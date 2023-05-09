Взгляд
9 мая, вторник  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
Разделы

Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
Перейти в раздел…

Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Как советские военные медики спасали жизни немцев

Сотни тысяч раненых прошли через руки советских военных медиков в Берлинскую операцию А. Новиков/Фотохроника ТАСС
Ко Дню Победы, 9 мая 1945 года, Берлинская наступательная операция была уже неделю как завершена, однако в разгаре была другая крупная операция. Она носила уже не чисто военный, а прежде всего медицинский характер: советские военные медики боролись за то, чтобы предотвратить распространение среди миллионов жителей города опаснейших заболеваний, вплоть до чумы. Подробности...
Перейти в раздел…

Арабский мир приносит победу русскому миру

Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке SANA/REUTERS
У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы – Сирия – возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти», но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
Перейти в раздел…

Пора порвать с Польшей

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев

У Зеленского придумали идеологию для России

Перейти в раздел…

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...

На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

  • Затрудняюсь ответить
Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
  • Да, и успешно

  • Да, но безуспешно

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Австрии осквернили советское захоронение
    Агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве Российские военные начали штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске Военкоры сообщили о переносе украинского контрнаступления с 9 мая Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
    Путин: Против России развязана война Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы Новый посол Украины в Германии «растоптал наследие» предшественника В США обеспокоились гастрономическими предпочтениями Байдена
    На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили В Молдавии начали штрафовать за георгиевские ленты Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам Первый обвиняемый по «закону Родченкова» признал вину в суде США

    центральная трибуна


    Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы

    Воздушная тревога


    Взрывы прогремели в Киеве

    экс-первая леди


    Жена Порошенко заявила о страданиях от «украинского нашествия»

    Видео

    затопление ЗАЭС


    Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

    летний отдых


    Россияне удивляют туроператоров своим выбором

    экономические войны


    Санкционная устойчивость России стала примером для Китая

    морская торговля


    Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

    разрыв отношений


    Отношения России с Польшей дошли до предела

    напрасные надежды


    Алексей Зензинов: Покушения на Кремль добром не кончаются

    сферы влияния


    Вадим Трухачёв: Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

    потребности рынка


    Александр Костров: Параллельный импорт пришел в Россию надолго

    карикатура


    США затягивают вокруг планеты долларовую удавку

    Как советские военные медики спасали жизни немцев

    После взятия Берлина советские медики спасли жителей города от смертельно опасных заболеваний
    Сотни тысяч раненых прошли через руки советских военных медиков в Берлинскую операцию
    		  
    9 мая 2023, 14:25
    Фото: А. Новиков/Фотохроника ТАСС
    Текст: Владимир Нагирняк

    Ко Дню Победы, 9 мая 1945 года, Берлинская наступательная операция была уже неделю как завершена, однако в разгаре была другая крупная операция. Она носила уже не чисто военный, а прежде всего медицинский характер: советские военные медики боролись за то, чтобы предотвратить распространение среди миллионов жителей города опаснейших заболеваний, вплоть до чумы.

    Взятие Берлина стало завершающим этапом Великой Отечественной. В течение двухнедельных боев советским воинам удалось захватить столицу Германии, поставив точку в истории существования нацистского государства. В Берлинской операции до сих пор остаются малоизвестные страницы. Одной из них является работа советской военной медицины.

    Как в период подготовки к штурму, так и во время наступления весь контроль и организацию санитарного обеспечения войск осуществлял замначальника военно-санитарного управления 1-го Белорусского фронта (БФ) генерал-майор медслужбы Роман Плякин. Под его руководством советские военные медики спасли немало жизней красноармейцев.

    Но не только их. Жизнью и здоровьем советским медикам также обязаны и бывшие противники – раненые военнослужащие вермахта, а также местное население Германии, включая жителей ее столицы.

    Во избежание потерь

    Готовясь к взятию столицы Германии, санитарная служба 1-го БФ провела большую подготовительную работу. В рамках эпидемической разведки было обследовано 2287 населенных пунктов, прохлорировано и приведено в порядок свыше двух тысяч колодцев. При санитарной обработке войск, которой каждый красноармеец подвергался да трех раз в месяц, была резко снижена вшивость. К началу наступления личный состав фронта был привит от кишечных инфекций на 90%, а все его части были обеспечены препаратами против дизентерии и малярии. Таким образом, Берлин должны были брать здоровые солдаты и офицеры.

    Как известно, санитарные потери могут составлять до 70% от общих потерь в любой военной операции. Учитывая обстановку, медики 1-го БФ пришли к выводу, что при самых скромных подсчетах через их руки пройдут не менее 100 тыс. раненых бойцов и командиров. Хотя такая оценка оказалась заниженной, успех на поле боя и тем более полный разгром врага создают хорошие условия для уверенной работы медико-санитарных служб. Именно такая обстановка сложились при штурме Берлина, позволяя советским медикам разместить лечебные учреждения как можно ближе к войскам и обеспечить их квалифицированной медпомощью в районе боевых действий, включая хирургию и переливание крови.


    Санитарные потери 1-го БФ в Берлинскую операцию составили 141 479 человек, из которых 89% получили ранения в бою. Большое количество красноармейцев было ранено в начале операции, когда войска прорывались к Берлину.

    Главной причиной ранений в тех боях был артиллерийско-минометный огонь и минные поля. В самом же городе характер ранений у поступавших раненых изменился, так как в уличных боях штурмовые группы несли потери от осколков камня, железобетона, гранат и огня автоматического оружия.

    Санитары и хирурги

    Высоким показателем работы советских медиков во время взятия Берлина стало значительное снижение самопомощи и взаимопомощи среди красноармейцев при ранении. Благодаря полной комплектации в боевых частях санитарных рот и батальонов, в подавляющем большинстве случаев первую помощь на поле боя оказывали санинструкторы и санитары. Любопытно, что во время уличных боев при выносе раненых почти не применялись привычные плащ-палатки и волокуши: эвакуация осуществлялась носилками или на собачьих упряжках. Таким образом, четвероногие друзья человека спасли в Берлине много бойцов и командиров.

    Отдельного упоминания в Берлинской операции заслуживает советская военно-полевая хирургия. Было прооперировано и активно обработано до 73,6% раненых прямо в районе боевых действий, чего не наблюдалось ни в одной предыдущей советской наступательной операции.

    Советские военные медики и ранее старались осуществлять все виды помощи как можно ближе к действующим войскам. Однако это не производилось в таких масштабах и объемах, как в Берлине. Госпитальные базы были развернуты на рубеже госпиталей первой линии. Там производились даже те операции и лечебные мероприятия, которые ранее могли быть сделаны только в глубоком тылу.

    Показателем качества работы советских медико-санитарных служб в Берлине стал большой процент бойцов и командиров, вернувшихся из госпиталей в строй. По данным генерала Плякина, из 140 тыс. раненых и заболевших с 15 апреля по 15 мая 1945-го в части 1-го БФ был возвращен 50 551 выздоровевший. На 1 августа 1945-го в строй вернулось уже 102 950 человек, то есть 73% от общего числа санитарных потерь фронта во время штурма Берлина, а после 1 августа количество вернувшихся в строй доходило до 80%.

    Борьба за здоровье побежденной Германии

    Как упоминалось, советские медики смогли держать под контролем ситуацию с эпидемическими заболеваниями в войсках. При взятии Берлина было выявлено всего 260 красноармейцев, заболевших дизентерией, сыпным и брюшным тифом. Но если эпидемий во время боев удалось избежать, то после победы санитарной службе 1-го БФ пришлось разбираться еще и с немецким «наследством».

    Во-первых, на советском попечении в Германии оставалось огромное количество раненых вражеских солдат и офицеров – как находившихся в госпиталях, так и брошенных на полях сражений. Во-вторых, большой нагрузкой в санитарном отношении стали репатриируемые граждане разных стран, угнанные немцами.

    В этой огромной массе бывших пленников, а также у немецких беженцев проявлялись случаи опасных заболеваний, вплоть до чумы, угрожавших как советским войскам, так и местным жителям.

    В-третьих, в крупных немецких городах было полностью парализовано коммунальное хозяйство, а их население не имело элементарной медпомощи. В-четвертых, в Германии имелись институты, где изучали вирусы опасных заболеваний, являвшиеся настоящей инфекционной «бомбой».

    Все вышеуказанное требовало к себе особого внимания. Советские медико-санитарные службы обследовали и взяли под контроль все научные учреждения, где имелись живые культуры вирусов. Правда, в этом случае не обошлось без курьеза, когда во время боев в Берлине бойцы 3-й Ударной армии, оказавшись в одной из таких лабораторий, по незнанию разбили колбы с опасными микроорганизмами.

    Но эпидемию удалось предотвратить личным вмешательством маршала Жукова, приказавшим немедленно изолировать всех «визитеров» и наказать начальников, допустивших вход в лабораторию без предварительной санитарной проверки.

    Для расширения базы средств лечения немецких раненых советские военные медики широко использовали трофейное медицинское имущество. Его сбору уделялось повышенное внимание, так как еще перед началом боев за Берлин на фронте была сформирована спецгруппа, задачей которой было искать на захваченной территории медикаменты, санитарное и медицинское имущество. Ей удалось обнаружить 500 вагонов, а также несколько складов с медицинскими трофеями.

    Несмотря на неблагоприятную обстановку, а именно: большую территорию, массу репатриантов, вспышки инфекционных заболеваний среди местных жителей, советские медико-санитарные службы сумели соблюсти эпидемическое благополучие своих войск, а также не допустить распространение опасных болезней среди немецкого населения. Для этого была проведена санитарная очистка местности, особенно в крупных городах, где ранее шли бои.

    Только в центре Берлина из таких труднодоступных мест, как метро, подвалы, развалины и река Шпрее, силами санитарной службы 1-го БФ были извлечены и захоронены свыше шести тысяч трупов солдат и офицеров вермахта, а также убраны несколько тысяч павших лошадей. Эта своевременная мера спасла много жизней жителей столицы Германии, так как в уже наступившее жаркое время года разложение тел убитых людей и животных рядом с источниками воды создавало бы очаги различных опасных инфекционных заболеваний.

    Но советская сторона этим не ограничилась. В крупных немецких городах было восстановлено нормальное медицинское обслуживание населения. Только в Берлине в июне 1945 года начали работу 94 больницы для взрослых, шесть больниц для детей, 12 роддомов, 11 частных больниц, 14 амбулаторий, 179 аптек, десять станций скорой помощи, двое яслей и одна молочная кухня. Для их функционирования было привлечено около 1,5 тыс. немецких врачей и несколько тысяч лиц медицинского обслуживающего персонала.

    В том же месяце населению Берлина было выдано 2,8 млн продуктовых карточек, а немецкие дети начали регулярно получать молоко, которое завозили в столицу в объемах 30-60 тыс. литров в день.

    Советская армия не планировала медико-санитарные мероприятия среди репатриантов в тех объемах, с которыми ей довелось столкнуться. Она также не планировала работу в таких масштабах среди населения крупных городов, в том числе по восстановлению лечебных, профилактических и санитарно-гигиенических учреждений.

    Но советским медикам удалось справиться с возникшими трудностями. Результатом их самоотверженного труда стало сохранение жизни и здоровья не только победителей, но и побежденных – раненых солдат вермахта, а также немецкого населения, включая жителей многотысячного Берлина.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •