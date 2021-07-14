Почему Россия не может побороть бедность

Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности должен опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему далеки от уровня Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок?

Минэкономразвития поделилось прогнозом, внушающим надежду – особенно в нынешние ковидные времена. По оценке ведомства, среднемесячная зарплата в этом году увеличится почти на 5 тыс. рублей по отношению к уровню прошлого года и превысит 56 тыс. рублей, сообщила во вторник газета «Ведомости». Издание ссылается на макроэкономический прогноз Минэка до 2024 года.

Добавим, что ранее довольно оптимистичный прогноз выдали эксперты Всемирного банка. По их оценке, уровень бедности в России опустился ниже докризисного уровня. Если с января по сентябрь 2020 года уровень бедности поднимался до 13,3%, то в нынешнем может опуститься до 11,4%, отмечалось в майской публикации RT.

Речь, впрочем, идет о статистических отчетах. О реальных примерах бедности граждане рассказывали президенту во время «Прямой линии» 30 июня. Достаточно вспомнить «крик души» Светланы Чемезовой из Ярославля: «Живу с девятилетним сыном, работаю уборщицей, зарплата маленькая – 12,7 тыс. рублей. Еще на работе из нее вычитают кредит, остается полторы тысячи. Нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради, жить не на что. Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям».

«Как прожить человеку – моей маме, например, с зарплатой, равной прожиточному минимуму, с такими ценами на продукты?» – спрашивала женщина, которая записала видеообращение к главе государства прямо в продуктовом магазине.

Президент, который – как отметили эксперты – тщательно вникал в каждый из заданных ему вопросов, напомнил: за день до «Прямой линии» он подписал закон, согласно которому банки не имеют права снимать деньги в счет кредитов, если у человека на жизнь остается сумма меньше прожиточного минимума. Что касается роста цен на продукты, то, как подчеркнул Путин, правительство уже приняло ряд решений по их сдерживанию. «Какие это меры? Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями – первая мера. Вторая – выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья по высоким ценам», – пояснил президент.

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Напомним: в прошлогоднем указе о национальных целях развития России до 2030 года Путин обозначил задачу – к обозначенному сроку уровень бедности должен снизиться до 6,6% – вдвое меньше нынешних показателей.

«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29% населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны – каждый третий жил за чертой бедности», – напомнил Путин во время большой пресс-конференции в декабре прошлого года и добавил: к концу 2010-х удалось снизить планку примерно до 12%.

Отметим, что Россия не относится к числу стран с большой долей граждан, живущих за чертой бедности. По оценке Всемирного банка, в 2015 году лишь 2,7% россиян жили менее чем на пять долларов в день. Для сравнения, тогда же предельные показатели ВБ зафиксировал на Мадагаскаре и в Демократической Республике Конго (77,6% и 77,1% соответственно), а в Финляндии и на Мальте число тех, чей месячный доход меньше пяти долларов – считанные доли процента.

Кто виноват в бедности

За то, что российские показатели бедности хотя и ушли от африканских, но по-прежнему далеки от западноевропейских, надо сказать спасибо дикому капитализму 90-х, полагают эксперты и парламентарии – именно тогда процветал неолиберальный подход к экономике.

«Эта идеология базируется на принципах «свободного» рынка, свободы западного капитала в России – и слабости российского государства, которое в рамках этой концепции должно не регулировать, а дерегулировать, разрушать само себя и все необходимое для роста экономики», – отмечает экономист Василий Колташов.

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По мнению экономиста, многолетняя работа по продвижению неолиберальной идеологии и неолиберальных реформ делала Россию слабой, не позволяла развивать социальную систему, уменьшать социальное неравенство, обеспечивать качественное и доступное образование. «Россию пытаются зацементировать в положении страны с периферийной сырьевой экономикой, в положении «слабого игрока», а слабый игрок и должен быть бедным», – констатирует Колташов. Бедность в России он считает результатом деятельности всех отечественных неолибералов.

«Мы по-прежнему пожинаем плоды лихих 90-х. И с точки зрения экономики, и с точки зрения промышленности, и с точки зрения демографии, – полагает депутат Госдумы Александр Хинштейн. – Сегодняшний провал трудовых ресурсов – результат демографической ямы 90-х. Работоспособного молодого населения стало объективно меньше. Людей возраста 30+ у нас объективно больше, чем 20+».

Впрочем, не следует возлагать ответственность исключительно на ошибки реформаторов 90-х и их слепое следование неолиберальной догме, замечает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Само место России в мировом разделении труда остается причиной бедности граждан страны, полагает эксперт.

«Уровень жизни страны определяется, в первую очередь, ее местом и ролью в мировом разделении труда. Те функции, которые мы в этом разделении несем, приводят к тому, что какая-то часть населения зарабатывает, а какая-то находится на обеспечении государства. А государство не может позволить себе социальных обязательств больше, чем на данный момент способно потянуть», – сказал Матвейчев газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, бедность опирается на социальную психологию – на неумение россиян распоряжаться деньгами и планировать свой бюджет, уверен политолог.

«Не выплатив кредит, люди берут новый – это распространенная «привычка бедных».

Привитая с детства привычка жить в долг: человек спокойно живет таким образом и загоняет себя в долговую яму. Люди допускают необоснованные траты, «клюют» на рекламу, покупают ненужные вещи», – посетовал Матвейчев.

Также он упомянул о неспособности граждан России приспосабливаться к рынку труда. «Россияне не идут на определенный уровень зарплат, не хотят переквалифицироваться на новые для себя специальности. Вместо них мигранты соглашаются работать на тех условиях, которые предлагает рынок», – заявил аналитик.

Как побороть бедность

Важной причиной бедности Матвейчев видит алкоголизацию населения, пусть ее уровень и снизился за последние 20 лет. «Государство может помочь здоровой семье выйти на другой экономический уровень, но если причина бедности в алкоголе – нужно вкладываться в здоровый образ жизни», – считает Матвейчев.

Кроме того, эксперт убежден – среди россиян нужно искоренять иждивенческие настроения. «Нужна антиреклама ипотек и кредитов, которая предупреждала бы людей о рисках попадания в долговое рабство. Реклама ипотек есть, она в интересах банков, а антирекламы в интересах людей нет».

Депутат Хинштейн считает, что требуются иные, более масштабные способы преодоления проблемы. «Одним из важнейших аспектов борьбы с бедностью является изменение инфраструктурных проектов, модернизация промышленности и создание новых производств. Главная задача – не просто накормить людей, а обеспечить их работой», – подчеркнул собеседник.

В свою очередь экономист Колташов полагает: для повышения уровня жизни населения нужно выращивать реальный средний класс, а не «средний класс в кредит», а также стимулировать развитие промышленности и вести политику необходимого для развития экономики протекционизма. Это, по его мнению, станет двигателем развития социальной системы, уменьшения социального неравенства, создания системы качественного и доступного образования.

Добавим, что, по оценке Всемирного банка, Россия уже достаточно делает для того, чтобы удержать на плаву уязвимых граждан – ежегодно страна тратит на программы соцподдержки около 30 млрд долларов, или более 3% валового внутреннего продукта (при среднем показателе по странам Европы 2,2% ВВП). Но в ВБ полагают: власти могли бы задуматься о введении гарантированного дохода для тех, кто живет за чертой бедности – такая программа, по мнению экспертов банка, могла бы обойтись государству в 0,33% ВВП.