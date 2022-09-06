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Газовый разрыв Европы и России состоялся

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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Зачем президенту Путину лететь на G20

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...
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Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

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    ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя
    		   6 сентября 2022, 14:16
    Фото: Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Артур Приймак

    Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения?

    Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) – российская экспертная структура, объединяющая военных аналитиков и специалистов по оборонной промышленности, объявила награду в миллион рублей любому военнослужащему, силовику (или группе), которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны России. Сообщение об этом появилось в блоге bmpd, связанном с Центром.

    Как рассказали эксперты, по их данным, первый экземпляр робота-платформы уже был доставлен на Украину в августе. ВСУ планируют использовать THeMIS для эвакуации раненых с передовой и для доставки туда боеприпасов. Интересно, проект закупки этих роботов для армии (получивший название «Журавель») исходит от экс-президента Петра Порошенко, отмечают в ЦАСТ. И именно бывший глава государства разместил фото первой доставленной на Украину машины.

    Аббревиатура THeMIS в названии робота расшифровывается как «гусеничная гибридная модульная пехотная система» (Tracked Hybrid Modular Infantry System). Это стартовый фирменный продукт эстонской компании Milrem Robotics, которая была основана в 2013 году и специализируется на выпуске наземных беспилотников. Оборонное подразделение компании возглавляет бывший командующий Силами обороны Эстонии, отставной генерал Рихо Террас.

    Реальные производственные и финансовые мощности таллинского главного офиса сосредоточены у фирм-партнеров MirlemRobotics в Швеции, Финляндии и Нидерландах. Разработчики на своем сайте поясняют: THeMIS – гусеничный бронетранспортер с дистанционным управлением. Машина имеет многоцелевое назначение, может использоваться как транспортное средство для наземной разведки, обезвреживания минных полей.

    Архитектура THeMIS позволяет оператору перестроить конфигурацию машины за считанные минуты, отмечают разработчики. THeMIS может нести на себе до 750 килограммов нагрузки. Корпус машины защищен от средств поражения системой баллистической защиты UGV, произведенной австралийской компанией XTEKLimited. Двигатель машины способен снизить шум до нуля, поэтому этот наземный беспилотник малозаметен для противника или не заметен вообще.

    Эксперт ЦАСТ Сергей Денисенцев пояснил газете ВЗГЛЯД, что именно в первую очередь может представлять интерес при взятии THeMIS в качестве трофея.

    «Программное обеспечение, его связь с остальными узлами машины и управляющими центрами – самое интересное.

    Если удастся захватить бортовой компьютер этого наземного дрона, представится возможность изучить все это. Интересны также управляющие каналы, шасси, силовая установка – в целом все ключевые компоненты», – рассказал собеседник.

    Эти роботы-платформы уже были использованы в боевых условиях. Как подчеркивают разработчики, THeMIS успешно эксплуатировались Францией в Африке, когда Париж проводил в Мали, Чаде, Мавритании, Буркина-Фасо и Нигере спецоперации против джихадистских группировок. Кроме Франции, наземные беспилотники из Эстонии находятся на вооружении у США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии. «Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – комментируют эксперты ЦАСТ в своем блоге.

    Денисенцев добавляет, что Milrem Robotics разработала целое семейство машин вроде THeMIS. «Среди них – транспортные машины, устройства по разминированию, с другими боевыми функциями, – рассказал собеседник. – На всех этих машинах опционально стоит система баллистической защиты UGV, которая предохраняет машину от поражения оружием противника. Баллистическая защита UGV делается из новейших композитных материалов, поэтому несмотря на свою сверхнадежность, весит очень мало. Баллистическая защита UGV тоже может быть интересна нашим оружейникам».

    Денисенцев отдельно подчеркнул: необходимо выяснить, какие машины из семейства Milrem Robotics Украина уже получила или должна получить в ближайшее время.

    Безусловно, эти роботы-платформы – далеко не единственные образцы высокотехнологичной западной продукции, которые (при попадании в зону СВО и взятии в качестве трофеев) были бы интересны российским специалистам, отметил собеседник.

    «Представляют интерес любые робототехнические средства западного производства. Например, барражирующие боеприпасы американского производства Switchblade, особенно если они достанутся в комплекте с пусковыми установками к ним. Также очень интересны новейшие системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы по управлению огнем, контрбатарейные РЛС производства США. Будут интересны все высокотехнологичные системы, которые в последнее время разработали на Западе», – подытожил эксперт ЦАСТ.

    Добавим, что в августе Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Киеву примерно на 3 млрд долларов. В него, в числе прочего, вошли: шесть передвижных зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, а также беспилотники-разведчики Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с дронами Vampire и ракетные системы лазерного наведения.

    Но надо также учесть, что, с другой стороны, западным разведчикам и оружейникам интересны практически все виды российского высокотехнологичного оружия, заметил военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

    «На Западе охотятся за всем, что у нас появилось недавно. Это и наши беспилотные аппараты «Орион», «Охотник» и «Форпост». Это наши новейшие средства противоракетной обороны, новейшие образцы бронетехники, машины огневой поддержки танков, бронемашины, тяжелая огнеметная система «Солнцепек», модернизированные танки... Само собой, это наши новейшие истребители и бомбардировщики. В наших самолетах Западу интересно не только их устройство, но и компьютерная составляющая – например, бортовая система распознавания «свой – чужой». Представляют большой интерес для западных военных разведок наши новейшие средства связи, системы ночного видения», – рассказал эксперт.

    Как иронизирует Перенджиев, единственное, что неинтересно Западу в российском арсенале, – автомат Калашникова. «Нашего «Калашникова» американцы изучили еще во время войны в Афганистане на примере китайских копий этого оружия, которыми  были вооружены моджахеды. К тому же автомат Калашникова простой и понятный. Если человек один раз познакомился с ним, то этого раза уже достаточно, чтобы понять, из чего этот автомат состоит и на что он способен», – подытожил военный эксперт.

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