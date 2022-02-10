В российской науке налаживают обратную перекачку мозгов

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
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Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
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Запад нашел лживое обоснование битвы против России

Плакаты советского времени актуальны даже сегодня Кукрыниксы
Мир снова, как во времена холодной войны, идеологически расколот на две части – и Россия находится в худшей из этих частей. По крайней мере, в этом пытаются убедить население планеты ведущие западные политики. О каком разделении идет речь, зачем Западу пропагандировать такую идею и почему она сама по себе изначально абсурдна? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Российская дипломатия показывает западной мастер-класс

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии. Подробности...
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Демократия не спасает от ошибок во внешней политике

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны – это, как правило, рыночные демократии. Подробности...

Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...
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Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 18 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В российской науке налаживают обратную перекачку мозгов

    		    10 февраля 2022, 23:11
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков,
    Андрей Резчиков

    Россия сумела преодолеть кризис в науке, который возник в 90-е годы после развала СССР. Стране не только удалось остановить «утечку мозгов», но и наоборот создать привлекательные условия для возвращения ученых назад. Сейчас более динамичному развитию науки в некоторых сферах мешают санкции Запада, но и эта проблема имеет решение, считают эксперты.

    Подавляющее большинство россиян считают ученых-соотечественников лучшими в мире и верят, что российская наука способна конкурировать с научной деятельностью развитых стран мира. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые в четверг привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

    «71% респондентов скорее поддерживает мнение, что наши ученые – одни из лучших в мире. Не согласны с этим 20%. При этом 69% граждан не поддерживают тезис, что Россия никогда не догонит развитые страны мира в сфере науки и технологий. Скорее согласен с этим каждый четвертый (25%)», – сказал Мамонов. Он представил данные социологов на круглом столе «Российская наука: вчера, сегодня, завтра», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    Граждане считают, что российская наука лидирует в военной сфере (28%), в области здравоохранения (18%) и в космической отрасли (17%), рассказал эксперт.

    Помимо этого, по данным исследования, 38% опрошенных полагают, что за последний год положение российской науки улучшилось. 28% заявили, что не заметили изменений, а 21% посчитал, что ситуация в этой сфере ухудшилась. «Сегодня преобладают нейтрально-позитивные оценки – 66% респондентов говорят об улучшении или стабильности», – констатировал Мамонов.

    Замер общественного мнения отражает реальное положение дел – престиж исследовательской работы растет, и, кроме того, российская наука «с каждым годом молодеет», отметил депутат Госдумы Александр Мажуга, замглавы профильного комитета по науке и высшему образованию. «Сейчас у нас около 340 тысяч исследователей, из них примерно 100 тысяч молодых – до 39 лет. Для сравнения, 2010 году их было всего около 60 тысяч», – подчеркнул депутат. –

    «Этот успех основан на мощных научных школах, которые выросли из советского времени и дали важный импульс развития, в том числе, современной российской науке».

    Для того чтобы выпускники университетов шли в большую науку, необходимо обеспечить три условия, отметил Мажуга. Это инфраструктура (лабораторное оборудование, приборы и инструменты и т.п.), жилье и то, что можно назвать «критической массой ученых» – достаточное количество коллег-специалистов, с которыми можно будет обменяться опытом, совместно работать над проектами.  «Во всех трех аспектах государство нам помогает, создаются программы поддержки институтов, улучшения материально-технической базы. Мы идем в правильном направлении», – отметил Мажуга.

    «Из-за ряда обстоятельств мы потеряли наши компетенции в области создания высокотехнологического оборудования, но сейчас мы это активно наверстываем, –

    подчеркнул депутат. – Недавно эта тема стала предметом обсуждения на заседании Госсовета, на встрече президента с молодыми учеными в декабре, на заседании Совета по науке. К сожалению, тут санкционная политика имеет определенное значение. Часто вузы сообщают, что то или иное оборудование они не могут ввезти в нашу страну по этим причинам».

    «Что касается жилья, то здесь, на мой взгляд, государство должно создавать условия для того, чтобы наши исследователи не думали об этом», – указал депутат. – «Мы сейчас обсуждаем вопрос, связанный с жилищными сертификатами для молодых ученых, и изменение подхода к этой программе, увеличение числа таких сертификатов. Кроме того, на повестке вопрос создания служебного жилья. Наша наука становиться мобильной: появляются новые научные центры, и для ученых, которые приезжают для работы в тот или иной регион, должны быть соответствующие условия по инфраструктуре».

    Очень важным импульсом развития науки в прошлом году стал запуск масштабного конкурса «Приоритет-2030» – благодаря этой инициативе 121 университет-победитель получил средства на создание необходимой инфраструктуры, добавил Мажуга.

    Не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны государства в Россию сейчас возвращается больше сотрудников научной сферы, чем уезжает, отметил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «В последнее время у нас работали программы обратной «перекачки мозгов» – отметил депутат. –

    «В 2020 году из страны выехало 116 докторов наук, но вернулось 165; уехало 188 кандидатов наук, но 420 возвратились.

    И такая тенденция наблюдалась в 2018 году, а миграция россиян в целом начала уменьшаться еще в нулевых».

    Он также развеял миф о том, что в 1990-е годы Россию якобы покинуло около 200 тысяч ученых. По словам Матвейчева, точной статистики «утечки мозгов» не существует. Но, считает он, в целом за границу перебралось около 80 тысяч российских специалистов. «Это, конечно, тоже серьезная утечка. Но в последнее время, по моей оценке, страны, куда традиционно эмигрировали наши ученые – США, Британия, Германия утеряли свою привлекательность. Специалисты предпочитает работать на родине», – считает Матвейчев.

    «В сообществе молодых ученых появились свои лидеры, многие из которых заявили о себе благодаря участию в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей». Научный бум стал  реальностью благодаря поддержке государства. Другой аспект того же процесса – вложения в популяризацию знаний. Люди, прежде далекие от науки, получают доступ к новым знаниям благодаря популяризаторским, просветительским проектам», – отметил представитель одного из таких проектов, заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Арсений Майоров.

    «Нам удалось «зайти» в интернет, и весьма удачно – по итогам полугода работы в Сети проекты «Знания» смогли получить четверть миллиарда просмотров в Рунете, это сравнимо с просмотрами клипов поп-исполнителей. Например, хитом стала лекция молодого ученого, создателя квантового компьютера», – рассказал Майоров.

    В эпоху пандемии, когда люди больше времени проводят в Сети, растет спрос на просветительские проекты – но он же порождает и новые проблемы, добавил замруководителя общества «Знание». По его словам, главный вопрос – о верификации, то есть о том, насколько достоверную, научно обоснованную информацию  получают пользователи. «Например, появилось много непроверенных данных о ковиде и лечении, что может привести к непредсказуемым последствиям», – отметил Майоров. Он подчеркнул, что правильной инициативой было принятие  в России закона о просветительской деятельности. Теперь на его основе следовало бы выработать инструменты для стандартизации образовательных проектов, точно так же как стандартизовано школьное и вузовское образование.

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