Любовь к спорту спасает жизни

Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый.

«Как, ты говоришь, надо кричать? ЦСКА всегда будет первым?» – спрашивает круглолицый розовощекий мальчишка, прижимая к груди красно-синего полосатого коня.

В Москву Игорь приехал всего на пару дней, и одним из желаний школьника была встреча с «настоящими болельщиками ЦСКА». «Хочу футбол посмотреть в баре с настоящими фанатами, которые кричат и все такое. У нас в Ноябрьске таких совсем нет», – заявил он представителям Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (РДКМ), которые и привезли его в столицу.

Разумеется, Игорь проделал длинный путь от Ямало-Ненецкого автономного округа до столицы не ради встречи с болельщиками. В 2010 году жизнь самого обычного мальчика разделилась на «до» и «после». Врачи поставили ему страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Сперва лечение помогало, началась ремиссия, но пять лет спустя наступил рецидив – болезнь вернулась.

Врачи Ноябрьска помочь не смогли, и маленького пациента отправили в Екатеринбург, в ОДКБ №1. Там выяснилось, что спасти Игоря может только трансплантация костного мозга (ТКМ), причем неродственная. Как показали анализы, родители в качестве доноров не подходили.

К сожалению, Минздрав оплачивает лишь саму процедуру ТКМ, а оплата поиска и активации донора ложится на плечи больных. В европейских регистрах ценник на данную услугу стартует от 20 тыс. евро – неподъемная сумма для подавляющего большинства россиян.

На счастье Игоря расходы взял на себя на Русфонд, но наличие денег всех проблем не решает. Поиск донора – нетривиальная задача даже в крупных регистрах. Легендарному джазмену Майклу Брекеру не помогли ни миллионы долларов, ни миллионы поклонников – он умер от лейкемии. Игорю повезло значительно больше.

Подходящий донор нашелся вовремя, причем свой, российский, из Новосибирска. По мнению врачей, костный мозг от соотечественников приживается значительно лучше, чем привезенный из-за границы.

Донор Андрей Тихов и спасенный им Игорь Приятелев (фото: Евгения Жуланова/Кровь 5)

Операцию по ТКМ Приятелеву провели в Санкт-Петербурге, в НИИ им. Горбачевой. По словам родителей, как только самочувствие Игоря начало приходить в норму, он начал расспрашивать о том неизвестном, кто спас ему жизнь, отдав свои кроветворные клетки.

Медицинская этика регламентирует этот момент следующим образом: донор с реципиентом могут познакомиться лишь по прошествии двух лет с момента операции.

«Гошка эти два года регулярно задавался вопросом: почему донор-то неродственный? Он же частичку себя мне отдал, значит, мы породнились? Ему было очень интересно узнать хоть что-нибудь об этом человеке», – рассказывает Екатерина, мама спасенного ребенка.

Ради встречи со своим таинственным спасителем Игорь и прилетел в Москву. «У него к донору такое двоякое чувство сложилось, – рассказывает бабушка мальчика. –

С одной стороны, он его немного стеснялся, с другой – испытывал к нему глубокое уважение. Даже думал звать его «папой номер два».

Как он говорил: папа Максим меня родил, а Андрей подарил вторую жизнь».

«Думал, он будет прямо похож на меня, но нет. Я внимательно рассматривал. Мне показалось, что похожи губы и глаза, ну, я так считаю», – рассказывает сам Игорь о своей встрече с Андреем спустя несколько часов – перед лигочемпионским матчем с «Реалом».

«Возможно, какими-то чертами характера я на него похож», – продолжил он отчаянно искать сходство. «Ага, похож, – одернула его мама. – Он-то хорошо учился, программист. А ты?». «А я поваром буду!» – отрезал мальчишка.

Вскоре желания учиться на шефа у Игоря значительно поубавилось. Когда искомые им болельщики сумели преодолеть все форс-мажоры и добрались до места встречи, разговор о футболе быстро превратился в монолог Игоря о тактике, истории команды, статистике, xG и прочих моментах, мало понятных далеким от этого вида спорта людям. Даже бывалые «кони» подивились познаниям двенадцатилетнего подростка.

«Может, тебе в спортивную журналистику податься стоит? Если русский с английским подтянешь?» – совершенно серьезно обратился к нему один из фанатов. Эту же мысль сутки спустя озвучил и кумир мальчика – Сергей Игнашевич.

«Игорь не знал, что встретится с Сергеем Николаевичем. Это был сюрприз, который устроил Русфонд. Мы пришли на фуд-корт одного из торговых центров. Вдруг краем глаза видим, что заходит какой-то мужчина, и многие посетители к нему пытаются подойти, чтобы сделать селфи. Игорь на это внимания сначала не обратил, и вдруг узнал, поворачивается ко мне и говорит: мама, мама, это же Сергей Игнашевич! Что он тут делает?! И тут Сергей Николаевич подходит прямо к нам. Игорь поверить не мог, что легенда ЦСКА приехал сюда специально ради встречи с ним, Гошка только воздух первые минуты глотал. А потом перестал робеть, разговорился, и вывалил все свои футбольные знания. Сергей Николаевич был весьма впечатлен», – рассказывает мама.

На эту тему

Московские «армейцы» про Игоря не забывают. Пару месяцев назад журналист Дмитрий Строганов с помощью «красно-синих» друзей организовал для него видео-флешмоб. «Авторитетные» болельщики и легендарные игроки ЦСКА – Игорь Акинфеев и братья Березуцкие – записали видеообращения с всевозможными пожеланиями. Мама Игоря говорит, что он плакал, когда посмотрел этот клип.

Летом Игорь снова приедет в столицу на Игры победителей, где будет соревноваться с различных спортивных состязаниях с детьми, пережившими столь же серьезные заболевания. Болельщики ЦСКА обещают устроить для него настоящий стадионный саппорт. Благодаря Игорю многие из них узнали о ТКМ и проблемах развития РДКМ – и сами стали потенциальными донорами костного мозга, сдав кровь на типирование.

Так общительный мальчишка, переживший лейкоз, помог увеличить Национальный регистр доноров на пару десятков человек.

Ежегодно в России заболевают лейкозами несколько десятков тысяч человек. При показанной трансплантации костного мозга детям проще: некоторым счастливчикам можно сделать гаплопересадку от родителей. У взрослых таких шансов нет. Им может помочь только неродственная трансплантация от генетического близнеца.

При всей важности проблемы потенциальных доноров у нас катастрофически мало. Сравните цифры: более 8 миллионов в Германии, всего около 100 тысяч в России.

Стать потенциальным донором можно в большинстве российских городов, бесплатно сдав кровь на типирование в любом офисе «Инвитро». Главное, чтобы не было противопоказаний. Детали можно уточнить на сайте РДКМ.

Материалы совместного проекта РДКМ и газеты ВЗГЛЯД ищите по тэгу спасти жизнь легко.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД