не планировала работу в таких масштабах среди населения крупных городов, в том числе по восстановлению лечебных, профилактических и санитарно-гигиенических учреждений.

Но советским медикам удалось справиться с возникшими трудностями. Результатом их самоотверженного труда стало сохранение жизни и здоровья не только победителей, но и побежденных – раненых солдат вермахта, а также немецкого населения, включая жителей многотысячного Берлина.