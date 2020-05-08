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8 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Российским лоукостерам тоже придется летать по новым правиламФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Всемирный карантин наносит непоправимый удар по самому динамичному в недавнем прошлом сегменту рынка авиаперевозок – авиакомпаниям-дискаунтерам. Похоже, эпоха почти бесплатных авиапутешествий подходит к концу. А главное, отсутствие авиабилетов по смешным ценам будет иметь далеко идущие последствия для всего мирового рынка путешествий. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как соцсети раскрывают российские военные тайны

Мобильный телефон в руках солдата – теперь практически преступлениеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Меры по борьбе с утечками информации из Вооруженных сил вышли на новый уровень. На этот раз изменен даже Дисциплинарный устав ВС РФ, и под запрет вновь попало использование смартфонов и прочих современных устройств. С чем связано новое ужесточение и как это поможет противодействию работе иностранных разведок? Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...

Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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              Как соцсети раскрывают российские военные тайны

              Мобильный телефон в руках солдата – теперь практически преступление   8 мая 2020, 08:42
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Виктор Сокирко

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              Меры по борьбе с утечками информации из Вооруженных сил вышли на новый уровень. На этот раз изменен даже Дисциплинарный устав ВС РФ, и под запрет вновь попало использование смартфонов и прочих современных устройств. С чем связано новое ужесточение и как это поможет противодействию работе иностранных разведок?

              Президент Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Дело касается ужесточения мер по распространению военнослужащими информации о своей и чужой принадлежности к армии. Кроме того, военным запрещается иметь при себе средства связи, с помощью которых можно хранить или распространять через интернет различные материалы и данные геолокации.

              Это не первый шаг в обеспечении секретности в ВС посредством наложения запретов на пользование гаджетами. В 2018 году, например, была принята поправка в закон «О статусе военнослужащего», запретившего солдатам и офицерам размещать в соцсетях данные о службе и «дедовщине».

              Однако случаи внесения изменений и дополнений в Дисциплинарный устав ВС РФ (нынешний действует с 2007 года под редакцией 2014 года) можно отнести если не к разряду неординарных, то точно обоснованных необходимостью. Это исключительно прерогатива президента страны, который может своим указом делать такие поправки. Дисциплинарный устав является обязательным в руководстве и соблюдении всеми военнослужащими и определяет сущность дисциплины, обязанностей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. И если президент сейчас акцентировал свое внимание на соблюдении секретности в армии путем такой меры посредством Дисциплинарного устава, то важность таких мер очевидна.

              Люди штатские могут, однако, засомневаться в необходимости подобных мер. С одной стороны, есть понятие гостайны, к которой в армии может быть причастен даже рядовой, но с другой – право на личную информацию даже для военных никто не отменял, равно как и возможность общения, в первую очередь с родными. Очевидно, что нынешние изменения в Дисциплинарном уставе внесены с подачи Минобороны, в котором давно настаивают на введении подобных норм. Зачастую утечка информации становится предметом общественного обсуждения, а это не всегда приветствуется военным ведомством. При этом иностранные разведки через соцсети, в открытом доступе, до сих пор легко получают огромный объем действительно важной информации о состоянии российской армии. И делается это за счет анализа в сообщениях солдат и офицеров, в том числе и о месте своего пребывания.

              Добывать сведения военного характера из открытых источников научились давно. Классический пример – гражданин Германии Бертольд Яков, эмигрировавший в середине 1930-х в Великобританию. Вскоре там вышла его книга, в которой были приведены подробные данные о новой структуре немецко-фашистской армии, которые держались в строжайшем секрете. Там же раскрывались биографии всех высших чинов генерального штаба и 168 генералов уровня командиров дивизий.

              В Германии книга произвела эффект разорвавшейся бомбы, Гитлер решил, что утечка секретной информации произошла из верхних эшелонов власти. Нацистские агенты выкрали Якова в швейцарском Базеле. На жестком допросе в берлинском гестапо он показал, что все сведения были получены им из... местных газет. Для получения информации он использовал некрологи, колонки светской хроники с перечислением присутствующих высокопоставленных военных, газеты с отчетами промышленных предприятий, военные журналы. Из всего этого Яков буквально по крупицам складывал общую «картинку» состояния вермахта.

              Невинные, казалось бы, фотографии из соцсетей раскрыли планы полномасштабной операции российских войск в Сирии еще за несколько недель до ее официального начала в сентябре 2015 года. Как это выглядело? Один дотошный блогер, уцепившись за фото контрактника из 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, дислоцированной в Севастополе, покопался в его социальных сетях. Там была переписка с девушкой, с друзьями, ну и, конечно же, фото. И хотя морпех не назвал место своей будущей командировки, его удалось вычислить по видам заднего плана, на которых отчетливо просматривались узнаваемые очертания Стамбула и висячий мост через Босфорский пролив, откуда прямой путь в Средиземное море и – в Сирию.

              Подобным образом стало известно и о переброске в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 на борту БДК (большой десантный корабль) Черноморского флота «Николай Фильченков». Официально об этом Минобороны сообщило 4 октября 2016 года – по факту доставки и размещения. В интернете же сведения появились гораздо раньше.

              По фото с берега разглядеть, что же перевозит транспорт через Босфор, было невозможно, тем более, что основные элементы комплекса были размещены в трюмном десантном отделении. На верхней палубе, укрытая брезентом, стояла лишь часть техники. Но блогеры не поленились и, полистав «дембельский альбом», нашли фото одного морячка, сделанные в этот день на борту БДК, где разглядели маркировку, позволившую сделать вывод, что везут именно С-300.

              Так что почерпнуть информацию секретного характера не так уж и сложно. Особенно с учетом многочисленных сведений и фотографий, которые выкладывают в соцсети сами военнослужащие, даже не догадываясь о разглашении военной тайны.

              Если по уставу, то для постоянного ношения телефон солдату в армии не полагается – сделал «звонок другу», сдай «трубу» в сейф командиру. Запрещены и телефоны с фото- и видеокамерой.

              Однако все это – на бумаге, на деле подобные правила распространены далеко не во всех воинских частях. И если где-то за не сданный на хранение телефон могут и гвоздем приколотить к «доске позора», то в ряде случаев офицеры просто закрывают глаза на их наличие. А порой и сами звонят из расположения домой, чтобы узнать типа: «Наташа, как там дела? К ужину не жди – на внезапные учения уезжаем». Иначе говоря, ввести правила – это одно, но совсем другое полностью обеспечить их выполнение. Возможно, именно с этим и связано вмешательство президента в Дисциплинарный устав.

              Сейчас, после внесения ужесточений в Дисциплинарный устав ВС РФ, подобные действия с новыми запретами на «болтливость» будут рассматривать как грубые дисциплинарные проступки. Если вспомнить закон «О статусе военнослужащих», за них предусмотрены такие наказания, как понижение в звании или должности, увольнение с военной службы или арест на 30 суток с отбыванием наказания на гарнизонной гауптвахте. То есть это такой «мини-шпионаж», за который по головке не погладят.

              Очевидно, что объем оперативной работы для военной контрразведки заметно прибавится. К слову, можно вспомнить, что в США законом о шпионаже от 1917 года (он еще действует) устанавливается 20 лет тюрьмы «за распространение ложной информации о вооруженных силах Соединенных Штатов с целью помешать их операциям, вызвать бунт или помешать набору в армию».

              Нынешние «поправки» в Дисциплинарный устав ВС РФ имеют достаточно широкий список запретов. Это и распространение в интернете или СМИ информации, которая позволит определить принадлежность человека к Вооруженным силам России, и размещение сведений о других военнослужащих и членах их семей, в том числе уволенных с военной службы. Введен запрет на распространение информации, позволяющей определить местонахождение этих людей в определенный период.

              Как тут не вспомнить классическую фразу: «Дядя Женя (в оригинале, по фильму, Юра), вы шпион?». Это в отношении диктора Евгения Александровича Хорошевцева, который традиционно озвучивает проведение военных парадов на Красной площади в Москве – его голос хорошо знаком всей стране, все-таки «голос Кремля» (в качестве диктора озвучивает протокольные мероприятия президента России), а с 2007-го является и «голосом парадов». Представляете, скольких офицеров и генералов он раскрыл за это время, в том числе и на последнем параде Победы в 2019 году, озвучивая каждого из возглавляющих парадные коробки? С воинским званием, ФИО, фактическим местом расположения воинской части либо военного учебного заведения и прочими подробностями в прохождении службы. Впрочем, список этот утверждается как в самом Кремле, так и в Минобороны – и, надо полагать, строго выверен, согласован и военной тайны не представляет.

              К слову, вот если кто обратил внимание, то во время парада никогда не показывают крупным планом лица будущих сотрудников ФСБ – курсантов пограничных училищ.

              Улыбающиеся пехотинцы, десантники, танкисты и другие – крупным планом, с разных ракурсов, а вот «зеленые фуражки» видны лишь издали, либо со спины. «Это обусловлено характером их будущей службы, связанной в том числе с оперативной работой и не только на границе, но и в других подразделениях безопасности, так что их лица не должны попасть в «картотеку» иностранных разведок», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из сотрудников Управления собственной безопасности ФСБ.

              Известно, что именно ФСБ первой ушла из поля зрения общественности и журналистов, а интернет там в служебных помещениях просто заблокирован. Скандалом стала история с сотрудниками ведомства, которые сняли стрельбу на Лубянке 19 декабря прошлого года – 16 человек из центрального аппарата вскоре были уволены.

              В армии на разглашение информации о дислокации воинских частей, передислокации органов военного управления, иных сведений о характере военной службы и самих военнослужащих такого пристального внимания не существовало. Да, были указания и запреты, но они носили зачастую рекомендательный характер, что уровень секретности в полной мере не обеспечивало. Сейчас военным указано не иметь при себе никаких изделий бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

              Меры в какой-то степени запоздалые, но в современных условиях необходимые – зачем представлять иностранным разведкам ценные сведения таким легким путем? Цель ясна – не позволить военнослужащим вольно или невольно раскрыть закрытую армейскую информацию, к которой в равной степени относятся как чисто военные сведения, так и «дедовщина». И о случаях последней общество, несомненно, имеет полное право знать.


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