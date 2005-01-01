Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД.

В ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину поступило множество вопросов о мерах, предпринимаемых в борьбе с онкологическими заболеваниями. Большинство из них обрабатывала волонтер-медик Алевтина Киселева.

ВЗГЛЯД: Какие вопросы вам больше всего запомнились в рамках работы на прямой линии?

Алевтина Киселева: Первоначально у меня был вопрос из Вологодской области от Елены Цветковой, жительницы города Устюжна. Она рассказывала, что ей приходится ездить за бесплатными лекарствами для матери в областной центр, но не всегда они есть, а с каждым пропуском лекарственной терапии ее маме становится все хуже. Очень многие спрашивали, что делать, если мест в онкодиспансерах не хватает.

Запомнилось несколько обращений из Крыма. Поскольку время прямого эфира было ограничено, сегодняшнее обращение Екатерины Трофимовой, которая рассказала, что все онкобольные Крыма едут в Симферополь, было не полным. Она написала еще и о том, что в этой больнице, где можно сделать химиотерапию, всего 40 мест, онкобольных гораздо больше. Поэтому они вынуждены ехать домой на общественном транспорте – с побочными эффектами, а это и диарея, и рвота. Им очень тяжело, и они просят власти решить этот вопрос. Такая же проблема в Калининграде: люди со всей области едут в один онкоцентр и вынуждены ждать по три месяца приема к врачу, в очереди стоят. А мы понимаем, как важно время для онкобольных.

Поступали вопросы из Воронежской области. Там есть онкоцентр, но он расположен в старом здании, его просят отремонтировать.

ВЗГЛЯД: Какое решение вы видите для преодоления проблем с нехваткой мест? Ведь невозможно быстро выстроить новые онкоцентры в регионах.

А. К.: Нужны квалифицированные специалисты в этой области, потому что нас не так много. Мы аккумулируемся в крупных городах. Можно делать выездные встречи-сессии, не только онкологов, но и других врачей, в отдаленные регионы, где пациенты могли бы проконсультироваться. Но это разом не решить.

ВЗГЛЯД: Вы сейчас сказали о том, что специалистов вашего профиля не так много. Как обстоят дела с высшим медицинским образованием в области онкологии?

А. К.: Политика ясна: нужно развивать первичное звено, и вся диагностика с него начинается, но в ординатуру поступить сложно, бесплатных мест мало. В онкологическом центре им. Блохина сильная теория и практика. А наши ребята с фармацевтического факультета в рамках дипломных работ разрабатывают лекарственные средства для онкобольных.

На эту тему

ВЗГЛЯД: Какой совет вы можете дать россиянам в сфере онкопрофилактики?

А. К.: Важно знать, есть ли в семье генетическая предрасположенность к раку, например это касается рака молочной железы. Важно проходить диспансеризацию, это золотое правило. Очень хорошо, если рак выявляется на первой–второй стадии, потому что это говорит о том, что 90% случаев операбельны и излечимы медикаментозно. Чем раньше обнаружил, тем быстрее можно вылечиться. Важно еще и то, чтобы в медучреждениях были лекарства. Обращения поступали из Волгограда, одна женщина – 36-летняя мать – не могла начать лечение три месяца, потому что не было лекарств. Мы звонили в регион, просили помочь разобраться.

ВЗГЛЯД: Как на ваши звонки реагировали в региональных министерствах и департаментах здравоохранения?

А. К.: Не было случаев, когда бросали трубки или грубили. Наоборот, благодарили за неравнодушие, говорили, что исправят проблемы. Иногда обращались в благотворительные центры, которые привозили онкобольным четвертой стадии обезболивающие препараты.