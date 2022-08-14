Как понимать сводки Минобороны России

«После нанесения ударов российскими войсками подразделение ВСУ утратило боеспособность». Так звучит одна из самых распространенных фраз в ежедневных сводках Минобороны РФ. Однако что это значит? За словами «цель подавлена» или «лишена боеспособности» стоит конкретный уровень нанесения ущерба противнику.

В сводках Минобороны о ходе спецоперации регулярно даются данные об объемах огневого поражения противника – ВСУ и нацбатальонов. При этом не просто показывается количество пораженных объектов, но и указывается степень нанесенного им ущерба (которая, естественно, носит оценочный характер). В качестве объема поражения фигурируют такие выражения как «цель подавлена», «цель разгромлена», «цель лишена боеспособности» и «цель уничтожена».

Вот, например, не так давно Минобороны заявляло, что украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность. Неоднократно что-то подобное заявляется и о других подразделениях украинской армии.

Но что все это значит? В отношении точечного объекта, например, отдельно взятого танка, понятие «уничтожен» имеет очевидный смысл – объект полностью разрушен. Однако в отношении других, имеющих распределенные структуры и насчитывающих в своем составе большое количество элементов, этот смысл гражданскому человеку понятен не всегда. Что такое «подавление цели», если эта цель – полк, рота или бригада?

Прежде всего обратимся к военной терминологии. В ней под понятием «поражение» подразумевается нанесение противнику некоторого ущерба и только. А вот объем этого ущерба отражается в специальных понятиях – «цель подавлена», «цель разгромлена», «цель лишена боеспособности» и «цель уничтожена».

При определении уровня нанесенного ущерба военные специалисты отталкиваются от понятия «боеспособность». Под ним, в свою очередь, понимается возможность тактической единицы – роты, полка и т.д. – решать свойственные ей боевые задачи.

Например, когда речь идет о части или подразделении сухопутных войск, то это его способность вести боевые действия в конкретной полосе и глубине, которые определяются соответствующими нормативами. Если речь идет об артиллерийском подразделении, то подразумевается его возможности выполнять объем огневых задач в течении фиксированного времени. Если часть (подразделение) отвечает этим требованиям, то считается, что она боеспособна. Если – нет, то ее относят к ограниченно боеспособным или небоеспособным. Таким образом, в военной терминологии под различными степенями поражения цели подразумевается лишение их способности выполнять свойственные им задачи в течении определенного времени.

Так, под понятием «цель подавлена» в большинстве стран мира понимается, что данная часть или подразделение утратила способность выполнять свойственные ей функции на какое-то время – от нескольких часов до нескольких дней.

Под понятием «цель разгромлена» подразумевается такой уровень поражения, при котором данная часть или подразделение лишена способности выполнять свойственные ему задачи в течении длительного времени, имеющего оперативное значение.

Понятие «цель лишена боеспособности» в том контексте, каком оно используется представителями пресс-службы Минобороны РФ, может считаться равнозначным понятию «цель разгромлена». Под понятием «цель уничтожена», если речь идет о частях и подразделениях сухопутных войск, подразумевается, что масштаб поражения настолько велик, что его необходимо восстанавливать полностью, что называется, «с нуля».

В любых войсковых формированиях выделяются следующие основные системы: разведки и наблюдения, управления, поражения противника, тылового и технического обеспечения. Способность этих систем выполнять задачи определяется укомплектованностью личным составом, боевой, специальной и иной исправной техникой и вооружением, наличием запасов материальных средств, уровнем тактической и оперативной подготовки командного состава, выучкой личного состава. Ключевое значение имеет морально-психологическое состояние всех категорий личного состава части (подразделения).

Подавление цели достигается разнообразными способами. Так, нарушение работы подсистемы связи, при котором командование противника лишается возможности доводить до подчиненных формирований команды и получать от них информацию, приводит к лишению части (подразделения) способности решать свойственные ей задачи. В этом случае говорят о подавлении цели средствами РЭБ. К аналогичному результату приводит радиоэлектронное подавление систем разведки и наблюдения.

Формирование может оказаться подавленным, если оно в результате огневого воздействия противника лишится запасов боеприпасов и иных материально-технических средств, без которых оно не имеет возможности решать свойственные ему боевые задачи. Какое-то ограниченное время, разумеется, не постоянно. Уничтожение органов управления и командных пунктов также может привести к лишению этого формирования решать свойственные ему боевые задачи до момента, пока система управления не будет восстановлена.

Поражение боевых элементов формирования, как правило, ведет к снижению боевых возможностей, но не к лишению боеспособности, если только при этом не утрачивается морально-психологическая устойчивость личного состава. Если такое происходит, то формирование также лишается боеспособности на период восстановления морально-психологического состояния личного состава.

Показателем уровня морально-психологической устойчивости может считаться процент потерь, при котором личный состав отказывается от дальнейшего выполнения боевых задач.

Это, кстати, тоже очень часто в последнее время фигурирует в сводках Минобороны России. Например, в недавней сводке сказано, что «личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы». Дезертировал с поля боя, проще говоря.

И этот показатель – морально-психологическая устойчивость войск – меняется в очень больших пределах. Он зависит от многих факторов, определяемых менталитетом, идеологией, историей, состоянием конкретных людей. Опыт боевых действий XXI века свидетельствует, что западные армии имеют высокую чувствительность к потерям – уже в среднем при потерях от 15-20 до 30% в большинстве случаев их формирования отказывались от продолжения боевых действий.

Российская армия и, надо отдать должное, ВСУ демонстрируют намного более низкую чувствительность к потерям. Достаточно вспомнить пример 9-й роты в Афганистане и многих других наших подразделений, оказавшихся в критической обстановке.

В ходе боевых действий при огневом поражении противника, как правило, осуществляется комплексное воздействие на войсковые формирования противника с поражением элементов всех его функциональных систем. Именно об этом сообщается в сводках Минобороны РФ о ходе СВО. Считается, что при поражении примерно 15-20% личного состава, вооружения, боевой и специальной техники часть (подразделение) утрачивает боеспособность, но по прошествии некоторого времени может ее восстановить за счет собственных ресурсов. То есть такие потери соответствуют уровню поражения «цель подавлена».

Уровень «цель разгромлена» достигается при поражении от 40-50 до 70% личного состава, вооружения, боевой и специальной техники. В этом случае за счет собственных ресурсов формирование не может восстановить свою боеспособность. Оно нуждается в восстановлении, пополнении и на длительный срок утрачивает способность решать задачи. Часто в этом случае оно отводится на переформирование.

На эту тему

Формирование считается уничтоженным, если его потери превышают 80-90% и более. В этом случае оно считается полностью утраченным. Далее его судьба решается вышестоящим командованием: либо оно под таким именем или обозначением вообще более не воссоздается, либо под тем же названием создается совершенно новое формирование. Примером может служить полк «Азов» – после его полного уничтожения в Мариуполе он вновь создан Украиной под тем же названием.

Опираясь на эти показатели, можно грубо оценивать, каких результатов достигают наши войска в рамках СВО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД