Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера.

Подавляющее большинство биографий партийных и военных деятелей раннесоветского и предвоенного периода в той или иной степени подчищены задним числом. Обычно подчищались социальное и этническое происхождение и партийный стаж. Классическое «из крестьян», а еще лучше «из рабочих» было и залогом продвижения по карьерной лестнице, и защитой от чисток.

Хрестоматийный пример – Маршал Победы Константин Константинович Рокоссовский. Этнический поляк, родившийся в Варшаве, он изменил все свои личные установочные данные от даты рождения и места до отчества и социального происхождения. А советская пропаганда добавила в эту историю перца.

В реальности он вовсе не Константинович, отца его звали Ксаверий Юзеф Рокоссовский, и исторически шляхтичам герба Белина принадлежало имение Рокоссово (ныне в гмине Полец Великопольского воеводства, сейчас название Рокосово носит бывшая немецкая деревня Рогзау в Силезии, названная уже в честь маршала). Его прадед - уланский подпоручик Юзеф Рокоссовский участвовал в войне 1812 года против России в наполеоновских войсках. Рокоссовские «утратили шляхетство» по итогам польского восстания 1863 года, когда имперские власти лишали дворянского сословия многих его участников, что позволяло ему писать в анкете «из семьи служащего». Отец маршала работал ревизором Варшавской железной дороги, а мать, этническая белоруска-католичка – учительницей.

Все это не помешало советской пропаганде утверждать, что якобы Константин Константинович Рокоссовский родился в «коренной России» в городе Великие Луки (ныне Тверской области). Так написано в его собственноручной автобиографии от 1945 года, но в таком же документе от 1920 года указано настоящее место рождения – Варшава. Фальшивка перекочевала в Большую советскую энциклопедию, вызывая у знающих людей смех. В советское время «на Родине героя» в Великих Луках был даже установлен бюст Рокоссовского (дважды и более Героям Советского Союза такие бюсты устанавливались по статуту награды). В какой-то деревне Великолукского района Тверской области был даже организован аутентично русский дом-музей, в котором якобы родился Маршал Победы. И все это в то время, когда сам Рокоссовский, склонный к шляхетскому сибаритству, щеголял в красивой форме маршала Польши и говорил на чистейшем варшавском говорке. В период его службы министром обороны Польши сами поляки отмечали, что маршал Рокоссовский и по манере речи и по поведению «совершенный поляк», но бюст в Великих Луках стоит до сих пор, многих вводя в заблуждение.

В случае с Рокоссовским все более-менее понятно. Сталин благоволил блестящему шляхтичу, который сильно отличался манерами и поведением от «крестьянских маршалов» Ворошилова, Буденного и Жукова. Рокоссовский стал единственным советским военноначальником, которому Сталин позволял до последнего отстаивать свою точки зрения, как это было при планировании операции «Багратион». Как классический пример личного отношения вождя к Рокоссовскому обычно приводится исторический анекдот о реакции Сталина на доклад Берии о романе Рокоссовского в разгар войны с актрисой Валентиной Серовой, советской Марлен Дитрих и женой писателя Константина Симонова, также сталинского фаворита и дворянина по происхождению. Берия доложил Сталину в присутствии всего Госкомитета обороны об этом «ЧП» и спросил: «Что делать будем, Иосиф Виссарионович?». «Завидовать будем», – якобы ответил Сталин, навсегда выведя своего фаворита из-под удара НКВД.

А вот с маршалом Василием Константиновичем Блюхером все гораздо сложнее.

По официальной версии, Вася Блюхер родился 1 декабря 1890 года в селе Барщинка Рыбинского уезда Ярославской губернии в семье бедного крестьянина.

Широкое распространение получила семейная легенда о происхождении странной для этих мест и социальной среды фамилии. Якобы прадед маршала Феклист вернулся в войны 1812 года весь в медалях, за что помещик Кожин, которому и принадлежала деревня, и прозвал его «Блюхером», имея в виду прусского фельдмаршала Гепхардта Леберехта фон Блюхера, участника битвы под Ватерлоо. Непонятно, как отреагировали на это прозвище односельчане. «Мир» мог и не понять юмора.

Это чисто семейная легенда, не выдерживающая проверки фактами. В войне 1812 года мобилизованные крестьяне практически не участвовали, российская армия, как и французская, была профессиональной. Частично в армию с началом войны забирали только крестьян центральных губерний, которые назывались ратниками и привлекались для работ в обозе, постройке укреплений и в лазаретах. По окончанию войны они получали памятную медаль «О войне 1812 года» и не более того, так что походить на немецкого фельдмаршала Феклист не мог, если только помещик Кожин так не пошутил неудачно. Помещикам же выплачивалась за «людишек» компенсация, а сами крестьяне-ратники обычно к ним не возвращались. Да и фамилий тогда у крепостных крестьян не было, паспортизация началась только после отмены крепостного права, и фамилии после 1861 года раздавались с разрешения и по хотению волостного писаря.

Тем не менее, реально в селе Барщиха Рыбинского уезда существовала крестьянская семья со странной для этой местности фамилией Блюхер, даже раздвоившаяся в последствии на «Блюхеров-холодных», то есть бедных, и «Блюхеров-горячих», то есть побогаче. Реальный Вася Блюхер происходил из бедной ветви. Всего в семье было четверо детей, из которых до 30-х годов ХХ века дожил брат маршала Павел (это важно для идентификации личности). В 1904 году отец увез Васю после года учебы в церковно-приходской школе с собой в Питер на заработки. Вот с этого момента и начинаются странности.

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Советская историография утверждает, что Вася Блюхер с 14-летнего возраста участвовал в стачках и митингах на заводах и фабриках в Питере, Москве и Казани. Вся эта героическая дореволюционная часть биографии маршала была отражена в его автобиографии, которая в ходе следствия в 1938 году подверглась тщательному анализу следователями НКВД.

Да, после ареста Блюхера страшно пытали. После ареста 22 октября 1938 года на даче Ворошилова в Бочаровом ручье в Сочи он находился во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке 18 дней и был доведен до жуткого состояния. Видевшие его люди утверждают, что его было невозможно узнать, лицо его было изуродовано и даже выбит или вырван глаз. Впоследствии легенда о том, что НКВД вырывает людям глаза ложкой, пошла гулять аж до Голливуда. Через 18 дней маршал Блюхер умер в кабинете тюремного врача, а уголовное дело в его отношении было прекращено за смертью обвиняемого.

Но другая часть следователей проделала на удивление кропотливую работу, тщательно восстановив всю биографию маршала, вернее, опровергнув ее. Они подняли самые пыльные закоулки старых архивов, чтобы с интересом обнаружить, что практически вся жизнь маршала Василия Блюхера до 1919 года была чистой воды, как сейчас говорят, фейком.

Ни в каких стачках и забастовках на заводах Василий Блюхер не участвовал либо за отсутствием таких стачек, либо за отсутствием таких заводов и фабрик вообще. В царских тюрьмах также не сидел (в БСЭ написано, что «в 1910-1913 отбывал наказание за призыв к забастовке»). Он трудился помощником приказчика, то есть младшим продавцом в лавке купца Белоусова в Москве. И, судя по всему, малолетний Вася Блюхер состоял в неформальных отношениях с женой купца. Так свидетельствовала на следствии жена его брата (хотя кто знает, может и клеветала). Но в 1914 году, когда Василия Блюхера мобилизуют на фронт Первой мировой войны, он с завидной регулярностью получает крупные денежные переводы – по 5 рублей в месяц. Это очень много для рядового крестьянского сына.

16 ноября 1914 года Василий прибыл на фронт в район местечка Гдув, где стоял (во втором эшелоне) 19-й пехотный Костромский полк 5-й пехотной дивизии, которая держала оборону против австро-венгерских войск. Блюхера зачислили в 4-ю роту 1-го батальона. Из журнала боевых действий полка историк Николай Великанов делает вывод, что 4-я рота до 26 ноября активных боевых действий не вела. На третий день боев эта рота захватывает в плен одного австрийского офицера и 64 нижних чина. Поскольку боев в то время там вообще не велось, то, скорее всего, это были чехи, которые сдавались в плен пачками. Рядовой Блюхер награждается за это Георгиевской медалью за храбрость. Это было единственное боестолкновение, в котором участвует рядовой Блюхер, после чего часть выводится в тыл.

Затем роту переводят на другой участок фронта, на реку Дунаец под Тернополем, где рядовой Блюхер вдруг становится унтер-офицером, получает два Георгиевских креста и тяжелое ранение. Согласно данным, которые приводят российские историки и архивисты, в траншею залетел одиночный австрийский шрапнельный снаряд, в результате разрыва которого Блюхер получил тяжелые повреждения обеих ног и тазобедерного сустава. До конца жизни одна его нога стала короче другой на два сантиметра, что навсегда исключало его призыв на военную службу. Его демобилизуют «в первобытное состояние», но местом его постоянного проживания значится город Москва. Это ранение, кстати, послужило причиной редкостного пьянства маршала в последние годы его жизни, когда он страдал он постоянных болей в перебитых ногах.

Рядовой «из народа», за пять месяцев службы дослужившийся до унтера и получивший три награды и тяжелое ранение, должен был не сходить с первых полос газет. Но есть только одна фотография Василия Блюхера того периода и никаких записей в архивах. Но фото он запечатлен с Георгиевской медалью за храбрость с нашивками унтера, но с саблей на поясничной перевязи. Все это датировано еще и 1914 годом, когда он был рядовым, но сабля полагалась только пехотным офицерам в нестроевое время, да на плечевой перевязи (и даже палаш, а не сабля). Это фото имеет все признаки постановочного, которые обычно делали солдаты «для героизма» и отсылали домой, а сабли и унтер-офицерские мундиры были атрибутом еврейских фотографов в Галиции, которые они предлагали клиентам для таких постановочного фото. Никакими реальными документами ни награждения Блюхера Георгиями, ни его дальнейшая судьба не подтверждены.

Та самая фотография Блюхера. На нем форма рядового, но сабля офицера (фото: общественное достояние)

20 апреля 1915 года рядовой (унтером он тоже не был и не мог быть, это очередной фейк) Блюхер поступает в бессознательном состоянии в лазарет «П. и М. Боголомовых». Там, согласно советской версии биографии, его дважды объявляют умершим и дважды отправляют в морг, но какой-то оставшийся неизвестным санитар его также дважды оттуда вытаскивает и заставляет врачей его два раза реанимировать.

Это ключевой момент. Тут пропадает Вася Блюхер из села Барщинка Рыбинского уезда, едва умевший читать и писать, живший за счет бальзаковского возраста купчихи и не имевший почти никакого военного опыта, и появляется на свет странный человек со склонностью к иностранным языкам, барскими замашками и исключительными для того времени (хотя и ограниченными) военными талантами. Человек, разгромивший несколько дивизий Колчака под Волочаевкой, взявший Перекоп и Крым, а затем и в одиночку отвоевавший половину Китая. Так не бывает.

Одновременно в это же время и на том же участке фронта, но с австрийской его стороны, пропадает без вести ротмистр граф Фредерик фон Гален, представитель древнего дворянского рода, родственник будущего кардинала графа Клеменса фон Галена, блаженного католической церкви, впоследствии благословившего Гитлера на войну с СССР. Граф Фредерик был светским львом, «известным горнолыжником», водил связи в австрийской разведке, и в его смерть на поле боя мало кто сперва поверил. В 1919 году немцы эксгумировали захоронение, вдова графа опознала тело, но брат графа оспорил это опознание, тем более что там опознавать можно было только личные вещи, а их и подкинуть несложно. В 1930-х годах денщик графа фон Галена, увидев в газетах фотографию советского маршала Блюхера, заявил, что это и есть его якобы погибших патрон.

Немцам и австрийцам эта версия очень понравилась. Правда, до 1990-х годов прошлого века ее сильно не расчесывали из-за излишней ее авантюрности. Но в начале 90-х все табу были сняты, а заодно и открыты настежь советские архивы. В Москву приехала съемочная группа, которая собиралась снять авантюрно-документальный фильм о том, что советский маршал Василий Блюхер – это на самом деле граф Фредерик фон Гален, успешно мимикрировавший в российско-советскую среду. То ли по заданию австрийкой разведки, то ли так просто обстоятельства сложились. История не задалась. Все аргументы немцев основывались на экспертизе одного криминалиста, который сравнил то самое постановочное фото Блюхера с саблей и старые фотографии фон Галена и нашел 42 соответствия, чего достаточно для первичной идентификации.

Кроме того, в Китае Блюхер имел документы на французском языке на некоего Зоя Галена (Galin), что, как впоследствии выяснилось, объяснялось просто: Зоей звали первую и во младенчестве умершую дочь маршала, а Галиной – текущую его жену, Галину Кольчугину. Китайскими иероглифами это писалось как Га Лин, но во французской огласовке произносилось как «Гален». Другими аргументами оставались заявления денщика и мнение брата графа Фредерика. Кроме того, в одном из интервью вдова маршала (последняя в списке его жен) Глафира Безверховая как-то рассказала историю, что якобы однажды окликнула мужа «Эй, граф!» и он «изменился в лице». Когда 42-летний маршал Блюхер женился на Глафире, ей было 17 лет, и она вполне могла так странно пошутить, но в 1932 году такая шутка была очень неуместна и «измениться в лице» он имел право, даже не будучи природным графом.

Немецкая съемочная группа обратилась к российским архивистам. Предоставленные им данные немцам не понравились, и идея фильма умерла. Но «версия графа фон Галена» жива и здравствует, поскольку на этом странности в биографии маршала Блюхера не заканчиваются.

После ранения он материализовался почему-то не у себя на малой родине в Рыбинском уезде, а в Самаре, где попадает в орбиту Валериана Куйбышева – того еще авантюриста дворянского происхождения с хорошим военным образованием, избравшего для себя карьеру большевика. Куйбышев был фактически диктатором Самары, который самовольно назначил никому не известного увечного и не годного к военной службе солдатика командиром большевистского ополчения приволжской губернии.

Тут же задним числом Блюхеру, видимо, и был «нарисован» партийный стаж. Дело в том, что только к 1919 году РСДРП (б) озаботилась выдачей партбилетов, которые в провинции представляли собой бумажку без фотографии, на обороте которой стояли графы для сдачи партвзносов. То есть, можно было задним числом внести взносы за год, руководитель местной парторганизации их заверял, и вот у вас уже есть партийный стаж за год. Эта анархия затем потребовала проведения чисток, замены партбилетов и подтверждения своего стажа показаниями проверенных и авторитетных товарищей. Василию Блюхеру всего этого удавалось счастливо избегать, просто потому что обладатель Ордена Красного знамени №1 и Ордена Красной звезды №1 ссылался на авторитет Валериана Куйбышева. Никто в тот период и не подвергал сомнению все, что было написано в автобиографии Василия Блюхера.

По одной из версий, личность Васи Блюхера из глухой ярославской деревни, вдруг ставшего прекрасным полководцем, мог присвоить себе не полумифический граф фон Гален, а какой-нибудь вполне обычный российский офицер, знакомый Куйбышеву по Сибирскому кадетскому корпусу.

Примечательна история с получением Блюхером формального образования. Вася Блюхер закончил всего лишь один класс церковно-приходской школы, то есть едва буквы различал. А для получения старших воинских званий (тем более маршальского) требовался хоть какой-то документ об образовании. Согласно советской легенде, которую охотно подтверждали его дети, он нанял репетитора и экстерном за месяц овладел гимназической программой. При своем уважении к гениальности ярославского самородка, это уже перебор. Человек, называвший себя в тот период Василием Блюхером, явно имел более существенную подготовку, чем один класс церковно-приходской школы.

Та же история с и военными знаниями. Маршал Блюхер сам в силу увечья никогда в военных действиях с шашкой на белом коне не участвовал, в отличие от тех же Ворошилова и Буденного. Но его военные познания были удивительны для полуграмотного крестьянского подростка. Но при этом эти умения, позволившие ему добить Колчака и Врангеля и несколько лет контролировать северный Китай, так и зависли где-то на уровне офицерской школы 1914 года. Первое же реальное столкновение с адекватным противником в новых условиях и при новых формах ведения военных действий показало его отсталость в военных науках. Бои на озере Хасан были Блюхером в чистую на первом этапе проиграны и только концентрация огромных сил РККА против японцев позволила вернуть прежнюю конфигурацию границы.

Собственно говоря, именно странное поведение маршала Блюхера во время столкновения с японцами у озера Хасан и стало причиной его ареста. И не только его «моральное разложение». Блюхер вел себя как китайский император, только периодически уходящий в запои, что сильно сказалось и на разложении всей Дальневосточной армии.

Сталин реально подозревал Блюхера в сговоре с японцами, поскольку ничем иным неадекватность маршала объяснить было нельзя.

В 1990-х годах появилась версия, что Блюхер был чуть ли не «миротворцем», который просто не хотел каких-либо военных конфликтов, что выглядит, согласитесь, несколько странно. Логичнее предположить, что ему просто не хватало настоящих познаний в на тот момент современных военных науках, а учиться дальше он не хотел.

Слабым звеном во всех этих теориях всегда оставалось поведение его кровных родственников. Никто из них, включая брата Павла, расстрелянного за компанию с маршалом в 1939 году, никогда не оспаривал его личность. Было ли это сознательным выбором, либо все разговоры о «подмене» были всего лишь разговорами – мы уже никогда не узнаем. Но то, что Василий Блюхер до ранения на галицийском фронте радикально не соответствует дальнейшему образу советского маршала – это факт. Практически вся его биография до 1916 года в том виде, в каком он сам ее излагал и в каком она затем перекочевала в учебники и в справочную литературу, – абсолютная фальшивка. Другое дело, имел ли место просто обычный для того времени подлог с целью «большевизировать» и «революционизировать» эту биографию или за этим стоит что-то совсем иное.

И таких биографий в предвоенной истории РККА более чем достаточно. Просто таинственные обстоятельства жизни маршала Василия Блюхера – один из наиболее вопиющих примеров. Те, кто создавал Василию Блюхеру альтернативную версию биографии, на которую случайно натолкнулись следователи НКВД, дело свое знали.

Возможно, это был Куйбышев. Возможно, австрийская разведка. А может быть просто крестьянский паренек из Ярославской губернии с забавной фамилией был настолько от природы сметлив, что еще в госпитале в 1916 году, лежа с перебитыми ногами, стал сам последовательно создавать себе новой образ. Чего только не бывает в такие переломные моменты истории, когда любая жизнь может вдруг превратиться в легенду.