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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
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    Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

    Пособия по безработице вряд ли развращают россиян    13 августа 2020, 08:16
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?

    Повышенные пособия по безработице, которые были введены в связи с пандемией, стали вызывать недоумение в некоторых регионах. Так, сотрудница центра занятости Нефтекамска во время оперативного совещания в местной мэрии заявила, что люди не идут работать из-за слишком высоких пособий по безработице, передает «АиФ».

    По ее словам, безработным в городе платят 5175 рублей. А если у безработного есть ребенок, то эта сумма увеличивается на 3 тыс. рублей. Если же безработными оказываются многодетные родители, у которых три ребенка, то они могут получить 15 тыс. в месяц, что выше минимальной оплаты труда (МРОТ). Чиновница считает, что это большие деньги, и семья, получая их, может не работать.

    Именно поэтому, объясняет она, число безработных в городе выросло с 780 человек на 1 марта до 4262 к началу августа. «Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», – объяснила сотрудница центра занятости.

    Официально средняя заработная плата в Нефтекамске составляет чуть более 33 тыс. рублей. Однако модальная зарплата (наиболее часто предлагаемая в вакансиях) в Нефтекамске в июле составила 20 тыс. рублей. Местный общественник в офисе местного отдела занятости посмотрел список имеющихся вакансий: кухонный рабочий – 13 тыс. рублей, пекарь третьего разряда – 18 тыс., уборщик – 14 тыс. рублей, учитель начальных классов – 14 тыс. рублей.

    Правительство России решило поднять пособия по безработице. Так, минимальное пособие по безработице выросло с 1500 до 4500 рублей, а максимальный размер – с 8 тыс. до 12 130 рублей (размер МРОТ). На максимальный размер обычно имеют право те, кто получал зарплату не менее 16 тыс. рублей. С апреля власти постановили, что 12 130 рублей будут получать все россияне, потерявшие работу после 1 марта, вне зависимости от нюансов. Кроме того, родители получат дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого ребенка младше 18 лет, чего до сих пор не было.

    Неужели подросшие пособия по безработице развращают россиян превращая их в «нахлебников» и иждивенцев? Ни сами жители города, ни эксперты так не считают. Вот в США действительно существует такая проблема, когда чуть ли не 35% населения живет на пособия по безработице, причем, делает это годами и даже десятилетиями.

    «В ряде развитых стран действует весьма щедрая система поддержки людей, которые по разным причинам не могут или не хотят работать. В Америке некоторые семьи поколениями живут на пособие. Это очень плохо: это развращает и рождает криминал.

    Однако в России доля таких людей крайне мала. У нас совершенно другие проблемы. В России довольно низкие пособия, и их надо продолжать повышать вместе с увеличением МРОТ», - говорит вице-президент ВШЭ Лев Якобсон.

    В ряде случаев людям действительно может быть выгодно получать пособие: когда их заработная плата меньше МРОТ или находится на уровне МРОТ.

    «Если заработная плата условно 50 тыс. рублей, а не на уровне МРОТ (12 130 рублей), то человек, естественно, сделает выбор в пользу занятости. Но если разница между заработной платой и пособием по безработице составляет 3-5 тыс. рублей, то какой смысл тратить физическую энергию ради этих 5 тыс.? Вполне оправданно, что человек не хочет идти работать», - считает доктор экономически наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов.

    «Обвинять его в том, что он жируют на пособие в 12-15 тыс. рублей, не стоит. С голоду, конечно, не умрешь, но если посчитать расходы на кварплату, еду, лекарства, обновление одежды? Подозреваю, что чиновницу из Башкирии ждут неприятности по поводу ее высказываний», - считает собеседник.

    Правда, пока башкирские власти встали на защиту этой чиновницы из Нефтекамска. В министерстве семьи, труда и соцзащиты населения региона стали оправдываться, что чиновника не стремилась оскорбить неработающих граждан. «В речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось. Запись совещания имеется в администрации городского округа город Нефтекамск», – отметили в ведомстве.

    Почему сейчас в России возникли такого рода истории, когда сидеть на пособии по безработицы выгодней, чем идти работать? «Потому что наблюдается экономический спад, реальные доходы упали минимум у 40% населения, вырос уровень безработицы. В такой ситуации люди естественно смотрят на возможность получения альтернативных источников существования, в том числе пособия. Это общая беда для страны, и судить людей за это, на мой взгляд, не стоит. По крайней мере, пока не начнется экономический подъем, и мы не станем чаще заправляться на АЗС, чаще ходить в парикмахерские, кафе и т.д.», - считает Сергей Смирнов. Как только экономика пойдет снова в гору, число безработных сократится.

    В июне число безработных в стране выросло до 6,2%. Темпы роста замедлились, однако люди продолжают терять работу. По прогнозу Минтруда, пик безработицы в России будет достигнут в августе-сентябре, а стабилизация ситуации ожидается лишь в конце 2020 года, когда число безработных начнет падать за счет трудоустройства.

    В российский ситуации главный вопрос не в том, что некоторые россияне живут на пособия, а в размере предлагаемых им зарплат. «Если человек получает меньше МРОТ, значит, работодатель нарушает закон. Это либо грубое нарушение закона, либо ухищрения по обходу закона, когда, например, работника оформляют на полставки, хотя в реальности это не так», - говорит Якобсон. Поэтому, по его словам, надо стремиться не к снижению пособия по безработице, что было бы неправильно. «Надо стремиться к тому, чтобы в России были нормальные трудовые отношения, чтобы люди получали нормальную белую зарплату», - добавляет он.

    «Злоупотреблять, на самом деле, можно всем на свете. Но для нас, в отличие от ситуации в США и других развитых странах, проблема злоупотребления самими безработными не так актуальна. Хотя голь на выдумки хитра. Но здесь задача обеспечить более достойную жизнь безработным: на наши пособие, прямо скажем, не «пожируешь». В России куда более важно решить проблему злоупотреблений со стороны работодателей, который зачастую не доплачивают и сотрудникам, и в бюджет», - заключает собеседник.

    К тому же, не стоит забывать, что в России невозможно получать пособия по безработице на постоянной основе, имеются временные ограничения (полгода).

    Что касается дифференциации пособий по безработице или любых других социальных пособий (например, те же 10 тыс. рублей на ребенка), то это, по сути, бессмысленно. «У нас МРОТ и пособия по безработице не очень высокие. Если их начать еще и дифференцировать, то есть кому-то платить меньше, то как на это жить вообще? Дифференцировать легко, когда общий уровень высокий, когда пирог большой. А когда пирог маленький, то надо чтобы всем хватило», - говорит Якобсон. Похожая ситуация и с пенсиями, которые отличаются незначительно у людей, которые работали много и которые работали мало. В ситуации с пособием на детей в кризис «уравниловка» была необходима также и для оказания оперативной поддержки семей в детьми. Рассчитывать более справедливые пособия было просто некогда. 

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