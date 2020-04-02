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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com
Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренны? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...

Верующим на карантине еще сложнее

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У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
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              Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

              Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике Пурим   2 апреля 2020, 11:02
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Макарова

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              «Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке.

              В среду раввин синагоги на Большой Бронной улице в Москве Ицхак Коган и его жена Ханна были выписаны из больницы № 40 в Коммунарке. Как сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР), самочувствие супружеской пары хорошее. 74-летний Коган, которому ранее был диагностирован COVID-19, был госпитализирован 19 марта.

              Супруга сначала была госпитализирована с признаками ОРВИ, но затем у нее тоже обнаружили коронавирус. Впрочем, пара довольно быстро пошла на поправку. Последние пять дней у раввина уже установилась нормальная температура.

              Ранее в связи с подозрениями на инфицирование было госпитализировано 11 представителей столичной еврейской общины. Предположительно, они заразились 9 марта на празднике Пурим в синагоге на Большой Бронной. Кроме четы Коган, был госпитализирован 36-летний прихожанин Гершон Лисус. После этого в качестве превентивной меры ФЕОР закрыла синагоги по всей стране.

              Как напоминает ТАСС, Коган – активист подпольной еврейской жизни в СССР, в 1988 году репатриировался в Израиль. Позже занимался эвакуацией детей из зоны Чернобыльской аварии. В 1991 году вернулся в Россию, став раввином синагоги на Большой Бронной, руководил ее реконструкцией. В интервью газете ВЗГЛЯД Ицхак Коган рассказал, что помогло ему справиться с болезнью.

              ВЗГЛЯД: Ицхак Абрамович, могли бы рассказать, в чем заключалось лечение?

              Ицхак Коган: Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение. Болезнь удалось победить благодаря врачам.

              ВЗГЛЯД: А вас навещал главный врач Денис Проценко?

              И. К.: Да, как только мы поступили в больницу, он зашел к нам в палату.

              ВЗГЛЯД: Для борьбы с болезнью вы читали какие-то особые молитвы?

              И. К.: Особых молитв не было. Я же религиозный человек, я молюсь все время. Три раза в день обязательно. Сначала было тяжело молиться, потому что подводило дыхание. Тогда я разделил утреннюю молитву на три части, так как она длинная. Потом все пришло в норму.

               ВЗГЛЯД: Вы не ощущали страх? Ведь вы – в группе риска.

              И. К.: Страха не испытывал. Нужно верить, что все будет хорошо. Не надо кукситься. Мы с супругой прошли много испытаний. И это еще одно, которое нужно было пройти.

              Главное – не пренебрегать опасностью этой болезни. Опасность для всех есть – от мала до велика. Нужно оптимистично смотреть на это и строго выполнять все существующие предписания. Это спасает многие жизни.

              ВЗГЛЯД: Следите ли вы за ситуацией с коронавирусом в Израиле? Удается ли местным властям сдержать распространение вируса и какими мерами?

              И. К.: За ситуацией в Израиле слежу. Пока сложно сказать, насколько удается борьба с распространением инфекции, но процент летальных исходов там очень низкий – 0,49%. Меры по борьбе с коронавирусом, думаю, везде одинаковы. В первую очередь это изоляция. Но в Израиле ее ввели раньше, она длится полтора месяца.

              ВЗГЛЯД: Как еврейская община в Москве отнеслась к введенному режиму самоизоляции? Удается ли верующим его соблюдать, не нарушая религиозных предписаний?

              И. К.: Еврейская община отнеслась с полным пониманием к сложившейся ситуации.

              Религиозные предписания отступают перед главной задачей – сохранить жизнь. Это решение, принятое не только в России, но и в мире единогласно.

              ВЗГЛЯД: А как ваша вера трактует массовые болезни?

              И. К.: Вера говорит о том, что в мире что-то сделано неправильно. Просто так пандемия не наступает. Нужно смотреть, что именно люди сделали не так. Например, Всемирный потоп произошел из-за того, что люди не разобрались в своих сексуальных отношениях. Нам еще предстоит понять, что произошло.

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