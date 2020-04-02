Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке.

В среду раввин синагоги на Большой Бронной улице в Москве Ицхак Коган и его жена Ханна были выписаны из больницы № 40 в Коммунарке. Как сообщила пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР), самочувствие супружеской пары хорошее. 74-летний Коган, которому ранее был диагностирован COVID-19, был госпитализирован 19 марта.

Супруга сначала была госпитализирована с признаками ОРВИ, но затем у нее тоже обнаружили коронавирус. Впрочем, пара довольно быстро пошла на поправку. Последние пять дней у раввина уже установилась нормальная температура.

Ранее в связи с подозрениями на инфицирование было госпитализировано 11 представителей столичной еврейской общины. Предположительно, они заразились 9 марта на празднике Пурим в синагоге на Большой Бронной. Кроме четы Коган, был госпитализирован 36-летний прихожанин Гершон Лисус. После этого в качестве превентивной меры ФЕОР закрыла синагоги по всей стране.

Как напоминает ТАСС, Коган – активист подпольной еврейской жизни в СССР, в 1988 году репатриировался в Израиль. Позже занимался эвакуацией детей из зоны Чернобыльской аварии. В 1991 году вернулся в Россию, став раввином синагоги на Большой Бронной, руководил ее реконструкцией. В интервью газете ВЗГЛЯД Ицхак Коган рассказал, что помогло ему справиться с болезнью.

ВЗГЛЯД: Ицхак Абрамович, могли бы рассказать, в чем заключалось лечение?

Ицхак Коган: Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение. Болезнь удалось победить благодаря врачам.

ВЗГЛЯД: А вас навещал главный врач Денис Проценко?

И. К.: Да, как только мы поступили в больницу, он зашел к нам в палату.

ВЗГЛЯД: Для борьбы с болезнью вы читали какие-то особые молитвы?

И. К.: Особых молитв не было. Я же религиозный человек, я молюсь все время. Три раза в день обязательно. Сначала было тяжело молиться, потому что подводило дыхание. Тогда я разделил утреннюю молитву на три части, так как она длинная. Потом все пришло в норму.

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И. К.: Страха не испытывал. Нужно верить, что все будет хорошо. Не надо кукситься. Мы с супругой прошли много испытаний. И это еще одно, которое нужно было пройти.

Главное – не пренебрегать опасностью этой болезни. Опасность для всех есть – от мала до велика. Нужно оптимистично смотреть на это и строго выполнять все существующие предписания. Это спасает многие жизни.

ВЗГЛЯД: Следите ли вы за ситуацией с коронавирусом в Израиле? Удается ли местным властям сдержать распространение вируса и какими мерами?

И. К.: За ситуацией в Израиле слежу. Пока сложно сказать, насколько удается борьба с распространением инфекции, но процент летальных исходов там очень низкий – 0,49%. Меры по борьбе с коронавирусом, думаю, везде одинаковы. В первую очередь это изоляция. Но в Израиле ее ввели раньше, она длится полтора месяца.

ВЗГЛЯД: Как еврейская община в Москве отнеслась к введенному режиму самоизоляции? Удается ли верующим его соблюдать, не нарушая религиозных предписаний?

И. К.: Еврейская община отнеслась с полным пониманием к сложившейся ситуации.

Религиозные предписания отступают перед главной задачей – сохранить жизнь. Это решение, принятое не только в России, но и в мире единогласно.

ВЗГЛЯД: А как ваша вера трактует массовые болезни?

И. К.: Вера говорит о том, что в мире что-то сделано неправильно. Просто так пандемия не наступает. Нужно смотреть, что именно люди сделали не так. Например, Всемирный потоп произошел из-за того, что люди не разобрались в своих сексуальных отношениях. Нам еще предстоит понять, что произошло.

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