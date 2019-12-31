Поздравляем с Новым годом!

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Россия удивляет Запад экономической стабильностью

2019 год прошел под знаком экономической стабильности в РоссииФото: Коньков Сергей/ТАСС
Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у России так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

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              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Поздравляем с Новым годом!

                 31 декабря 2019, 20:00
              Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
              Текст: Алексей Алешковский

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              Мы все смотрим на этот мир по-разному. Одни – сквозь розовые очки, другие – сквозь черные. Третьи пользуются черными и розовыми попеременно – в зависимости от того, на каком объекте нужно сфокусироваться. Провожая старый год, мы вспоминаем и хорошее, и плохое. Но на плохом концентрироваться не хочется.

              Некоторые ученые склонны утверждать, что свободы воли не существует, и все мы – заложники наших биохимических реакций. Типа баланс гормонов полностью описывает нашу жизнь: хлопнешь дофамина, и сразу почувствуешь уверенность в себе, хлопнешь адреналина – захочется в бой. Окситоцин понижает уровень тревожности, серотонин повышает настроение.

              Маленькая сложность возникает, правда, с эндорфинами, которые дают нам ощущение счастья: ведь в организме патриотов его вызывает, к примеру, Крым, а в организме либералов – Майдан. У кого-то эндорфины выделяются при повышении курса рубля, у кого-то – если у соседа корова сдохла. Короче, всё не так однозначно. Если поставил на рубль, значит, тоже был как-то запрограммирован: в случае удачи – на выработку гормона счастья, в случае проигрыша – на его дефицит.

              Запрограммированы ли мы на то, чтобы искусственно восполнять нехватку тех или иных гормонов – вопрос философский. В конце концов, единственное, что нам доступно – это свобода мысли (ученые утверждают, что мы принимаем решения еще до того, как что-либо на этот счет подумать, так что функция мышления оказывается в этой картине мира избыточной, но доступной всем роскошью). Свобода мысли как искусство для искусства: что ни думай, это ни на что не повлияет.

              Все мы всю жизнь наступаем на грабли. И чаще всего объясняем это ретроградным Меркурием, происками врагов или кознями кровавого режима. Хотя если мы запрограммированы наступать на грабли, стоит ли искать виноватых? Евреи ли виноваты в том, что мы наступаем на грабли, американцы, коммунисты, либералы или запутинцы – от проблем это не избавляет.

              Самое страшное – понять, что ты сам в ответе за свою жизнь. Ну или уж никто за нее не в ответе, если всему виной программа, по которой ты живешь. А так как понять смысл операционной системы программа не в состоянии, остается самим придумывать свои смыслы. И в этом мы, безусловно, свободны. Основой наших личных мифов становятся истории преодоления: уж если мы готовы винить других в наших провалах, то наши достижения всегда припишем самим себе.

              Мы дорожим тем, чего пришлось долго добиваться. Свобода свалилась на нас в августе 1991-го, когда ее и не ждали. Как и свободный рынок, в момент уничтоживший остатки сбережений, чудом уцелевших после павловской реформы. Платить за свободу деньгами, доставшимися потом и кровью, оказалось не слишком-то приятно. Да и зачем платить за то, чего мы не заказывали? Оказывается, и у свободы есть обратная сторона, и она нам не нравится.

              Жизнь вообще постоянно обманывает наши ожидания. Потому что на этом и строится каждая хорошая история. Или потому, что хорошей мы считаем истории, основанные на этом алгоритме. В реальности нам очень хочется предсказуемости, но она быстро надоедает. Провожая старый год, хочется пожелать, чтобы наши программы вели нас прямой и хорошо асфальтированной дорогой в светлое будущее, а грабли пылились на обочинах вместе с дураками. Но ведь так не интересно?

              Поэтому предложим другой тост. Было бы неплохо начать находить новое в привычном и смысл в том, что кажется абсурдным. Довольствоваться имеющимся, продолжая развиваться. Ставить себя на место других, не теряя из виду самих себя. Не искать виновных в собственных неудачах и не зацикливаться на них. Выбирать цель, путь к которой не ведет по трупам, и средства по карману. Учитывать чужие мнения и не оглядываться на них.

              К сожалению или счастью, у всех достижений есть изнанка. Говорят, на обратной стороне медали можно увидеть свое настоящее лицо. Было бы хорошо, если бы оно всегда походило на то, которое мы видим по утрам в зеркале. Не изменять самим себе – тоже свидетельство большой и чистой любви. Кастанеда учил стирать личную историю. Но для этого ее нужно сначала сочинить. Если личную историю пишут за вас, или вы ее списываете, из нее вряд ли можно извлечь какие-то уроки.

              Можно ли начать личную историю с чистого листа? Скорее, это иллюзия. Мы росли вместе со страной, и наша страна сделала нас такими, какие мы есть. И это мы сделали нашу страну такой, какой мы ее сегодня видим. Со всем хорошим и всем плохим. Эту историю не сотрешь. Такие, как мы, делали революцию и шли в ГУЛАГ, закладывали имения с крепостными душами и мечтали о свободе от царизма, разбазаривали культурное достояние и создавали бессмертные памятники.

              Как и в хорошем романе, история нужна для раскрытия наших характеров. У каждого времени – свои конфликты: религиозные, сословные, политические, экономические, идеологические. Но человеческая природа не меняется. Миром движут не большие идеи, а любовь и предательство, зависть и жалость, верность и ненависть, жадность и благородство. Идеи овладевают массами, когда питают их чувства. Над идеями, которые нас не трогают, мы можем только посмеяться.

              Так пожелаем, чтобы в Новом году мы не путали пороки с идеалами, карман с душой, а чужие интересы со своими иллюзиями. За нашу и вашу свободу!

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