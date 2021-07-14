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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности должен опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему далеки от уровня Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

Политическая карьера Арсена Авакова вряд ли на этом закончена REUTERS/David Mdzinarishvili
Политика Украины подверглась новому потрясению: подал в отставку едва ли не самый влиятельный человек страны, министр внутренних дел Арсен Аваков. Каким образом Аваков заработал свою исключительную репутацию, с чем связано его внезапное решение об отставке и какими будут ее последствия, в том числе для Зеленского? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если на вызов Румынии вовремя не ответить, то российское влияние останется лишь в Приднестровье и Гагаузии. Кишинёв и иные города собственно Молдавии (Бессарабии) станут румынскими. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию по поводу газотранспортной системы Украины после запуска «Северного потока – 2», и не более того. Потом Меркель встретится с Байденом, а Байден сообщит Зеленскому решение – дадут ли ему в очередной раз денег. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Венгрия стала островом здравого смысла

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Твердо установленный факт состоит в том, что пропаганда и мода оказывают заметное влияние на рост расстройств полового влечения и идентичности. Запретить такую пропаганду – даже не вопрос духовных ценностей, это вопрос предотвращения несомненного физического вреда. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

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Коронавирус с нами навсегда

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

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    Почему Россия не может побороть бедность

    По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными    14 июля 2021, 11:30
    Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Николай Васильев,
    Артур Приймак

    Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности должен опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему далеки от уровня Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок?

    Минэкономразвития поделилось прогнозом, внушающим надежду – особенно в нынешние ковидные времена. По оценке ведомства, среднемесячная зарплата в этом году увеличится почти на 5 тыс. рублей по отношению к уровню прошлого года и превысит 56 тыс. рублей, сообщила во вторник газета «Ведомости». Издание ссылается на макроэкономический прогноз Минэка до 2024 года.

    Добавим, что ранее довольно оптимистичный прогноз выдали эксперты Всемирного банка. По их оценке, уровень бедности в России опустился ниже докризисного уровня. Если с января по сентябрь 2020 года уровень бедности поднимался до 13,3%, то в нынешнем может опуститься до 11,4%, отмечалось в майской публикации RT.

    Речь, впрочем, идет о статистических отчетах. О реальных примерах бедности граждане рассказывали президенту во время «Прямой линии» 30 июня. Достаточно вспомнить «крик души» Светланы Чемезовой из Ярославля: «Живу с девятилетним сыном, работаю уборщицей, зарплата маленькая – 12,7 тыс. рублей. Еще на работе из нее вычитают кредит, остается полторы тысячи. Нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради, жить не на что. Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям».

    «Как прожить человеку – моей маме, например, с зарплатой, равной прожиточному минимуму, с такими ценами на продукты?» – спрашивала женщина, которая записала видеообращение к главе государства прямо в продуктовом магазине.

    Президент, который – как отметили эксперты – тщательно вникал в каждый из заданных ему вопросов, напомнил: за день до «Прямой линии» он подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Что касается роста цен на продукты, то, как подчеркнул Путин, правительство уже приняло ряд решений по их сдерживанию. «Какие это меры? Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями – первая мера. Вторая – выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам», – пояснил президент.

    На ваш взгляд

     
    Какую проблему вы считаете главной для России?









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    Напомним: в прошлогоднем указе о национальных целях развития России до 2030 года Путин обозначил задачу – к обозначенному сроку уровень бедности должен снизиться до 6,6% – вдвое меньше нынешних показателей.

    «Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29% населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны – каждый третий жил за чертой бедности», – напомнил Путин во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года и добавил: к концу 2010-х удалось снизить планку примерно до 12%.

    Отметим, что Россия не относится к числу стран с большой долей граждан, живущих за чертой бедности. По оценке Всемирного банка, в 2015 году лишь 2,7% россиян жили менее чем на пять долларов в день. Для сравнения, тогда же предельные показатели ВБ зафиксировал на Мадагаскаре и в Демократической Республике Конго (77,6% и 77,1% соответственно), а в Финляндии и на Мальте число тех, чей месячный доход меньше пяти долларов – считанные доли процента.

    Кто виноват в бедности

    За то, что российские показатели бедности хотя и ушли от африканских, но по-прежнему далеки от западноевропейских, надо сказать спасибо дикому капитализму 90-х, полагают эксперты и парламентарии – именно тогда процветал неолиберальный подход к экономике.

    «Эта идеология базируется на принципах «свободного» рынка, свободы западного капитала в России – и слабости российского государства, которое в рамках этой концепции должно не регулировать, а дерегулировать, разрушать само себя и все необходимое для роста экономики», – отмечает экономист Василий Колташов.

    По мнению экономиста, многолетняя работа по продвижению неолиберальной идеологии и неолиберальных реформ делала Россию слабой, не позволяла развивать социальную систему, уменьшать социальное неравенство, обеспечивать качественное и доступное образование. «Россию пытаются зацементировать в положении страны с периферийной сырьевой экономикой, в положении «слабого игрока», а слабый игрок и должен быть бедным», – констатирует Колташов. Бедность в России он считает результатом деятельности всех отечественных неолибералов.

    «Мы по-прежнему пожинаем плоды лихих 90-х. И с точки зрения экономики, и с точки зрения промышленности, и с точки зрения демографии, – полагает депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Сегодняшний провал трудовых ресурсов – результат демографической ямы 90-х. Работоспособного молодого населения стало объективно меньше. Людей возраста 30+ у нас объективно больше, чем 20+».

    Впрочем, не следует возлагать ответственность исключительно на ошибки реформаторов 90-х и их слепое следование неолиберальной догме, замечает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Само место России в мировом разделении труда остается причиной бедности граждан страны, полагает эксперт.

    «Уровень жизни страны определяется, в первую очередь, ее местом и ролью в мировом разделении труда. Те функции, которые мы в этом разделении несем, приводят к тому, что какая-то часть населения зарабатывает, а какая-то находится на обеспечении государства. А государство не может позволить себе социальных обязательств больше, чем на данный момент способно потянуть», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

    Кроме того, бедность опирается на социальную психологию – на неумение россиян распоряжаться деньгами и планировать свой бюджет, уверен политолог.

    «Не выплатив кредит, люди берут новый – это распространенная «привычка бедных».

    Привитая с детства привычка жить в долг: человек спокойно живет таким образом и загоняет себя в долговую яму. Люди допускают необоснованные траты, «клюют» на рекламу, покупают ненужные вещи», – посетовал Матвейчев.

    Также он упомянул о неспособности граждан России приспосабливаться к рынку труда. «Россияне не идут на определенный уровень зарплат, не хотят переквалифицироваться на новые для себя специальности. Вместо них мигранты соглашаются работать на тех условиях, которые предлагает рынок», – заявил аналитик.

    Как побороть бедность

    Важной причиной бедности Матвейчев видит алкоголизацию населения, пусть ее уровень и снизился за последние 20 лет. «Государство может помочь здоровой семье выйти на другой экономический уровень, но если причина бедности в алкоголе – нужно вкладываться в здоровый образ жизни», – считает Матвейчев.

    Кроме того, эксперт убежден – среди россиян нужно искоренять иждивенческие настроения. «Нужна антиреклама ипотек и кредитов, которая предупреждала бы людей о рисках попадания в долговое рабство. Реклама ипотек есть, она в интересах банков, а антирекламы в интересах людей нет».

    Депутат Хинштейн считает, что требуются иные, более масштабные способы преодоления проблемы. «Одним из важнейших аспектов борьбы с бедностью является изменение инфраструктурных проектов, модернизация промышленности и создание новых производств. Главная задача – не просто накормить людей, а обеспечить их работой», – подчеркнул собеседник.

    В свою очередь экономист Колташов полагает: для повышения уровня жизни населения нужно выращивать реальный средний класс, а не «средний класс в кредит», а также стимулировать развитие промышленности и вести политику необходимого для развития экономики протекционизма. Это, по его мнению, станет двигателем развития социальной системы, уменьшения социального неравенства, создания системы качественного и доступного образования.

    Добавим, что, по оценке Всемирного банка, Россия уже достаточно делает для того, чтобы удержать на плаву уязвимых граждан – ежегодно страна тратит на программы соцподдержки около 30 млрд долларов, или более 3% валового внутреннего продукта (при среднем показателе по странам Европы 2,2% ВВП). Но в ВБ полагают: власти могли бы задуматься о введении гарантированного дохода для тех, кто живет за чертой бедности – такая программа, по мнению экспертов банка, могла бы обойтись государству в 0,33% ВВП.


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