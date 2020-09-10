Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но во не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?

Вопрос введения минимального гарантированного дохода – то есть выплаты государством определенной суммы на каждого человека – может быть проработан уже этой осенью, к моменту «верстки» бюджета России на 2021-2022 годы. Об этом в среду сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Безусловный гарантированный доход на каждого гражданина стал бы сильным социальным аргументом и в работе власти, и в обеспечении социального мира в стране», – пояснил Рязанский газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что спикер Валентина Матвиенко ранее уже подробно излагала позицию верхней палаты о необходимости ввести «Стандарт благополучия» – не только прямые денежные выплаты рядовому гражданину, но и неснижаемые гарантии со стороны государства в областях здравоохранения, образования, соцзащиты.

Накануне лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения гарантированного дохода. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», – объявил Медведев, выступая на совещании о реализации партийных социальных инициатив.

Лидер единороссов напомнил, что такие модели существуют в целом ряде государств. При этом он оговорился, что идею нужно максимально внимательно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

По мнению Рязанского, гарантированный доход должен быть закреплен за каждым гражданином. «Сегодня ты работаешь и обеспечиваешь себя и семью, а завтра ты потерял работу, или заболел.

Или просто твоя зарплата оказалась ниже порога неснижаемого уровня доходов и государство должно будет тебе доплатить до этого уровня»,

– пояснил собеседник. При этом, он отмечает, что конкретный размер этой нижней материальной планки еще предстоит вычислить. Также, по его свидетельству, должен быть отработан сам механизм выплат – «адресные они будут или общие, каковы различия между работниками и неработающими людьми».

Мера, как правильно сказал Медведев, требует очень тщательного анализа, ведь речь идет о значительных средствах, уверен Рязанский. «Не должны быть упущены вопросы мотивации сограждан к труду, к повышению своей квалификации, к учебе, так чтобы гарантированные выплаты не демотивировали людей трудиться, искать лучшую работу», – сказал он.

Один из разработчиков системы обязательного медстрахования, заслуженный экономист России Владимир Гришин, отметив плюсы и риски инициативы, предложил выплачивать минимальный доход по схеме, аналогичной материнскому капиталу, то есть тратить их можно лишь на определенные цели. «Я бы сделал персональные социальные счета. Эти деньги по аналогии с маткапиталом можно направить на образование, здравоохранение, оплату ЖКХ», – пояснил он НСН. По его словам, такая оговорка поможет избежать отрицательных побочных эффектов – вроде инфляции или иждивенчества.

Идея минимального базового дохода – которая политологами обычно воспринимается как левая и патерналистская – встретила неожиданную поддержку среди деловых людей. Первый вице-президент организации малых и средних предпринимателей «Опора России» Павел Сигал выразил надежду в интервью RT, что такая мера снизит уровень бедности в стране – а следовательно, поможет подстегнуть потребительский спрос, что полезно для бизнеса.

Предложение, впрочем, натолкнулось и на явно критические отзывы. Директор Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал опасение, что деньги на новую выплату будут черпать из бюджета в ущерб другим социальным расходам. «Трата федерального бюджета на безусловный доход граждан будет означать, что бюджетников в регионах посадят на голодный паек, а у школ, больниц, социальных столовых и пансионатов для престарелых не будет никакой новой инфраструктуры. В стране масса нерешенных проблем, на которые государство тратит федеральный бюджет и займы», – напоминает экономист.

Вторая опасность, по мнению собеседника, таится в усилении иждивенчества. «Россия в таком случае рискует получить ситуацию, которая наблюдается у молодого населения Италии или Германии. Там люди до сорока лет не могут создать нормальную семью, потому что привыкли сидеть на шее у государства», – заявил Колташов.

Помощь безработным состоит, в частности, в том, что они переучиваются через биржи труда на более востребованные на рынке профессии, подчеркнул Колташов. «А если государство дает базовый дармовой доход, то отпадает обязательство по переучиванию безработных, – подчеркнул эксперт. – Россия по Конституции – социальное государство, но если всем подряд предлагать безусловный доход, то социальная ответственность государства будет уничтожена».

Институт гарантированного дохода действительно возник в западных странах, но на Западе же его развитие и застопорилось, напоминает Колташов.

За рубежом опыт ежемесячного «подарка» от государства оказался для богатых стран, скорее, негативным. Так, власти Финляндии в январе 2017 года начали двухлетний эксперимент с выплатой базового дохода. Две тысячи стоящих на бирже труда граждан, не старше 28 лет, до конца 2018 года получали ежемесячный «подарок» от государства в 560 евро – сумму в несколько раз ниже прожиточного минимума.

Предполагалось, что охваченные экспериментом финны в большинстве своем займутся малым бизнесом. Ведь имея за спиной гарантированный доход в качестве крепкого тыла, люди будут охотнее рисковать, полагали организаторы. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2019 года проект свернули, признав такой метод неэффективным. Дело в том, что получатели пособия, по большей части, не проявили никакой деловой активности, превратившись в заурядных «халявщиков».

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В Италии проект был запущен в 2016 году, его инициировал политик из леволиберального движения «Пять звезд» Филиппо Ногарин, избранный мэром Ливорно (Тоскана). По его проекту, базовый доход в 537 евро должны были получить 100 самых бедных семей Тосканы. Однако вскоре проект свернули – по причине дефицита бюджетных средств.

Однако в небогатых странах идея такого дохода считается вполне успешной. Так, в Индии проект реализовывался в 2012-13 годах в штате Мадхья-Прадеш. Жители бедных деревень штата получали от государства каждый месяц «подарок» в 200-300 рупий (до четырех долларов) на взрослого и 100 рупий (1,36 долларов) на ребенка.

Иран установил гарантированный минимальный доход для всех граждан страны еще в 2010 году, правда, одновременно правительство отменило субсидии на бензин. Сумма невелика – примерно 40 долларов в месяц. Большое распространение эксперименты с базовым доходом получили в Уганде, Кении, Намибии. Там, правда, его раздавали уже не местные власти, а международные благотворительные организации.

В прошлом году международная организация Basic Income Earth Network запустила аналогичный эксперимент в нескольких бедных районах Украины, который, однако, был вскоре свернут из-за протестов муниципальных чиновников. Но некоторые украинские экономисты в этом году призывали ввести базовый доход по всей стране – поскольку коронавирусный кризис отбросила тысячи украинцев за черту бедности.

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