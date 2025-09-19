Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

Tекст: Виктор Сокирко

Совместные учения в рамках Союзного государства «Запад-2025», проходившие в течение пяти дней, завершены. «Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», – сообщили в Минобороны России.

В маневрах было задействовано свыше 100 тыс. человек и более 10 тыс. единиц военной техники и вооружений на 41 полигоне в России и Белоруссии. Большое количество площадок не случайно: это показывает, что руководство Вооруженных сил России и Белоруссии осознает, что в случае агрессии потенциального противника мультидоменные (сухопутные, воздушные и морские) атаки последуют с различных направлений. Поэтому помимо сухопутных полигонов учения проводились как на Балтике, где государства НАТО уже неоднократно осуществляли провокационные действия, так и в Арктике, которая может стать в ближайшее время ареной противостояния.

Заметны и изменения по сравнению с учениями такого масштаба, проводившимися до украинской спецоперации. Одни из самых зрелищных, как указывается в сообщении Минобороны, «отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах». И конечно, массированное применение беспилотников самыми разными частями и подразделениями и в разных целях – как разведывательных, так и ударных.

Среди техники, продемонстрированной на учениях, одна из самых актуальных новинок на вооружении российской армии – мотовездеход «Улан». Фактически это сильно упрощенная, удешевленная и приспособленная для действий в зоне боевых действий всем знакомая «Нива».

«Машина подходит для любых задач – как для штурмовых, так и для эвакуации, подвоза», – рассказывает участник учений, командир штурмовой группы. Фактически перед нами долгожданный серийный результат долгих усилий по оснащению подразделений переднего края легким транспортом.

Однако в целом «Запад-2025» выходил далеко за рамки отработки задач, с которыми российская армия сталкивается в ходе текущей спецоперации. Так, одними из наиболее загруженных в ходе учений оказались войска и полигоны Калининградской области.

«Учения "Запад" традиционно фокусируются на сценариях обороны Союзного государства от агрессии Запада, но в 2025 году они особенно были акцентированы на Калининградской области как региона, находящегося под постоянным давлением,

– рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Зимовский. – Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда».

И действительно, в сообщении МО по итогам учений прямо заявляется, что проводились в том числе операции «с целью нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах Союзного государства и разгрома агрессора». Вполне прозрачный намек на Калининградскую область. Газета ВЗГЛЯД неоднократно писала, что именно самый западный российский регион находится под непосредственной угрозой внезапной агрессии стран НАТО.

«Учения были с акцентом на качество: дроны, лазеры, ядерные сценарии. Да, они были оборонительными, но анализ показывает мощный контрнаступательный подтекст, особенно в отношении Калининграда.

– говорит Зимовский. – В военно-политическом отношении для Балтийского и Белорусского ТВД "Запад-2025" – это не изолированное событие, а часть российско-белорусской стратегии "активной обороны", где Калининград служит форпостом для проекции силы и предупреждения НАТО: не балуйте со своими "пороговыми" сценариями».

В калининградской фазе участвовали силы Балтфлота и Сухопутных войск ВС РФ, с интеграцией белорусских частей и соединений. Следует обратить внимание на сценарий с переходом от обороны к контрнаступлению. Замысел учений представлял собой ответ российских войск на агрессию НАТО с танковыми и амфибийными силами, воздушными ударами по эксклаву, приводящую к изоляции Калининграда.

Учения подтвердили ранее сделанные российскими официальными лицами заявления о том, что на любые военные посягательства против Калининградской области Россия ответит с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания.

«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента ВС РФ и ВС РБ.

– говорит Зимовский. – В качестве носителей – ОТРК «Искандер-М» с макетами ядерных боезарядов до 50 кт, с имитацией выбора целей и последующих ударов по "скоплениям войск НАТО" общим направлением Варшава – Вильнюс. По факту это были "электронные пуски" – расчет траекторий, авторизация через Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Проводилась интеграция с бомбардировщиками Ту-22М3 из Калининграда для крылатых ракет с ЯО. Штабы привлеченных на маневры соединений ВС РБ и белорусские офицеры-ракетчики участвовали в моделировании ядерного ответа».

«Серьезность намерений Союзного государства в вопросах защиты своих национальных интересов и безопасности в ходе учений подтвердило планирование применения ракетного комплекса средней дальности «Орешник» и нестратегического ядерного оружия, – подтверждает военный эксперт Борис Джерелиевский. – То есть была детально отработана процедура подготовки к использованию этого вооружения и реализация принятого решения».

Но не только этот момент вызвал большой интерес к стратегическим учениям за рубежом. Помимо новейшего вооружения – такого, как, например, ракета «Циркон» – на «Западе-2025» были показаны отработанные в ходе боев СВО тактические схемы и методы.

Российские военные обладают сегодня самым передовым и уникальным боевым опытом, представляющим огромную ценность для иностранных коллег. Так, Индия направила для участия в мероприятии группу своих военных, рассудив, что предсказуемая негативная реакция Запада – вполне оправданная цена за интересующие их навыки и технологии, а также за укрепление нашего военного сотрудничества.