Как понимать сводки Минобороны России

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14 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
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Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
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Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как русские импровизировали, защищая Одессу от нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно. Подробности...

Как России не заразиться «оспой обезьян»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей. Подробности...
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Подтирать Еревану сопли больше никто не будет

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен. Подробности...
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как понимать сводки Минобороны России

    В отношении отдельно взятого танка понятие «уничтожен» имеет очевидный смысл
    		   14 августа 2022, 10:15
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Константин Сивков, доктор военных наук

    «После нанесения ударов российскими войсками подразделение ВСУ утратило боеспособность». Так звучит одна из самых распространенных фраз в ежедневных сводках Минобороны РФ. Однако что это значит? За словами «цель подавлена» или «лишена боеспособности» стоит конкретный уровень нанесения ущерба противнику.

    В сводках Минобороны о ходе спецоперации регулярно даются данные об объемах огневого поражения противника – ВСУ и нацбатальонов. При этом не просто показывается количество пораженных объектов, но и указывается степень нанесенного им ущерба (которая, естественно, носит оценочный характер). В качестве объема поражения фигурируют такие выражения как «цель подавлена», «цель разгромлена», «цель лишена боеспособности» и «цель уничтожена».

    Вот, например, не так давно Минобороны заявляло, что украинское  нацформирование «Кракен» утратило боеспособность. Неоднократно что-то подобное заявляется и о других подразделениях украинской армии.

    Но что все это значит? В отношении точечного объекта, например, отдельно взятого танка, понятие «уничтожен» имеет очевидный смысл – объект полностью разрушен. Однако в отношении других, имеющих распределенные структуры и насчитывающих в своем составе большое количество элементов, этот смысл гражданскому человеку понятен не всегда. Что такое «подавление цели», если эта цель – полк, рота или бригада?

    Прежде всего обратимся к военной терминологии. В ней под понятием «поражение» подразумевается нанесение противнику некоторого ущерба и только. А вот объем этого ущерба отражается в специальных понятиях – «цель подавлена», «цель разгромлена», «цель лишена боеспособности» и «цель уничтожена».

    При определении уровня нанесенного ущерба военные специалисты отталкиваются от понятия «боеспособность». Под ним, в свою очередь, понимается возможность тактической единицы – роты, полка и т.д. – решать свойственные ей боевые задачи.

    Например, когда речь идет о части или подразделении сухопутных войск, то это его способность вести боевые действия в конкретной полосе и глубине, которые определяются соответствующими нормативами. Если речь идет об артиллерийском подразделении, то подразумевается его возможности выполнять объем огневых задач в течении фиксированного времени. Если часть (подразделение) отвечает этим требованиям, то считается, что она боеспособна. Если – нет, то ее относят к ограниченно боеспособным или небоеспособным. Таким образом, в военной терминологии под различными степенями поражения цели подразумевается лишение их способности выполнять свойственные им задачи в течении определенного времени.

    Так, под понятием «цель подавлена» в большинстве стран мира понимается, что данная часть или подразделение утратила способность выполнять свойственные ей функции на какое-то время – от нескольких часов до нескольких дней.

    Под понятием «цель разгромлена» подразумевается такой уровень поражения, при котором данная часть или подразделение лишена способности выполнять свойственные ему задачи в течении длительного времени, имеющего оперативное значение.

    Понятие «цель лишена боеспособности» в том контексте, каком оно используется представителями пресс-службы Минобороны РФ, может считаться равнозначным понятию «цель разгромлена». Под понятием «цель уничтожена», если речь идет о частях и подразделениях сухопутных войск, подразумевается, что масштаб поражения настолько велик, что его необходимо восстанавливать полностью, что называется, «с нуля».

    В любых войсковых формированиях выделяются следующие основные системы: разведки и наблюдения, управления, поражения противника, тылового и технического обеспечения. Способность этих систем выполнять задачи определяется укомплектованностью личным составом, боевой, специальной и иной исправной техникой и вооружением, наличием запасов материальных средств, уровнем тактической и оперативной подготовки командного состава, выучкой личного состава. Ключевое значение имеет морально-психологическое состояние всех категорий личного состава части (подразделения).

    Подавление цели достигается разнообразными способами. Так, нарушение работы подсистемы связи, при котором командование противника лишается возможности доводить до подчиненных формирований команды и получать от них информацию, приводит к лишению части (подразделения) способности решать свойственные ей задачи. В этом случае говорят о подавлении цели средствами РЭБ. К аналогичному результату приводит радиоэлектронное подавление систем разведки и наблюдения.

    Формирование может оказаться подавленным, если оно в результате огневого воздействия противника лишится запасов боеприпасов и иных материально-технических средств, без которых оно не имеет возможности решать свойственные ему боевые задачи. Какое-то ограниченное время, разумеется, не постоянно. Уничтожение органов управления и командных пунктов также может привести к лишению этого формирования решать свойственные ему боевые задачи до момента, пока система управления не будет восстановлена.

    Поражение боевых элементов формирования, как правило, ведет к снижению боевых возможностей, но не к лишению боеспособности, если только при этом не утрачивается морально-психологическая устойчивость личного состава. Если такое происходит, то формирование также лишается боеспособности на период восстановления морально-психологического состояния личного состава.

    Показателем уровня морально-психологической устойчивости может считаться процент потерь, при котором личный состав отказывается от дальнейшего выполнения боевых задач.

    Это, кстати, тоже очень часто в последнее время фигурирует в сводках Минобороны России. Например, в недавней сводке сказано, что «личный состав 23-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы». Дезертировал с поля боя, проще говоря.

    И этот показатель – морально-психологическая устойчивость войск – меняется в очень больших пределах. Он зависит от многих факторов, определяемых менталитетом, идеологией, историей, состоянием конкретных людей. Опыт боевых действий XXI века свидетельствует, что западные армии имеют высокую чувствительность к потерям – уже в среднем при потерях от 15-20 до 30% в большинстве случаев их формирования отказывались от продолжения боевых действий.

    Российская армия и, надо отдать должное, ВСУ демонстрируют намного более низкую чувствительность к потерям. Достаточно вспомнить пример 9-й роты в Афганистане и многих других наших подразделений, оказавшихся в критической обстановке.

    В ходе боевых действий при огневом поражении противника, как правило, осуществляется комплексное воздействие на войсковые формирования противника с поражением элементов всех его функциональных систем. Именно об этом сообщается в сводках Минобороны РФ о ходе СВО. Считается, что при поражении примерно 15-20% личного состава, вооружения, боевой и специальной техники часть (подразделение) утрачивает боеспособность, но по прошествии некоторого времени может ее восстановить за счет собственных ресурсов. То есть такие потери соответствуют уровню поражения «цель подавлена».

    Уровень «цель разгромлена» достигается при поражении от 40-50 до 70% личного состава, вооружения, боевой и специальной техники. В этом случае за счет собственных ресурсов формирование не может восстановить свою боеспособность. Оно нуждается в восстановлении, пополнении и на длительный срок утрачивает способность решать задачи. Часто в этом случае оно отводится на переформирование.

    Формирование считается уничтоженным, если его потери превышают 80-90% и более. В этом случае оно считается полностью утраченным. Далее его судьба решается вышестоящим командованием: либо оно под таким именем или обозначением вообще более не воссоздается, либо под тем же названием создается совершенно новое формирование. Примером может служить полк «Азов» – после его полного уничтожения в Мариуполе он вновь создан Украиной под тем же названием.

    Опираясь на эти показатели, можно грубо оценивать, каких результатов достигают наши войска в рамках СВО.

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