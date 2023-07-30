Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

Tекст: Владимир Нагирняк

Вероятно, если бы не «Торпедоносцы» – драматичный советский фильм про минно-торпедную авиацию (МТА), о морских летчиках времен Великой Отечественной сегодня бы не вспоминали совсем. Однако они были для врага весьма серьезной угрозой. И примером тому служат действия МТА Северного флота (СФ), воевавшей на театре военных действий, где враг сосредоточил мощную группировку кораблей и истребительной авиации.



Мал, да удал



В начале Великой Отечественной среди действующих флотов лишь Северный не имел МТА в составе своих ВВС. На этом фоне удивителен факт, что именно его летчики первыми совершили торпедную атаку и даже открыли боевой счет раньше коллег-торпедоносцев с других флотов.

ВВС СФ обзавелись своими торпедоносцами лишь в сентябре 1941 года, когда с Балтики на Север перелетело звено Ил-4 старшего лейтенанта Ивана Гарбуза. Это звено стало ядром для МТА СФ. Первое применение торпедоносцев по назначению произошло 18 января 1942 года, когда Ил-4 старшего лейтенанта Хорева сбросил с 4200 м торпеду на порт Лиинахамари, наблюдая ее взрыв у пристани. Увы, ущерб от него был невелик. Немецкие документы свидетельствуют, что он разрушил местные линии связи и освещения. Небольшой урон врагу нанесла и торпедная атака гавани Киркинеса, совершенная на следующий день.

13 февраля 1941 года нарком ВМФ адмирал Кузнецов раскритиковал действия флотов за то, что моряки использовали минно-торпедную авиацию в качестве обычной бомбардировочной. Иначе говоря, МТА не наносила торпедные удары по морским целям и не ставила мины, это вело к ослаблению воздействия на вражеские морские коммуникации. В отличие от обычных бомбардировщиков, сброс бомб с которых в то время был недостаточно точным, торпедоносцы были способны наносить торпедами точечные смертельные удары по кораблям. Торпедоносцы были призваны стать важной ударной силой Военно-морского флота, наряду с подводными лодками и надводными кораблями. Для нанесения таких ударов по морским целям авиация имеет ряд преимуществ по сравнению с кораблями – гораздо более высокую скорость, оперативность применения, возможность быстрой перезарядки.

Кузнецов указал на необходимость проведения авиацией торпедных атак и минных постановок. Штабу СФ было приказано активизировать действия МТА на вражеских морских коммуникациях, для чего ему выделялось еще несколько «Илов».

Так у СФ появилась своя эскадрилья МТА. Но потери она понесла раньше, чем добилась успеха, когда 28 марта был сбит ее первый самолет. Первая же атака конвоя в море торпедоносцами состоялась 17 июня, но она оказалась неудачной.

В июне 1942-го ВВС СФ были усилены торпедоносцами из 35-го авиаполка (35-й мтап), которые открыли боевой счет МТА СФ, но не торпедами, а бомбами. Вечером 14 июля его «Илы» уничтожили самоходную баржу MFP243 с грузом боеприпасов в порту Хоннингсвог. Увы, успехи 35-го мтап омрачались большими потерями: за первый месяц он потерял семь машин.

Несмотря на это, мастерство летчиков-североморцев росло – и новый успех не заставил долго ждать. 9 августа воздушная разведка обнаружила в море вражеский конвой из четырех транспортов, к которому вылетела пара «Илов» Ивана Гарбуза и Гавриила Ткачева. Им удалось обмануть вражеские истребители, торпедировать одно судно и спокойно уйти.

Любопытно, что атакуемый конвой оказался четырьмя немецкими сторожевиками (СКР), совершавшими переход между базами. Один из них V6113 был торпедирован, но немцам удалось отбуксировать его в порт. Хотя этот корабль не затонул, это не сильно омрачает первую победу торпедоносцев СФ, одновременно ставшей и первой для советской МТА в войне!

Гарбуза и Ткаченко наградили орденами Красного Знамени. Увы, в дальнейшем судьба оказалась к этим летчикам не милостива. 12 октября Ткачев погиб в бою с немецким конвоем.

Гибель Гарбуза же оказалась нелепой. В 1942-м британцы перегнали в Ваенгу свои торпедоносцы «Хэмпден», которые передали советской стороне. Эти машины были сложны в пилотировании, и у советских летчиков даже сложилась поговорка: «Ты мне друг или «Хэмпден»?». Она точно характеризует то, что случилось с Гарбузом. Он погиб во время учебного полета на такой машине, когда его «Хэмпден» внезапно рухнул на землю. Авиакатастрофа унесла жизнь одного из опытнейших летчиков МТА СФ, который ныне, увы, пребывает в забвении.

В 1942-м МТА СФ добилась немногого, уничтожив бомбами три корабля, повредив торпедами СКР, за что было заплачено десятком погибших в бою самолетов. Начало ее деятельности было временем проб и ошибок.

Время неудач и побед

С начала 1943-го МТА СФ нарастила мускулы. Сформированный 24-й мтап насчитывал в себе два десятка «Илов» и «Хэмпденов» с обученными экипажами, которые летали на «свободную охоту» или работали группами по данным разведки. 29 марта они приняли участие в операции вместе с подлодками, атакуя крупный немецкий конвой «F.d.K». Увы, летчикам успех не сопутствовал, но отличились подводники, когда С-101 потопила судно «Аякс».

Торпедоносцы смогли добиться успеха через месяц, когда 29 апреля в районе Конгс-фьорда был обнаружен крупный конвой. Для его атаки вылетели пять «Хэмпденов» в сопровождении шести Пе-3. По советским данным, они потопили два транспорта и два СКР. Но в реальности все было иначе. Ведущий группы капитан Василий Киселев смог всадить торпеду в угольщик «Леезее», отправив того на дно. После этого его Hampden был сбит, а экипаж погиб. Посмертно Киселев и его штурман Михаил Покало были удостоены звания Героев Советского Союза.





Увы, успех Киселева стал единственной победой торпедоносцев СФ за 1943 год. Причины тому были разные, в том числе и то, что немцы признали их действия серьезной угрозой. Враг усилил истребительное прикрытие конвоев, временно приостанавливал их движение в море в случае угрозы налета. Когда группы МТА СФ вылетали на перехват конвоя, они или его не обнаруживали, или их встречали немецкие истребители.

Также в 1943-м произошло три важных события, повлиявших на действия ВВС СФ. Во-первых, 25 февраля Ставка Верховного Главнокомандования передала им 59 самолетов разных типов, включая американские тяжелые самолеты «Бостон». Впервые они были задействованы как горизонтальные бомбардировщики, когда 10 мая атаковали немецкий конвой. Позднее было признано, что «Бостоны» лучше подходили на роль маневренных торпедоносцев, чем «Илы» или «Хэмпдены», но их поступление было медленным.

Во-вторых, 20 июля в составе ВВС СФ появилась своя (5-я) минно-торпедная авиадивизия (5-я мтад), сформированная на базе 5-й бомбардировочной авиабригады.

В ее состав, кроме 24-го мтап, вошли два полка бомбардировщиков и истребительный авиаполк. Именно она стала родоначальницей для знаменитой затем 5-й морской ракетоносной авиадивизии, сформированной на ее базе после войны (5-я мрад).

В-третьих, совершенствуя воздушное прикрытие своих конвоев, немцы во второй половине 1943-го построили несколько аэродромов, позволявших истребителям быстрее появляться для их защиты. Кроме того, они установили несколько РЛС, предупреждавших не только о приближении торпедоносцев, но даже об их вылете на задание сразу после взлета. Эти нововведения очень осложнили работу советской МТА, особенно при проблемах взаимодействия со своими истребителями. Когда торпедоносцы выходили в атаку, прикрывавшие их истребители увлекались боем, теряли своих подопечных, что позволяло врагу одной группой сковывать советское прикрытие, а другой – жечь торпедоносцы.

C весны 1944-го ситуация изменилась в лучшую сторону. Советская авиация стала господствовать в воздухе, получая все больше истребителей. Последние даже использовались как штурмовики или пикировщики. Численность же люфтваффе в Норвегии сократилась. В течение нескольких месяцев МТА добилась хорошего результата, потопив два СКР, два транспорта и еще один повредив.

Торпедоносцы летали на свободную охоту или принимали участие в совместных операциях против конвоев с другими силами флота.

Среди охотников выделался Евгений Францев, удостоенный Золотой Звезды Героя, которому было зачтено несколько уничтоженных целей. Реально же из них подтверждается лишь норвежское судно «Анденес», поврежденное им во время вылета 2 апреля у Хаммерфеста. Любопытно, что этот успех немцы приписали британским самолетам, так как ранее там советские торпедоносцы не действовали. Увы, карьеру этого выдающегося летчика прервала его гибель в сентябре 1944-го.

Операции против конвоев же выливались в настоящие сражения, как это видно на примере конвоя «RP 120 Ki», атакованного штурмовиками, торпедоносцами и истребителями СФ 25-26 мая. В результате двухдневного боя торпедами был потоплен один транспорт, а бомбами поврежден другой. Но за этот успех ВВС СФ заплатили дюжиной своих сбитых самолетов.

Деятельность МТА исчерпала себя в конце 1944-го, после того, как Красная армия в ходе Петсамо-Киркенесской операции лишила немецкие ВМС баз на севере Норвегии. Но к этому времени ВВС СФ успели добавить на свой счет еще четыре потопленных и один поврежденный корабль. Это увеличило общий счет торпедоносцев СФ до 12 пораженных целей, что составило почти половину морских побед ВВС Северного флота за войну.

За эти успехи МТА заплатила потерей более шестидесяти самолетов и такого же количества летчиков. 19 человек из экипажей торпедоносцев были удостоены звания Героев Советского Союза, но половина из них посмертно. Таким образом, у летчиков 5-й мрад были героические предшественники.

Есть чем гордиться

После окончания войны Штаб ВМФ СССР оценил успехи сил СФ в 254 уничтоженных военных корабля и 356 потопленных транспортов. Считалось, что торпедоносцы внесли в них большой вклад, так как 172 из 381 сброшенной ими торпеды поразили цели. Правда, указанные цифры, по мнению штаба, требовали уточнения. Увы, ревизию успехов сделать не удалось из-за отсутствия документов противника. В результате за долгие годы сложилось мнение, что заявленная и реальная результативность МТА СФ, как и других сил флота – это одно и то же.

Сейчас же, когда такая возможность имеется, можно увидеть реальные цифры. Документы свидетельствуют, что за годы войны ВВС СФ уничтожили 16 транспортов и 10 военных кораблей, из которых 10 целей на счету торпедоносцев.

Этот результат может показаться разочаровывающим. Однако будет ошибкой воспринимать его таким образом. С трезвой точки зрения все так и должно было быть с учетом сильного противника и собственных недостатков (тактика, техника, разведка и т. п.). Нужно помнить, что МТА СФ родилась уже во время войны. Ей пришлось развиваться и действовать в жестких условиях военного времени, когда любые ошибки вели к неудачам и потерям.

Но высшим комплиментом экипажам советских торпедоносцев является отношение к ним противника. Немцы сразу осознали угрозу, которую несла советская МТА, и принимали серьезные меры, стараясь снизить ее эффективность, Однако, к своей чести, даже в таких условиях летчики-североморцы смогли добиваться успеха, не щадя своих жизней. И фильм «Торпедоносцы» достаточно точно показал, как это было.