Российская разведка возрождается после крупнейшего морального кризиса

Взгляд
20 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
Разделы

Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
Перейти в раздел…

Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
Перейти в раздел…

Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

У России есть задачи поважнее большого спорта

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Нет большого мирового спорта, каким мы знали его в ХХ веке. Лишённый шарма цивилизационной соревновательности, он деградировал как культурная сущность. Вот в этом году отменили из-за коронавируса целую летнюю Олимпиаду – и кто всплакнул? Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий

Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Исконно-посконная тяга нашего народа к справедливости является важнейшим фактором, негативно действующим на массовые умонастроения. Сам подход, в котором во главу угла гражданами ставится столь рыхлая и неопределенная идея, очень опасен. Подробности...
Обсуждение: 186 комментариев

Навальный – недуэлеспособный субъект

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Репутация визави такова, что принимать очередные разоблачения за чистую монету крайне затруднительно. Все-таки репутация «врет, как дышит», им упорно создавалась годами. Подробности...
Обсуждение: 112 комментариев
Перейти в раздел…

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
Подробности...

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
  • Да

  • Нет
Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом отменил публикацию заявления о «причастности» России к кибератаке
    Белый дом отменил публикацию заявления о «причастности» России к кибератаке Пушков раскрыл причину закрытия генконсульств США в России На Украине в контейнерах с фруктами нашли партию кокаина на 12 млн долларов Новые подземные источники воды нашли в Крыму
    Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение Новейшая АПЛ «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб Вирусолог предупредил об опасности мутировавшего в Сибири коронавируса
    В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за пропаганду смены пола у детей Авиабазу ВВС США в Афганистане обстреляли ракетами Умер писатель-фантаст Роман Арбитман Ученые раскрыли неожиданный способ продлить жизнь

    заявление госдепа


    Российский сенатор объяснил слова Помпео, назвавшего Россию врагом США

    водоснабжение Крыма


    В Севастополь пустили воду из Кадыковского карьера

    «ад какой-то»


    Владельцы элитной недвижимости в центре Москвы возмутились росту налогов

    Видео

    легендарный Гепа


    Смерть Кернеса положит начало битве за власть на Украине

    пресс-конференция Путина


    «Белая и пушистая» Россия дает сигналы о диалоге с Западом

    сокращение рабочей силы


    Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

    реформы Косыгина


    Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

    «Страна-бензоколонка»


    Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

    рыцари здравого смысла


    Евгений Фатеев: Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

    решено за нас


    Борис Акимов: Мы здесь власть

    бостонское чаепитие


    Тимур Шерзад: Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

    на ваш взгляд


    Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?

    Российская разведка возрождается после крупнейшего морального кризиса

    Глава СВР Сергей Нарышкин во время открытия памятника сотрудникам ведомства. Сентябрь 2020    20 декабря 2020, 09:30
    Фото: Пресс-бюро СВР России
    Текст: Евгений Крутиков

    Одна из самых знаменитых и закрытых спецслужб России - Служба внешней разведки - отмечает столетний юбилей. Чем уникальна эта структура по сравнению со своими аналогами за рубежом, как повлиял на нее кризис распада СССР и 1990-х годов - и почему представление об идеальном разведчике сегодня меняется по сравнению с советскими временами?

    100 лет назад, 20 декабря 1920 года председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ №169 об образовании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК. Именно эта дата с недавних пор считается днём создания внешней разведки России, как правопреемницы ИНО и ПГУ КГБ СССР.

    С 20 декабря 1920 года одно время конкурировала дата 28 июня 1922 года, когда коллегией Главного политического управления (ГПУ), на тот момент единого органа государственной безопасности в Советской России, было утверждено «Положение о закордонном отделении ИНО», в котором впервые были определены цели и задачи работы за рубежом. Но сам факт именно учреждения ИНО случился всё-таки 20 декабря.

    Есть ещё 18 декабря 1991 года, когда Борис Ельцин издал указ о создании СВР РСФСР. Но, согласно официальной трактовке, Ельцин тогда никакую новую службу не создал, а лишь переименовал Центральную службу разведки СССР в СВР России. То есть, чрезвычайно важен вопрос преемственности. Как в историческом, так и в чисто человеческом измерениях.

    В этом году коронавирус вмешался даже в процесс празднования 100-летнего юбилея СВР. Директор Службы Сергей Нарышкин принял решение отказаться от торжественных собраний и концертов, поскольку могла появиться угроза для здоровья ветеранов - традиционно главных действующих лиц на таких мероприятиях. Тем не менее, практически весь год выходили документальные фильмы, издавались книги и публиковались рассекреченные материалы из архивов ИНО и ПГУ КГБ. В сентябре во внутреннем дворе штаб-квартиры СВР в Ясенево был открыт монумент сотрудникам внешней разведки всех времён, на котором запечатлены в том числе и те, чьи имена были рассекречены только в этом году.

    Обычно к такого рода датам принято традиционно перечислять основные вехи деятельности советско-российской внешней разведки. Операция «Трест», «кэмбриджская пятёрка», «Майор Вихрь» и спасение Кракова, атомный проект, Карибский кризис, Холодная война. Из 1990-х - только эпоха Евгения Примакова, который сохранил разведку в дееспособном виде.

    Иногда этот хрестоматийный набор разбавляется менее известными сюжетами, как было в этом году с историей нелегала Алексея Козлова и атомного проекта ЮАР и судьбой Африки де лас Эрас. О них были сняты отдельные фильмы. Или история Иосифа Григулевича, работавшего под именем Теодора Кастро послом Коста-Рики в Италии и Ватикане, и получившего в этом качестве из рук Папы римского Мальтийский крест. Единственный, кстати, караим в истории разведки и удивительной судьбы человек. Достаточно сказать, что Папа регулярно советовался с «Теодором Кастро» по вопросам внешней политики, не зная, что 15 раз удостаивает личной аудиенции советского разведчика-нелегала.

    Сергей Нарышкин в одном из недавних интервью сказал, что в этом году некоторые сотрудники Службы были удостоены высоких правительственных наград за «весомый вклад в обеспечение безопасности страны». «К сожалению, - подчеркнул Нарышкин, - рассказать сейчас об этих замечательных людях, профессионалах высокого уровня, и достигнутых ими результатах не представляется возможным из соображений безопасности разведдеятельности». «Но я надеюсь, что по прошествии времени российское общество узнает о них и сможет отдать должное их мужеству, стойкости и отваге», - уверен директор СВР.

    Многое традиционно говорится и о нелегальной разведке как отличительной особенности советско-российской разведывательной системы. Да, таким инструментом, кроме России, мало кто обладает.

    А если такие проекты и есть (например, в Китае и Израиле), то опираются они на многочисленные диаспоры или на людей, ощущающих себя как бы внутри этой диаспоры. Но такой системы обучения нелегалов с нуля, погружения в язык и культуру народа и государства, где придётся работать, нет больше ни у кого в мире.

    И для этого нужны особенные люди. И именно в этом году впервые как в официальных заявлениях директора Службы, так и в многочисленных документальных материалах к юбилею очень много слов и внимания уделяется именно качествам - человеческим и профессиональным - современных сотрудников разведки.

    Сергей Нарышкин в одном из интервью подчеркнул, что «в разведывательную службу идут не за деньгами и известностью, а руководствуются высоким гражданским чувством - чувством любви к земле своих предков, любви к своему Отечеству и желанием это Отечество защищать». Вообще-то в самом девизе СВР сказано: «Без права на славу во славу державы». Профессия, конечно, сама по себе не лишена романтики, но она не для тех, кто ищет славы и денег. Грех тщеславия - самое страшное, что может случиться с профессиональным разведчиком. Здесь жизненная и рабочая мотивация совсем другая.

    Один очень заслуженный ветеран-нелегал, Герой России, недавно, буквально месяц назад ушедший из жизни, рассказывал, как ему, студенту-архитектору, предложили поступить на службу в советскую разведку (дело было в начале 1960-х годов, разгар «оттепели» с её специфически интеллигентскими ценностями). Он сильно удивился и спросил: «А что, разведке нужны архитекторы?». И получил ответ: «Нет, разведке архитекторы не нужны. Но ты нужен Родине». И это была самая короткая вербовка из всех, что он видел.

    Серьёзный моральный кризис в этой области случился в конце 1980-х годов и продолжился в начале 1990-х. Разрушение идеологии и распад Союза - это только внешний антураж. Страшнее то, что был дискредитирован сам образ Родины. Несколько лет страну и государство обливали грязью не только все до единого СМИ, но и, как выражаются сейчас, лидеры общественного мнения - от политиков до учёных и творческой интеллигенции. Любая работа на государства и «во славу державы», включая службу в армии и работу в разведке, стала оцениваться резко негативно даже на бытовом уровне.

    Кроме того, люди разочаровывались не в самой работе, а в её результатах. Тот стиль государственного управления, который доминировал в 1990-х годах, не слишком сочетался с самоотверженностью работы в разведке.

    Критерием стали деньги, а не служение Родине, а денег в разведке не заработаешь по сравнению с коммерческой сферой. Это уж не говоря о том, что в хорошем смысле слова романтиков и искренних патриотов принимали тогда за кого-то вроде безобидных неудачников. Не все выдержали такое крушение морально-этической системы. Хотя большинство всё-таки с этим справилось.

    На официальном сайте СВР сухим стилем перечисляются профессиональные качества, которыми должен обладать сотрудник разведки. Развитое чувство долга, настойчивость и творческий подход к выполнению служебных обязанностей. Разведчик должен иметь отличную память, аналитический склад ума, уметь принимать правильные решения в сложных ситуациях, проявлять разумную инициативу и оправданный риск, способность к продолжительной концентрации внимания и изучению иностранных языков. Среди других, не менее важных качеств в СВР называют коммуникабельность, внутреннюю организованность, принципиальность, порядочность и честность в отношениях с руководством и коллегами.

    Это, конечно, перечень очень формальный, «анкетный». Он даже может вызвать улыбку, как любое такое перечисление «всего хорошего». Но надо подчеркнуть, что в последние годы наблюдается отход от того «анкетного» принципа, который долгое время бытовал ещё в советской разведке. Личные качества могут проявляться, скажем так, не в такой последовательности или объёме, как это перечислено в официальных текстах СВР. Творческий подход иногда более важен, чем схематичная манера поведения.

    Представление о том, что творческие и эмоционально независимые люди представляют потенциальную угрозу для разведки, поскольку якобы нестабильны в поведении, постепенно корректируется.

    Да, есть формальные критерии для тех молодых людей (женщины на оперативные позиции официально не рассматриваются, можете считать это сексизмом, но это правда жизни), которых приглашают на службу в разведку. От наличия высшего образования до физических кондиций. Но разнообразные таланты (от склонности к иностранным языкам до аналитических способностей) всё же важнее умения двадцать раз подтянуться.

    Сейчас уже никому и в голову не приходит рассуждать о том, что разведка - это не более чем дорогостоящая игрушка, некий атрибут государства, и лучше бы потратить её бюджет на что-нибудь популистское и очень гуманитарное. Такое государство, как Россия, не может обойтись без этого «атрибута» просто в силу того, что глобальное противостояние никто не отменял.

    Сейчас не принято публично определять противников или какие-то определённые цели деятельности разведки, за исключением террористических организаций. Но сам ход развития событий в последние годы таков, что ситуативно расстановка фигур понятна. И нет уже никакой необходимости доказывать, как это порой приходилось делать на излёте Советского Союза и в 1990-е годы, что внешняя разведка необходима России просто, как говорят в медицине, «по жизненным показаниям».

    За сотню лет её существования были разные эпохи развития разведки, со своими победами и спадами, но сейчас приходит время нового поколения, которое, однако, вновь приходит в разведку по идейным соображениям, а не за статусом или деньгами. Конечно, они должны подрасти, но смена поколений неизбежна. И есть надежда, что вся традиция и опыт предыдущего столетия советско-российской разведки сработают правильно.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •