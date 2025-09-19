Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

  • Новость часаВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм
    Путин подписал указ об освобождении Козака от должности
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин поддержал продажу «красивых» номеров через «Госуслуги»
    Политолог назвала главные темы следующих выборов в Госдуму
    Суд вернул государству самую ценную нотную библиотеку
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    6 комментариев
    19 сентября 2025, 08:50 • Общество

    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Виктор Сокирко

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области?

    Совместные учения в рамках Союзного государства «Запад-2025», проходившие в течение пяти дней, завершены. «Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», – сообщили в Минобороны России.

    В маневрах было задействовано свыше 100 тыс. человек и более 10 тыс. единиц военной техники и вооружений на 41 полигоне в России и Белоруссии. Большое количество площадок не случайно: это показывает, что руководство Вооруженных сил России и Белоруссии осознает, что в случае агрессии потенциального противника мультидоменные (сухопутные, воздушные и морские) атаки последуют с различных направлений. Поэтому помимо сухопутных полигонов учения проводились как на Балтике, где государства НАТО уже неоднократно осуществляли провокационные действия, так и в Арктике, которая может стать в ближайшее время ареной противостояния.

    Заметны и изменения по сравнению с учениями такого масштаба, проводившимися до украинской спецоперации. Одни из самых зрелищных, как указывается в сообщении Минобороны, «отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах». И конечно, массированное применение беспилотников самыми разными частями и подразделениями и в разных целях – как разведывательных, так и ударных.

    Среди техники, продемонстрированной на учениях, одна из самых актуальных новинок на вооружении российской армии – мотовездеход «Улан». Фактически это сильно упрощенная, удешевленная и приспособленная для действий в зоне боевых действий всем знакомая «Нива».

    «Машина подходит для любых задач – как для штурмовых, так и для эвакуации, подвоза», – рассказывает участник учений, командир штурмовой группы. Фактически перед нами долгожданный серийный результат долгих усилий по оснащению подразделений переднего края легким транспортом.

    Однако в целом «Запад-2025» выходил далеко за рамки отработки задач, с которыми российская армия сталкивается в ходе текущей спецоперации. Так, одними из наиболее загруженных в ходе учений оказались войска и полигоны Калининградской области.

    «Учения "Запад" традиционно фокусируются на сценариях обороны Союзного государства от агрессии Запада, но в 2025 году они особенно были акцентированы на Калининградской области как региона, находящегося под постоянным давлением,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Зимовский. – Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда».

    И действительно, в сообщении МО по итогам учений прямо заявляется, что проводились в том числе операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора». Вполне прозрачный намек на Калининградскую область. Газета ВЗГЛЯД неоднократно писала, что именно самый западный российский регион находится под непосредственной угрозой внезапной агрессии стран НАТО.

    «Учения были с акцентом на качество: дроны, лазеры, ядерные сценарии. Да, они были оборонительными, но анализ показывает мощный контрнаступательный подтекст, особенно в отношении Калининграда.

    – говорит Зимовский. – В военно-политическом отношении для Балтийского и Белорусского ТВД "Запад-2025" – это не изолированное событие, а часть российско-белорусской стратегии "активной обороны", где Калининград служит форпостом для проекции силы и предупреждения НАТО: не балуйте со своими "пороговыми" сценариями».

    В калининградской фазе участвовали силы Балтфлота и Сухопутных войск ВС РФ, с интеграцией белорусских частей и соединений. Следует обратить внимание на сценарий с переходом от обороны к контрнаступлению. Замысел учений представлял собой ответ российских войск на агрессию НАТО с танковыми и амфибийными силами, воздушными ударами по эксклаву, приводящую к изоляции Калининграда.

    Учения подтвердили ранее сделанные российскими официальными лицами заявления о том, что на любые военные посягательства против Калининградской области Россия ответит с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания.

    «Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента ВС РФ и ВС РБ.

    – говорит Зимовский. – В качестве носителей – ОТРК «Искандер-М» с макетами ядерных боезарядов до 50 кт, с имитацией выбора целей и последующих ударов по "скоплениям войск НАТО" общим направлением Варшава – Вильнюс. По факту это были "электронные пуски" – расчет траекторий, авторизация через Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Проводилась интеграция с бомбардировщиками Ту-22М3 из Калининграда для крылатых ракет с ЯО. Штабы привлеченных на маневры соединений ВС РБ и белорусские офицеры-ракетчики участвовали в моделировании ядерного ответа».

    «Серьезность намерений Союзного государства в вопросах защиты своих национальных интересов и безопасности в ходе учений подтвердило планирование применения ракетного комплекса средней дальности «Орешник» и нестратегического ядерного оружия, – подтверждает военный эксперт Борис Джерелиевский. – То есть была детально отработана процедура подготовки к использованию этого вооружения и реализация принятого решения».

    Но не только этот момент вызвал большой интерес к стратегическим учениям за рубежом. Помимо новейшего вооружения – такого, как, например, ракета «Циркон» – на «Западе-2025» были показаны отработанные в ходе боев СВО тактические схемы и методы.

    Российские военные обладают сегодня самым передовым и уникальным боевым опытом, представляющим огромную ценность для иностранных коллег. Так, Индия направила для участия в мероприятии группу своих военных, рассудив, что предсказуемая негативная реакция Запада – вполне оправданная цена за интересующие их навыки и технологии, а также за укрепление нашего военного сотрудничества.

    Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17
    Волна высотой 62 см зафиксирована у вулкана Семячика на Камчатке
    В Вологодской области закрылись более половины алкомаркетов
    Герасимову продлили срок службы на пять лет
    Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся.

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе.

    Зеленский оставил Украину без официантов

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

