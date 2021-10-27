Как предотвратить кражу золота скифов Украиной

После решения Нидерландов отдать Киеву скифское золото в Крыму предложили закрыть опустевшие витрины музея табличками «Украдено Украиной». Между тем в ближайшее время Москва готовится подать кассацию, чтобы краже воспрепятствовать. Сможет ли Россия вернуть артефакты в Крым и какие для этого есть юридические инструменты?

Накануне Амстердамский суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать ее Украине, руководствуясь тем, что она стала независимой в 1991 году. При этом пока золото будет находиться в музее Алларда Пирсона в Амстердаме – до окончательного решения о принадлежности экспонатов, поскольку у сторон сохраняется возможность подачи апелляций.

Напомним, «Скифское золото» – это коллекция, состоящая более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Выставка прошла в Амстердаме с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона. В 2016 году суд решил вернуть крымское золото украинской стороне, руководствуясь «голландскими законами и нормами международного права», однако крымская сторона подала апелляцию, в результате чего спор затянулся.

В Крыму решение суда назвали проявлением двойных стандартов. В частности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что судебный вердикт – опасный международно-правовой инцидент, поскольку золото не может принадлежать Украине. В свою очередь крымский парламентарий Юрий Гемпель заявил, что скифское золото было фактически украдено у крымчан, но рано или поздно оно будет возвращено.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «всегда возвращает свое»: «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». На что глава республики Сергей Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика». Он также назвал решение суда в Амстердаме несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват.

Позже Аксенов сообщил, что МИД России и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции в Крым, используя только юридические методы. В частности, планируется подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов, о чем сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России.

В Кремле также заявили о готовности проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и сделать так, чтобы процесс продолжился. На этом фоне в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины музея из-под скифского золота табличками «Украдено Украиной в Амстердаме».

«С точки зрения музеев, решение суда неправильное, поскольку речь идет про экспонаты музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, а существуют там с царских времен.

С тех пор еще был Советский Союз, потом Украинское государство, а затем Российское. Все это время экспонаты находились в одних и тех же музеях, менялась лишь юрисдикция территории, хотя по факту она была одной и той же. То есть с точки зрения музейщиков это кража», – отметил археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин.

При этом он считает, что по бюрократическим правилам данные вещи принадлежали министерству культуры Украины. Однако в договоре написано, что если экспонаты взяты в каком-то городе, то и вернуть их должны туда же, откуда вывезли. То есть

если музейные вещи взяты в Симферополе, то после выставки их обязаны вернуть туда же, в тот же музей.

«Тут есть две юридические стороны вопроса. Одно дело, что они принадлежат министерству культуры Украины и их можно вывезти, но другое, что их должны вернуть обратно в музей после вывоза. Голландский суд тянул-тянул и просто не взял на себя смелость: он мог и так решить, и так решить. Очевидно, это ангажированное политическое решение», – считает эксперт.

Судьба скифского золота, по словам собеседника, уже предрешена: они уже взяты на учет в Золотой кладовой Киево-Печерской лавры. По мнению археолога, данные экспонаты просто там оставят и, скорее всего, никогда не вернут в крымские музеи.

«Главное, конечно, чтобы эти вещи потом втихаря не продали куда-нибудь. Им не нужны эти экспонаты, это просто так сделано, чтобы забрать и не отдать. Поэтому необходимо снова подавать апелляцию в другие вышестоящие инстанции, причем как можно быстрее, пока решение суда не вступило в силу, потому что, пока идут все эти судебные тяжбы, вещи будут лежать в музее Алларда Пирсона», – констатировал Айбабин.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин также считает, что Москве нужно в правовом поле предельно четко обозначить свою позицию и указать Верховному суду Нидерландов на несостоятельность решения Амстердамского суда.

«Я бы посоветовал привлечь к этому делу экспертов по международному праву, которые смогли бы донести до вышестоящей инстанции четкую позицию России и грамотно разъяснить нормы международного права. В свою очередь Верховный суд Нидерландов уже в порядке кассации будет проверять правильность применения норм законодательства своей страны, включая те нормы международного права, которые использовались в споре о скифском золоте», – отметил собеседник.

«На мой взгляд, некоторые моменты в суде были не явно обозначены. Например, культурное наследие, о котором мы говорим, вообще возникло задолго до появления Украины как государства и как республики, входившей в состав СССР. Более того, нужно учитывать вопросы правопреемственности, поскольку Крым до 1991 года был в составе единого государства – СССР», – пояснил он.

«У России в этом споре есть дополнительные юридические «резервы», которые могут помочь выиграть дело в кассации,

– предполагает эксперт. – Речь идет о так называемой континентальной системе права, которая распространена в большей части стран Европы, включая Нидерланды и Россию. В рамках этой системы международное право рассматривается как часть национальной правовой системы. То есть при применении национального законодательства в любом из перечисленных государств нормы международного права должны учитываться как часть своего внутреннего законодательства. Именно этот аспект России необходимо задействовать при рассмотрении кассационной жалобы в Верховном суде Нидерландов».

Также Лабин обратил внимание на «очень странную формулировку», которой придерживался Амстердамский апелляционный суд, когда принимал решение о передаче скифского золота Украине. «По факту они решили передать украинской стороне золото «до нормализации обстановки». При этом у всякого предмета есть свойство собственности, то есть он кому-то принадлежит, а здесь его передают какому-то третьему лицу, не решая вопрос об окончательной принадлежности», – отметил эксперт.

«К сожалению, судебные ошибки случаются, ведь решения принимаются по внутреннему усмотрению и убеждению судьи. Это проблема не только Нидерландов. Просто в данном случае требовались более высококвалифицированные знания в области международного права, именно их не хватило», – заключил Лабин.

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