Киев гонит людей на смерть ради фото

Tекст: Андрей Резчиков

ФСБ сорвала попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть в Крым на быстроходном катере и пяти гидроциклах с целью снять видео и фотографии на фоне украинского флага на территории полуострова. Инцидент произошел в среду.

Пограничники ФСБ действовали совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии. По данным ведомства, группу диверсантов остановили в северо-западной части акватории Черного моря российские самолеты. Затем силовики заблокировали диверсантов, захватив их гидроциклы и стрелковое оружие натовского образца.

О том, что попытка проникновения ДРГ была спланирована в Главном управлении разведки (ГУР) украинского Минобороны, сообщил на допросе единственный задержанный – 46-летний солдат ГУР ВСУ Александр Любас, который находился в воде 12 часов, но потом решил сдаться в плен.

Диверсант подтвердил свои паспортные данные и рассказал о службе в части 0336 ГУР. Эта часть, по некоторым данным, числится за отдельным разведывательно-диверсионным подразделением «Кракен», сформированным из боевиков «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России). Организация курируется ГУР Минобороны Украины во главе с Кириллом Будановым, которому в России на этой неделе были предъявлены новые обвинения.

По словам Любаса, всего в операции участвовало 16 человек. Группа вышла из дельты Дуная, от населенного пункта Вилково Одесской области. Фрагмент видеозаписи с допросом задержанного распространила пресс-служба ФСБ. Судьба остальных 15 диверсантов неизвестна. Спикер ГУР Андрей Юсов, по данным украинских СМИ, признал наличие потерь среди диверсантов в ходе этой спецоперации.

Также у Любаса нашли знамя специального подразделения ГУР МО Украины «Артан», которое неоднократно предпринимало попытки высадки на западном побережье Крыма. «Целью высадки было поставить прапор (флаг) и показать, что главное управление разведки зашло в Крым», – сказал Любас.

Украинские диверсанты неоднократно пытались проникнуть в Крым. В сентябре российская авиация уничтожила четыре военных катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. Находившиеся на борту десантники были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

В конце августа российский самолет морской авиации поразил несколько катеров с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

«Украинское руководство в очередной раз доказало, что Пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку: «ВСУ побеждают, и мы уже достигли Крыма». Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

«Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

«Вполне возможно, что следующие вылазки диверсантов окажутся более крупными. Они могут не возыметь стратегического успеха, но серьезно навредить местному населению они вполне способны. Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

«Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – говорит Скачко.

«Уже сегодня нужно наносить более ощутимые упреждающие удары высокоточным оружием и другими средствами по инфраструктуре в дельте Дуная. Такие удары уже наносились в районе Очакова», – отмечает Александр Форманчук, глава Общественной палаты Крыма.

Собеседник подчеркивает, что новая попытка украинских диверсантов высадиться в Крыму «обязательно должна завершиться ответными действиями». Он полагает, что российское командование примет более решительные меры. Форманчук отметил тягу украинской власти к организации подобных пиар-акций. Но, по его словам, очередная попытка сделать селфи в Крыму дорого обошлась украинской разведке.

Также глава Общественной палаты Крыма призвал не упрощать ситуацию. По его словам, сорванная акция диверсантов – одно из звеньев целой системы атак на Россию. «Эти атаки совершаются достаточно системно по разным направлениям, включая Москву, Брянскую, Белгородскую и другие области», – напомнил он.

Крым является сильным раздражителем для украинской стороны,

добавил Форманчук. «Украина использует всевозможные методы для эскалации. Эти вылазки заставляют нас серьезно задуматься над более эффективными ответными ударами. Крым – это не та территория, где можно бесконтрольно гулять всяким диверсионным группам. Мы будем свидетелями того, что российская сторона ответит достойно на подобного рода действия», – надеется Форманчук.

Примечательно, что после конфуза с селфи в Крыму ресурсы ГУР МО Украины выложили в Сети небольшой видеоролик, на котором несколько украинских диверсантов позируют перед камерой. Однако достоверность этого ролика вызывает вопросы, равно как и данные пленного Любаса о том, что его группа диверсантов выдвигалась из Вилково.

В частности, авторы отраслевого Telegram-канала «Два майора» сочли ролик ГУР «консервой», «снятой, по всей видимости, в Одессе». В то же время автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев допускает, что пленный врет относительно места запуска ДРГ, называя в качестве такового Вилково.

Эксперт напомнил, что оттуда на гидроциклах «надо идти на малой скорости, чтобы хватило горючего на такую дальность, а это более 10 часов хода». Даже для хорошо подготовленных бойцов это не очень разумная идея. Васильев допускает, что ДРГ, вероятно, двигалась от острова Майский (Первомайский).

Он расположен между Кинбурном и Очаковом. В советские времена там размещалась база боевых пловцов, а в царские – артиллерийский форт. Оттуда, как считает эксперт, дойти до места высадки можно быстрым ходом, не переживая за экономию топлива.

А врет Любас для того, чтобы «отвести удар от своей базы».

Так это или нет, в дальнейшем разберется ФСБ. Также любопытно использование диверсантами гидроциклов. По словам эксперта, у подобных видов транспорта малая заметность, их сложно поразить с самолета. Поэтому вместо крупных катеров, которые более уязвимы, противник решил использовать гидроциклы. Это позволяет высадить на побережье, где нет укреплений, от 10 до 30 человек.

«Как с ними бороться? Во-первых, привлекая наши БПЛА «Иноходец» в варианте с ударной нагрузкой», – отметил Васильев, указав на способность «Иноходцев» заранее обнаружить гидроциклы и «переловить» их с помощью ПТУР. «А на берегу нужны мобильные группы с «Шилками» (зенитная самоходная установка) и «Зушками» (спаренная зенитная установка) на машине. Против таких легких сил – самое оно», – заключил эксперт.