Как лечат рак в Якутии

Врач Николаева рассказала об особенностях онкологии в условиях Крайнего севера

Tекст: Татьяна Косолапова

Второго февраля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых онкоцентров в разных регионах страны. На связь с российским лидером вышли Томская область, где начал работу областной онкологический диспансер, Башкортостан с Республиканским центром детской онкологии и гематологии, а также республика Саха (Якутия), где состоялось открытие нового здания Якутского республиканского онкологического диспансера.



О том, как врачи работают в условиях севера и экстремальных температур, как развиваются и протекают онкологические заболевания в связи со спецификой региона, какие используются методы профилактики и лечения онкологии и о доступности высокотехнологичной медицины в республике газете ВЗГЛЯД рассказала главврач Якутского республиканского онкодиспансера (ЯРОД) Татьяна Николаева.

ВЗГЛЯД: Татьяна Ивановна, каковы особенности врачебной деятельности в условиях севера и экстремальных температур?

Татьяна Николаева: Наша республика Саха (Якутия) – самый крупный по территории субъект Российской Федерации, площадью более 3000 тыс. кв. километров и включающий в себя 34 района. При этом республика отличается малой населенностью – всего около 1 млн человек. Больше 40% территории республики относятся к Арктической зоне, а многие населенные пункты мало заселены.

Узконаправленных медицинских кадров, согласно порядку, в малонаселенных пунктах нет, их попросту невозможно обеспечить штатным расписанием из-за маленького количества людей. Это ограничивает доступность медпомощи, пациентам приходится идти в центральную районную больницу, а оттуда их направляют в Якутск.

Вдобавок в таких населенных пунктах медики нередко сталкиваются с проблемой транспортной доступности. Приходится использовать, например, зимники – дороги, которые могут функционировать только в зимнее время года при температуре ниже нуля.

Экстремальные температуры в регионе встречаются нередко. А разница между максимальной температурой летом и минимальной зимой составляет больше 100 градусов. Также отмечу, что на всей территории республики три часовых пояса. Все эти факторы, естественно, влияют на врачебную деятельность.

Кроме того, в России идет цифровизация, вся информационная система завязана на интернете, действует электронный документооборот. Но в ряде северных районов интернет все еще недоступен, все проводится только за счет спутниковой связи.

ВЗГЛЯД: Каковы особенности развития и течения онкологических заболеваний в таких условиях?

Т. И.: Еще 10–20 лет назад у нас чаще всего встречался рак пищевода. Было написано немало научных работ на тему того, почему среди якутов был распространен рак желудочно-кишечного тракта. Легенда онкологии Якутии, заслуженный врач ЯАССР профессор Петр Михайлович Иванов, изучал именно факторы риска заболеваемости у якутского населения и выявил связь с питанием. У нас есть традиция – пить очень горячий чай, прямо кипяток, что стало одним из факторов риска, ведь при употреблении напитков таких температур высок риск получить повреждение пищевода. Сейчас таких случаев гораздо меньше, а рак пищевода уже давно не занимает лидирующие позиции.



Вдобавок у нас длительный осенне-зимний период – почти полгода. В связи с этим у пациентов в регионе наблюдаются сосудистые изменения, нарушение трофики тканей, обморожение. По сравнению с другими регионами, распространен такой вид онкологии как базальноклеточный рак кожи с локализацией ушей. Открытые части лица от мороза и ветра подвергаются этим воздействиям, ведь зимой у нас минус 50 градусов. Причем происходит при таких температурах все очень быстро, обморожение тех же мочек ушей можно получить буквально за несколько минут.



Рак печени – у нас тоже достаточно часто встречающаяся патология, связанная с распространенностью вирусных гепатитов, невирусных циррозов. Этот вид онкологии занимает у нас четвертое место в структуре заболеваемости.

ВЗГЛЯД: Как изменилось в последнее время лечение и профилактика онкологии в регионе?

Т. И.: Самая главная задача для нас – чтобы люди вовремя обращались к врачу, проходили профилактические исследования, диспансеризацию. Например, из-за труднодоступности из малых населенных пунктов людям тяжело приезжать в центральные районные больницы, особенно, когда «ничего не болит». Болезни запускают.

Поэтому мы проводим очень большую информационно-коммуникационную кампанию, привлекаем внимание граждан. Раньше у нас запущенность была очень высокая, почти каждый второй пациент обращался к врачу лишь на четвертой стадии заболевания. Сейчас произошли достаточно большие сдвиги, но все равно еще есть над чем работать и куда улучшать цифры.

ВЗГЛЯД: Как решается проблема труднодоступности медпомощи в малых населенных пунктах?

Т. И.: У нас в прошлом году запущен проект, инициированный главой региона Айсеном Сергеевичем Николаевым, это мобильная арктическая бригада из Якутска. Состоит такая бригада из узких специалистов, которые добираются на самолете и автотранспорте до малонаселенных пунктов и охватывают почти все северные районы. В самих населенных пунктах в связи с погодными условиями и из-за отсутствия автодорог врачам нередко приходится ездить на специфическом транспорте, например, снегоходах, чтобы осмотреть пациентов. Два раза в год они проводят профилактические медосмотры, диспансеризации, дают консультации.

Кроме того, у нас есть мультидисциплинарная онкобригада, мы ее называем онкодесант. На протяжении многих лет онкологи выезжали в районы, осматривали пациентов. В 2020 году мы запустили проект, который называется «Онкопоиск». Это анкетирование на веб-платформе по шести локализациям рака, которые у нас являются основными причинами смерти: рак легкого, рак молочной железы, рак шейки матки, рак предстательной железы, колоректальный рак и рак печени. Соответственно, человек проходит данную систему скрининга, программа анализирует ответы на вопросы, просчитывает возможность риска. И если пациент попадает в группу риска, то тут же, не выходя из системы, ему предлагается записаться на обследование в онкодиспансере. На основании этих анкет мы также открыли кабинеты онкоскрининга, чтобы их могли пройти даже те, кто не умеет пользоваться интернетом. Помогают в этом медработники.

ВЗГЛЯД: Какова статистика по заболеваемости раком в республике сейчас?

Т. И.: За прошлый год мы добились выявляемости онкологии на первой и второй (начальной) стадии почти в половине случаев (49,6%). Конечно, показатель ниже, чем среднероссийский, но для нашего региона это исторические цифры.





ВЗГЛЯД: Каково развитие высокотехнологичной медицины в условиях севера?



Т. И.: Такая помощь в нашем онкодиспансере оказывается с 2017 года. Сейчас у нас есть много направлений видов хирургического лечения. Это все стало возможным благодаря национальному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», который стартовал в 2019 году, и благодаря которому у нас было полное переоснащение нашего онкодиспансера: полностью обновлена хирургическая техника, оборудование анестезиологии и реанимации, лаборатории (клинико-диагностическая, патологоанатомическая), открыты молекулярно-биологическая лаборатория. Своего патологоанатомического отделения у нас раньше вообще не было, мы направляли на анализы в централизованную лабораторию общего профиля, которая обслуживала все больницы. Сейчас на нашей базе есть своя патанатомия. Все сложные виды исследований, включая молекулярно-генетические, мы проводим у себя.

Хирургическое лечение полностью направлено на органосохраняющее лечение, когда при удалении очага патологии вовлеченный в процесс орган сохраняется. Плюс, у нас развиты все эндоскопические технологии, когда с помощью небольших отверстий проводятся все виды оперативных вмешательств.

На грудной клетке, например, эта операция называется торакоскопическая, и проводится она, кстати, только в нашем учреждении. На брюшной полости проводятся такие операции. Где-то у 80–90% пациентов при раке почки используется лапароскопический доступ, когда пациенту через небольшие отверстия проводят радикальное лечение. Благодаря такому методу ускоряется период реабилитации и пациенты быстрее выписываются.

При раке молочной железы мы с 2012 года проводим реконструктивно-пластические операции. С 2019 года у нас используется стереотаксическая лучевая терапия, позволяющая избежать хирургической операции, предупредить рецидивы, нейтрализовать метастазы и улучшить состояние пациента.

А со 2 февраля этого года у нас появился новый корпус, официально открытый Владимиром Владимировичем Путиным. Строительство было инициировано президентом, финансирование полностью обеспечено за счет национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Это супер-современный онкоцентр, в котором есть поликлиника, вся лабораторная служба, диагностическая база, стационар на 180 коек, операционный блок с высокотехнологичным оборудованием. Для нас открытие этого центра – очень большое историческое долгожданное событие.