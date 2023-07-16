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Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Малый ракетный корабль меняет значение Черноморского флота

Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» Скриншот из видео
На уходящей неделе Черноморский флот получил новую боевую единицу – малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, известного также под шифром «Каракурт». В чем заключается принципиальное значение этого МРК для ВМФ России и какую роль он может сыграть на Черном море? Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
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    Малый ракетный корабль меняет значение Черноморского флота

    Малый ракетный корабль (МРК) «Циклон»
    		  
    16 июля 2023, 12:50
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александр Тимохин

    На уходящей неделе Черноморский флот получил новую боевую единицу – малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, известного также под шифром «Каракурт». В чем заключается принципиальное значение этого МРК для ВМФ России и какую роль он может сыграть на Черном море?

    Главной особенностью проекта «Каракурт» является то, что это многоцелевые корабли, способные выполнять целый комплекс задач на море. Современные боевые корабли зачастую строятся как многоцелевые, хотя иногда имеют некоторый перекос в возможностях. Так, современный эсминец западного типа будет иметь значительные возможности по отражению атак с воздуха, но его противолодочные возможности будут существенно ниже. А фрегат, например, будет иметь скорее противолодочный уклон, а его ПВО будет способна на значительно меньшее.

    Но, так или иначе, и те и другие будут способны выполнять все основные задачи надводного корабля: противовоздушная и противолодочная оборона, возможность ракетной или артиллерийской атаки надводной цели, ракетный или артиллерийский удар по берегу, возможность нести один или два вертолета. Многоцелевой корабль куда лучше отвечает любым потребностям государства.

    В СССР военная мысль пришла к тому, что многоцелевые корабли полезнее специализированных, к концу 1980-х. Если посмотреть на проекты кораблей 60-х и 70-х годов, то там четко видна специализация – малые и большие противолодочные корабли, малые ракетные, эсминцы проекта 956, малопригодные для действий против подлодок, и БПК проектов 1155 с ярко выраженными противолодочными возможностями и т. д.

    А вот потом пошли корабли, способные делать более-менее все. Например, БПК «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1, имевший как отличные противолодочные, так и ударные (по кораблям) возможности, или сторожевые корабли проекта 11540 (на Балтике «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый»).

    В постсоветской России изначально планировалось идти этим же путем. Когда у нас все-таки начали строить корабли в 2000-х, то делали их многоцелевыми. Такими были фрегаты проекта 11356 для Черноморского флота – с артиллерией, противолодочным оружием и вертолетом, зенитно-ракетным комплексом и комплексом ракетного оружия «Калибр».

    Такими замышлялись корветы проекта 20380 – без «Калибров», но с комплексами ПВО, противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР), средствами поиска подлодок и противолодочным оружием, вертолетом и мощной пушкой. Их дальнейшее развитие – корвет проекта 20385 получил и «Калибры».

    Жемчужина отечественного кораблестроения – фрегат проекта 22350 может применять все: самый мощный отечественный зенитно-ракетный комплекс, почти все типы противокорабельных крылатых ракет и крылатых ракет для удара по берегу, противолодочные ракеты, 130-мм орудие, возможность искать и уничтожать подлодки, вертолет. Эти корабли создавались в логике готовности к любой мыслимой войне. Они должны были, по замыслу, выполнять почти любые боевые задачи в любых условиях (шторм, плохая погода и т. д.) при ожесточенном сопротивлении противника.

    Но и тренд мирного времени на узкую специализацию нас стороной не обошел – родилось решение строить для «Калибров» «специализированные ракетные корабли». Так появился проект малых ракетных катеров (МРК) 21631 «Буян-М» – дорогой для своих размеров, не имеющий достойной упоминания ПВО, не способный ни защищаться от подлодок, ни обнаруживать их, медленный корабль с плохой мореходностью, вооруженный восемью крылатыми ракетами «Калибр». Он пригоден только для нанесения ударов по берегу и ведения артогня. Еще одним узкоспециальным кораблем оказался проект 22160 – тихоходные патрульные корабли, вооруженные только лишь одной 76-мм пушкой.

    Первая битва «Буянов-М» и появление «Каракурта»

    В то же время фурор МРК произвели немалый – применение крылатых ракет «Калибр» по целям в Сирии в 2015 году заставило понервничать немало западных «ястребов». Такой дебют гарантировал, что в том или ином виде, но строительство малых ракетных кораблей будет продолжено.

    Тем не менее жизнь внесла в это свои коррективы. С 2014 года Россия столкнулась с разрывом военно-технических связей с другими государствами. Из-за нарастающей конфликтности с Украиной стали невозможны поставки газотурбинных главных энергетических установок для фрегатов проекта 11356 и редукторов главных энергетических установок для фрегатов проекта 22350 (эту проблему позже устранили, развернув их производство на заводе «Звезда-редуктор» в Санкт-Петербурге). Из-за санкций со стороны Германии оказалось невозможно получение двигателей MTU для «Буянов-М», а переработка проекта под китайские дизели шла очень тяжело. Строительство корветов проектов 20380 и 20385 прекратили на пять лет – с 2016 по 2021 год не был заложен ни один из них. Фактически при острой нужде в новых кораблях строить их оказалось либо невозможно, либо трудно и долго.

    Однако спасительное средство нашлось: им стал новый проект малого ракетного корабля, созданный в ЦМКБ «Алмаз» – проект 22800 «Каракурт» (главный конструктор Д.Е. Цымляков).

    Для России этот корабль, при его простоте, оказался уникальным, но с неожиданной стороны. Обычным для российского кораблестроения является «набивание» проекта недоработанными системами, с  высокой стоимостью и отклонениями от требуемых тактико-технических характеристик, которые потом приходится доводить прямо на кораблях.

    «Каракурт» построен с использованием только серийных систем, в ходе его создания не проводилось опытно-конструкторских разработок. Это обусловило, во-первых, быстрое проектирование, во-вторых, быструю же постройку кораблей, и в третьих – в отличие от других проектов, на «Каракуртах» сразу все работает, не надо ничего доделывать. Первые два корпуса, правда, не получили предусмотренных конструкцией зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-М», но зато все остальные единицы в серии его имеют.

    Второй особенностью «Каракурта» является стандартизация. У российских кораблей часто меняются модификации. Это затрудняет и подготовку личного состава, и планирование боевых операций, и поддержание технической готовности, и удорожает постройку. «Каракурты» почти одинаковые. За исключением кораблей без «Панциря-М», все остальные корабли, даже построенные на разных заводах, имеют незначительные отличия.

    Две эти причины сделали «Каракурт» недорогим боевым кораблем – в свете будущих сокращений флотского бюджета это важно. Головной и первый серийный корабли оказались даже дешевле безоружных патрульных кораблей.

    В-третьих, несмотря на то, что «Каракурт», как и «Буян-М» – это малый ракетный корабль с той же восьмиракетной пусковой установкой 3С14 для «Калибров», сравнивать их нельзя. «Каракурт» просто классом выше. В отличие от «Буяна-М», все построенные корабли легко можно модернизировать для применения ПКР «Оникс» и «Циркон». Если оснастить корабль опускаемой гидроакустической станцией, комплексом «Пакет-НК» с антиторпедами и модернизировать его для применения ПЛУР, то он сможет применяться против подлодок. Эти работы сейчас не проводятся, они не нужны заказчику, но все это возможно.

    Корабль имеет хорошую мореходность. К тому же корабль быстрый, он способен дать 30-узловой ход. А еще он почти полностью импортозамещен – и двигатели там полностью отечественные М507 от ПАО «Звезда».

    А сам корабль куда более универсален. Он может самостоятельно обнаруживать и поражать надводные цели, в том числе с помощью противокорабельных ракет. У него оптимальное для такого корпуса орудие калибра 76 мм, он может вести артиллерийский бой без ограничений. Он может применяться в открытом море в плохую погоду, а самое главное – имеет более серьезные, чем любой одноклассник, возможности по отражению ракетных ударов, благодаря «Панцирю-М» и хорошей пушке, с правильно подобранной радиолокационной станцией управления огнем. Это – возврат на правильный путь, если можно так сказать.

    Путь к серии у «Каракуртов» выдался непростым, хотя головной корабль завод «Пелла» в Санкт-Петербурге построил в рекордные сроки. А потом были проблемы с двигателями, это резко задержало серию. Амурский судостроительный завод тоже строит «Каракурты» тяжело.

    Зато сильно порадовал третий завод, который строит эти корабли. Особенно отрадно, что это Керченский судостроительный завод «Залив». Это предприятие, долгое время находившееся в юрисдикции Украины, утратило значительную часть своего потенциала. И вот первый полноценный многоцелевой боевой корабль, построенный на «Заливе» в постукраинскую эпоху, сдан! Впереди новые «Каракурты», строящиеся на «Заливе» и в Зеленодольске, где корабли финансируются и строятся как надо. Все это имеет особое значение для Черноморского флота.

    МРК «Циклон» и конфликт на Черном море

    В ходе специальной военной операции Черноморский флот получил несколько болезненных ударов. Были потеряны ракетный крейсер «Москва», большой десантный корабль «Саратов», буксир «Спасатель Василий Бех», ряд катеров. Фактически у ЧФ оставалось лишь два корабля, технически способных отражать ракетные атаки с украинского берега – фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Перевести на ЧФ корабли с других флотов нельзя – проливы закрыты.

    Случись сейчас устанавливать полноценную ближнюю блокаду Украины или обеспечивать ПВО десанта, флоту сложно было бы это реализовывать. Такова расплата за постройку специализированных кораблей вместо многоцелевых.

    Но «Каракурты» меняют это положение дел.

    Хоть дальность поражения целей у «Панциря-М» и небольшая, зато перехват целей внутри нее надежно выполняется, и вместе с фрегатами «Циклон» – вполне себе сила и в оборонительном бою. И его не надо ниоткуда переводить, он уже здесь. С учетом хода событий на Черном море, как бы это не оказалось важнее «Калибров». Впрочем, свои восемь крылатых ракет корабль несет. А на подходе еще один «Каракурт» – «Аскольд». С ним у Черноморского флота окажется четыре корабля, способных отражать удары ПКР.

    Медленно, но верно силы Черноморского флота опять растут. Конечно, нужна еще соответствующая угрозам подготовка, но это уже вопрос к командованию флота. А новые корабли промышленность потихоньку начинает сдавать, и «Циклон» здесь только первая ласточка. Нам же остается пожелать экипажу удачи в бою – скоро она ему понадобится.
     
     
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