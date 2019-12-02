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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
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Русского медведя придумали русофобы

Изображать Россию в виде медведя европейцы начали еще в 1730-х годахФото: Public domain
Подавляющее большинство россиян − почти две трети назвали медведя наиболее удачным символом России. Некоторые видят в этом традицию, но само существование такой традиции − миф. Наши предки не ассоциировали свою страну с медведем, так делали их непосредственные враги, в первую очередь, англичане. Почему же теперь мы перенимаем символы, которые изначально были русофобскими? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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Из атаки в Лондоне следуют два очевидных вывода

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Забудьте о свободе слова и обмене информацией – всех все настойчивей будут просматривать, прослушивать и читать. Просто иных методов борьбы с «бытовым» терроризмом пока не придумали. Подробности...
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Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
Обсуждение: 222 комментария
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    Почему медведь стал символом России

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      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
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              Русского медведя придумали русофобы

              Изображать Россию в виде медведя европейцы начали еще в 1730-х годах   2 декабря 2019, 08:20
              Фото: Public domain
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Подавляющее большинство россиян − почти две трети назвали медведя наиболее удачным символом России. Некоторые видят в этом традицию, но само существование такой традиции − миф. Наши предки не ассоциировали свою страну с медведем, так делали их непосредственные враги, в первую очередь, англичане. Почему же теперь мы перенимаем символы, которые изначально были русофобскими?

              Интересно, что популярность медведя как символа России распределена по стране более-менее равномерно. Да, при ответе на вопрос социологов женщины вспоминали про косолапого хищника чуть реже, чем мужчины, а сибиряки и москвичи чуть чаще, чем все остальные, но усредненный рейтинг медведя - это почти 65%.

              «Выявление символов и архетипов помогает понять состояние массового сознания. Россияне в этом смысле продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, олицетворяющего, по их мнению, нашу страну», – заявили по этому поводу в ФОМ.

              Возьмем на себя смелось поправить социологов: «приверженность образу медведя» никак нельзя назвать для России «традиционной», эта ассоциация закрепилась совсем недавно - уже после того, как Олимпийский Мишка взмыл над «Лужниками» и полетел в свой сказочный лес. Более того, олицетворять Россию с медведем придумали ее геополитические противники, и в этом олицетворении немало из того, что мы понимаем под русофобией.

              Изначально эта игра в ассоциации не имела под собой политики - только объективные частности. Медведь - крупнейший хищник европейского континента, а Россия - крупнейшая страна, за которой простирались еще более огромные и неосвоенные пространства. Греческие слова «север» и «медведь» различаются всего на одну букву. Наконец, еще во времена московского царства Россия была поставщиком специфических товаров - медвежьих шкур и живых медведей, в том числе - белых.

              До определенного момента единственным источником знаний европейцев о Московской Руси были донесения дипломатов. Особняком вы их ряду стоит посланник Священной Римской империи барон Сигизмунд фон Герберштейна - его записи были наиболее подробными и тщательными, а в итоге оформились в книгу «Записки о московских делах». Написанная на латыни в 1549 году, она переиздавалась десятки раз на всех основных языках Европы.

              Никакой русофобии в этой работе и близко не было, просто медведь оказался частью особенно ярких, экзотических и запоминающихся сюжетов о «московской жизни». Речь шла, во-первых, о дрессированных медведях, которых водили по русским ярмаркам, а, во-вторых, об особенно морозной и длинной зиме 1526 года, когда оголодавшие шатуны (в том числе, из числа дрессированных) не просто нападали на людей, а даже штурмовали дома.

              В иллюстрации к работе барона, также ставшей классической, медведь впервые был использован в качестве виньетки на карте Русского царства.

              Следующий расхожий сюжет на медвежью тему также пришел из дипломатических донесений и относится ко второй половине правления Ивана Грозного: европейцев впечатлило натравливание медведей на людей как способа казни.

              В совокупности все это породило бренд «московского» или «русского медведя», которых демонстрировали в европейских цирках. Но знака равенства между страной и животным тогда еще не ставили - медведь был как бы особенностью России, но не ее символом.

              Пример анималистической карты (Фото: Public domain)
              Пример анималистической карты (Фото: Public domain)

              Таковым он стал позднее - в первой половине XVIII века, причем всецело благодаря Британии и ее передовым позициям в печатном деле. Именно англичане создали серию гравюр, на которых Россия воплощалась в медведе, а первой из их стала «Европейская гонка». Позднее эта ассоциация была поддержана модой на анималистические карты, а еще позднее - на карикатуры.

              В годы Крымской войны, когда европейцы писали о российском государстве особенно много нелицеприятного (ровно как и теперь, это было намеренной политической пропагандой), восприятие России как медведя переняли французы, добавив к ней новые оттенки. Если у англичан русский медведь олицетворяет агрессивную силу и кровожадность, иногда - глупость, то у французов еще и неотесанность - высмеивалась, в частности, попытка России-зверя стать частью «высшего света» - цивилизованного европейского общества.

              Нужно понимать, что если, например, в русских народных сказках медведь является персонажем неоднозначным - иногда антагонистичным, но часто и добродушным, полезным, ведающим (потому и медведь - «мед ведающий»), то в традициях раннего европейского христианства он символизировал греховную природу человека и утвердился в культуре с преимущественно негативным ореолом как нечто гневливое, прожорливое, жадное и ленивое. 

              Создатель Берлинской академии наук Готфрид Лейбниц называл русских «крещеными медведями», подразумевая именно дикость при том, что медведь используется как символ самого Берлина с XIII века. Впоследствии эту аналогию использовали также нацисты, причем, «советский медведь» от ведомства Геббельса имел еще и характерный «еврейский» нос.

              Из Европы медвежий образ России в начале XIX века перекочевал в Америку, но с учетом другой политической традиции и особо теплых отношений между Россией и США того времени поменял знак. Для американцев русский медведь - это сила и мощь «в хорошем смысле», без отрицательных коннотаций и «фиги в кармане».

              Перелом случился во времена «холодной войны», когда карикатурное изображение СССР в виде агрессивного медведя превратилось в смысловой штамп, до сих пор использующийся как в американских, так и в европейских СМИ.

              Неудивительно, что еще десять лет назад медведь как символ России доминировал в ассоциациях именно американцев, опережая Красную площадь, автомат Калашникова и матрешку. В самой России он занимал только четвертое место, уступая двуглавому орлу, Кремлю и березе, следует из исследования доктора социологических наук Татьяны Рябовой из Ивановского государственного университета.  

              Получается, теперь мы переняли тот символ, который использовали против русских в уничижительном смысле и в пропагандистских целях. В этом есть что-то от Достоевского, чтоб не сказать - от Захера-Мазоха.

              Другое дело, что это нельзя трактовать как признак слабости - подверженности западной пропаганде. Наоборот, это признак силы - намеренного переделывания образа под себя, изменения его смысла. В массе своей советские граждане, разумеется, не знали, что в американских карикатурах их страну изображают в виде медведя, но «верхушка» была в курсе этого. Олимпийский Мишка - это в том числе попытка сломать суть закрепившейся ассоциации, радикальный перенос акцента с агрессивности на добродушие.

              Следующий шаг - возвращение к силе, но уже за вычетом агрессии. «Большинство участников опроса, считающих медведя подходящим символом (33% от всех опрошенных), поясняя свою точку зрения, акцентировали внимание на мощи этого зверя», - подчеркивают ФОМ.

              «Да, скифы мы», - писал поэт Блок по отдаленно похожему поводу.

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