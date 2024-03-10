Проект «Лада» станет будущим российского подводного флота

Tекст: Александр Тимохин

Чтобы понять значение приема «Кронштадта» в боевой состав ВМФ России, прежде всего стоит напомнить непростую судьбу этого проекта в целом. Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) «Лада» (проект 677) задумывалась как замена легендарным «Варшавянкам» (проект 877/636.3) – и всегда сравнивались именно с ними. «Варшавянки», несомненно, заслуженные и прекрасные для своего времени корабли, но фактически это проект 1970-х годов. И еще в 1980-е годы было принято решение о разработке нового проекта неатомных лодок для ВМФ России.

Сложная судьба проекта 677

Новые лодки проекта 677 (шифр «Лада») конструировались так, чтобы превзойти «Варшавянки» по всем показателям. В том числе, например, в них предполагалась так называемая воздухонезависимая энергетическая установка (ВНЭУ) на водородных топливных элементах. ВНЭУ позволила бы лодке находиться под водой гораздо большее время – до трех недель. Однако создание ВНЭУ оказалось сложнейшей научно-технической задачей.

Сказался на создании лодок и общий кризис 1990-х годов. Головная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» была заложена в 1997 году, но строилась в итоге долго. Корабль получил значительное количество новейших, но именно из-за этого не до конца отработанных систем. Так, гидроакустический комплекс «Лира», которым оснащена лодка, завершил госиспытания только в 2021 году, через 11 лет после того, как на борту «Санкт-Петербурга» появился военный экипаж.

Трудности с головной подлодкой были учтены при постройке первой серийной (второй построенной) лодки проекта «Лада» – ДЭПЛ «Кронштадт». «Историческим переломом в области подводного кораблестроения» называл появление «Кронштадта» бывший главком ВМФ России Виктор Чирков. Он говорил, что «Кронштадт» «показывает самые удивительные возможности, которые заложены в проект».

Показательно, что кораблестроители упоминали в качестве ориентира не головной корабль серии, а первый серийный – «Кронштадт». Его предшественник «Санкт-Петербург» так в итоге и остался фактически опытным кораблем – и не так давно был из состава ВМФ списан, до того, как у него истек нормативный срок службы. Однако он сделал свое дело, и проект «Лада» в целом при всех своих сложностях в итоге состоялся. Заканчиваются работы над следующей лодкой в серии – «Великие Луки», строятся еще две – «Вологда» и «Ярославль».

Выдающиеся боевые возможности

Хотя подлодки «Лада» так и не получили воздухонезависимых энергетических установок, их превосходство над старыми подлодками проекта 636.3 «Варшавянка» огромно. Если озадачиться созданием надежных современных батарей, то и отсутствие ВНЭУ перестанет быть особо значимым. Например, японцы на своих подлодках типа «Тайгэй» от ВНЭУ отказались в пользу литий-ионных батарей. И подводные лодки ВМФ России вполне имеют варианты получить хорошие батареи.

«Кронштадт» и те подлодки, которые будут строиться следом, придадут российскому флоту новые тактические возможности. Вот только самые очевидные из них.

С точки зрения систем вооружений именно «Лады» являются самыми смертоносными подводными «истребителями» российского ВМФ.

«Лада» способна скрытно выйти на дистанцию торпедной атаки против любых современных западных подлодок. Боевая информационно-управляющая система «Литий» позволяет лодке взаимодействовать со спутниковой группировкой, работающей в интересах ВМФ. Гидроакустический комплекс «Лира» дает отличные шансы обнаружить даже самую современную подлодку противника до того, как она сама обнаружит нашу лодку. И для мелководной Балтики новая лодка уместнее.

Гибкая буксируемая протяженная антенна (ГПБА) мало того, что расширяет зону, в которой лодка может обнаруживать под водой цели, так еще и ликвидирует «слепую зону» в кормовом секторе – главный недостаток гидроакустических комплексов без ГПБА. Эта же антенна дает лодке возможность контролировать обстановку вокруг себя во время зарядки под водой, с забором воздуха через устройство РДП (работа дизеля под водой) с поверхности воды. Лодки без ГПБА в этот момент «глухи».

Полуторакорпусная архитектура делает лодку менее заметной при попадании под так называемый низкочастотный подсвет – когда противник излучает с кораблей в толщу воды акустические колебания низкой частоты, а потом ловит их же, отраженные от корпуса подлодки-цели, получая информацию о ее примерном местоположении. От такого способа поиска не спасает никакая низкая шумность, но спасает отсутствие или минимизация легких конструкций вокруг прочного корпуса – и на «Ладе» это реализовано.

Такие лодки резко усложняют для противника противолодочные действия.

Там, где раньше противник мог просто отправить против российских дизель-электрических подлодок условную атомную, теперь ему придется проводить полноценную противолодочную операцию с участием многих кораблей и авиации. А это значит – терять время, внезапность, нести потери, в том числе не только от подлодок.

Способна ли «Лада» выйти победителем боя с условным противником типа американских «Вирджиний», немецких лодок проекта 212 или японских «Тайгэй»? При должной подготовке экипажа и решении вопросов с оружием – несомненно.

Новые лодки вместо старых

Конечно, «Лады» не стоит идеализировать – им тоже много чего нужно. Но ее улучшения можно добиться простым введением в боекомплект нового оружия и средств постановки помех, без дорогих ремонтов и долгих простоев «в заводе». Решить все эти вопросы с новыми лодками куда проще, чем с «Варшавянками».

До недавнего времени ВМФ России пополнял состав неатомных подводных лодок как раз «Варшавянками». Своя логика в этом была – каждый новый проект имеет свои технические риски, и старое, но надежное иногда лучше нового, но непредсказуемого. Это удобно и при строительстве – то, что строили десятки лет по отработанным техпроцессам, дешево и быстро. В итоге серия лодок проекта 636.3 была построена для Черноморского и Тихоокеанского флотов. Прямо сейчас достраивается последняя из заказанных для ВМФ РФ «Варшавянок» – подводная лодка «Якутск».

Но почти все эти лодки были переданы флоту до того, как «Кронштадт» вступил в его боевой состав. Теперь, раз на «Кронштадте» поднят Андреевский флаг, можно констатировать, что проект «Лада» в усовершенствованном виде готов именно к серии.

Ввод в строй «Кронштадта» должен подстегнуть производство ДЭПЛ проекта «Лада». С ВНЭУ или нет, будущее за этими лодками. Следом за «Кронштадтом», «Великими Луками», «Вологдой» и «Ярославлем» ВМФ России может получить новые подлодки 677-го проекта.