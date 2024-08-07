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    7 августа 2024, 08:00 • Общество

    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением

    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам ставят «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках?

    Успехи ВС России на фронте привели к новому скандалу внутри украинской армии. Как пишет The New York Times, неспособность ВСУ удержаться под Торецком и сдача позиций обусловлена ротацией, в результате которой за оборону отвечала 41-я бригада, не успевшая толком узнать местность. Об этом заявляют сами украинские военные.

    В частности, 41-ю бригаду направили под Торецк из Часова Яра, а в обратном направлении отправилась 24-я бригада, отвечавшая за оборону Торецка. По словам солдат, через два дня после завершения ротации началось наступление россиян, а саму рокировку бригад военные сочли «большой ошибкой».

    Еще одной проблемой названы «бессмысленные приказы», а также кадровые ошибки генштаба ВСУ. Теперь же, по данным NYT, 41-я бригада больше не действует в районе Торецка, а вместо нее туда отправлены несколько подразделений, но их численность невелика. При этом ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

    Она также неоднократно сообщала о том, что ротации и перестановки командиров, которые проводит главком ВСУ Александр Сырский, являются политически мотивированными и снижают оборонительный потенциал украинской армии. К «пострадавшим» бригадам она относит 80-ю и 54-ю.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ВС России с нескольких сторон приближаются к Торецку, который является одним из важнейших логистических центров ВСУ в Донбассе. Ход операции ставит перед войсками противника дилемму: либо «стирать» свою пехоту, либо сдавать населенные пункты. Сама же операция, по прогнозам экспертов, может длиться несколько месяцев.

    Параллельно с этим украинские СМИ опасаются рисков повторения «Иловайска-2» на Покровском направлении, где ситуация расценивается как «угрожающая». Здесь, к слову, ВС России в понедельник освободили Тимофеевку. Кроме того, украинские СМИ сообщают об отходе ВСУ с позиций вблизи Нью-Йорка. Если же ВС России освободят этот населенный пункт, тогда это заметно упростит движение к Торецку.

    При этом в самом Торецке, по некоторым данным, уже идут бои. «Противник отодвигает свои передовые позиции ближе к центру города. Я думаю, в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И думаю, что в ближайшее время мы освободим населенный пункт, это будет очень хороший успех лета», – заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский «Первому каналу».

    По мнению экспертов, если совместить данные о неудачных ротациях с картой боевых действий, то чисто технически правы и солдаты ВСУ, и Безуглая – сегодня все поле боя практически прозрачно, поэтому в Донбассе невозможно скрыть перемещение бригад. Эта информация не является секретом и сразу же становится всем известной, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Наша же задача – воспользоваться бардаком в рядах ВСУ. В первую очередь, это касается необходимости перерезать трассу Покровск – Константиновка. На юге до нее осталось 5 км. Это рокадная дорога, которая расположена вдоль фронта и позволяет оперативно перебрасывать резервы с одного направления на другое», – пояснил эксперт.

    Кроме того, перерезание трассы не только создаст дополнительное напряжение на силы ВСУ, но и обернется новым политическом скандалом в Киеве. «Для противника это характерно: в «наступ» они идут по политическим причинам, командующих снимают постами в соцсетях, выбирая лучших из худших. И вот результат», – добавил Онуфриенко. В свою очередь военкор Федор Громов считает, что

    «жонглирование бригадами – это недостижимое для ВСУ искусство».

    «Очевидно, что во всех этих ротациях и скандалах есть политический фактор. У победы, как известно, 100 отцов, а поражение всегда сирота. Поэтому на Украине сейчас и ищут виновных в происходящем», – добавил он.

    Громов согласился с тем, что одна из важнейших задач ВС России – выход на трассу Покровск – Константиновка, которая «питает сразу два направления: собственно Покровское и Дзержинское (Торецкое). «Это значительно усложнит логистику ВСУ. Да, Покровск не останется без поддержки тыла, но ее всегда будет не хватать. Представьте, что у вас есть грузовик с боеприпасами, которому надо проехать вместо 100 км – целых 300», – пояснил собеседник.

    Что же касается украинских опасений из-за повторения «Иловайской катастрофы», то пока такая перспектива не просматривается. «Если ВСУ грозит котел или даже мини-котел, они практически всегда успевают отскочить. С потерями, конечно, но успевают. Поэтому в будущем мы увидим именно отходы ВСУ с позиций и из городов, а не котлы», – заключил Громов.

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