Tекст: Евгений Крутиков

Группировка «Север» ВС РФ установила контроль над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области, говорится в сводке российского военного ведомства. Именно в этом селе находится ключевая развилка дорог, связывающая российское приграничье с Сумами.

Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Эту позицию предопределило ее положение на перекрестке трассы Н-07 у истока реки Локня, по дороге вдоль которой изначально и продвигалась одна из колонн противника при вторжении в Курскую область.

После поражения украинских войск в Курской области Юнаковка была превращена противником в мощный укрепрайон. ВСУ пытались последние два месяца сохранить за собой в Юнаковке хотя бы несколько домов. В частности, противник до последнего цеплялся за южную часть населенного пункта, несмотря на то что никакой практической возможности его удержать уже не было. Это дополнительно привело к большим потерям личного состава ВСУ и техники. С потерей же этого населенного пункта вся линия обороны ВСУ в Сумской области теряет связность.

«Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – поясняет военный эксперт Борис Рожин.

Освобождение Юнаковки – не только важная победа, но и очередная демонстрация недальновидности действий украинского командования. По сути дела, Киев собственными руками в результате авантюры с вторжением в Курскую область на десятки и сотни километров увеличил линию боевого соприкосновения.

В последние месяцы для ее обороны ВСУ приходилось собирать новые силы с других участков фронта. В частности, оголялись самые разные направления – от Волчанска до Красноармейска (Покровска). В ряде случаев это приводило к катастрофическим для обороны противника последствиям.

Теперь же освобождение Юнаковки становится значимым этапом в создании буферной зоны между Сумской областью Украины и российским приграничьем. На разных участках глубина этой буферной зоны уже составляет от восьми до двадцати километров.

«Взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – говорит Рожин. Источник в российских силовых структурах также отмечает, что освобождение Юнаковки повысило возможности для развития наступления российских войск в регионе и позволяет укрепить безопасность приграничных территорий.

Сейчас российским войскам от Юнаковки до областного центра – Сум – по прямой 20 км по трассе Н-07. На рельефе же областной центр от российской буферной зоны отделяют обширный дикорастущий лесной массив. С обоих сторон лес обходят две дороги, одна из который – с запада – все та же Н-07. Именно эти две трассы становятся ключами к областному центру.

Населенных пунктов, которые можно было бы превратить в опорные оборонительные пункты, в регионе вплоть до Сум практически нет. При наступлении российских войск на Сумы ВСУ ценой больших потерь могли бы разве что цепляться за развилки дорог в Храповщине, Хотени и Писаревке или за тактические позиции ближе к Сумам, например, в Стецковке.

Но несмотря на выгодное тактическое положение, сохранение инициативы и небольшое расстояние, для российских войск пока не просматривается стратегической необходимости в занятии областного центра. Скорее наоборот:

логика создания буферной зоны предусматривает не только ее глубину, но и протяженность вдоль всей старой пограничной линии.

Следовательно, логичнее было бы расширить контроль не на запад, на Сумы, а скорее на юг от Юнаковки в сторону урочища Заводовщина. Это направление ранее считалось бесперспективным из-за отсутствия там населенных пунктов, а также каких-либо дорог. Но эти леса и болота все равно попадают под определение буферной зоны, поскольку через эту труднодоступную зону все равно могут проникать на территорию РФ диверсионные группы противника.

«Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – резюмирует Рожин.