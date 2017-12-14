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30 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:53  |  vz.ru
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Желание наказать Россию подталкивает Лондон к радикальным шагам

Нежелание Великобритании давать России в долг невыгодно самим британцамФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Великобритания всерьез рассматривает возможность сделать то, на что не решились даже Соединенные Штаты – нанести удар по российским государственным облигациям. Закрытие доступа к обслуживанию евробондов в Лондоне действительно станет для российской экономики потрясением. Но куда большим – и для самой британской. Почему? Подробности...
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Высылка российского дипломата из Тбилиси имеет принципиальную особенность

Возле здания посольства Швейцарии, где располагается российская Секция интересов, вырос небольшой мемориалФото: кадр Россия 24
Еще недавно подобное было трудно представить, но в последние дни и официальный Тбилиси, и простые жители Грузии демонстрируют России свою поддержку. Причина – трагедия в Кемерово, тронувшая чувства грузин. В связи с этим высылка российского дипломата из Грузии заметно отличается от аналогичных историй в Европе и США.  Подробности...
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Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие героиФото: кадр из видео
В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала. Подробности...
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Восстание против сил США в Ракке было неизбежным

Нищие арабы-сунниты восстали против одетых в американскую экипировку курдов-коммунистовФото: Rodi Said/Reuters
Бывшая столица самопровозглашенного халифата – Ракка – вновь превратилась в горячую точку: арабы-сунниты восстали против курдов, отбивших город у террористов ИГИЛ при поддержке США. Что это означает для сирийской войны? И почему, понимая неизбежность такого сценария, американцы все равно направили курдов освобождать Ракку? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вторая холодная война официально объявлена

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Конечно, при всей своей креативности министр Борис Джонсон – официальное должностное лицо и не мог позволить себе полной свободы, но с задачей «посмешнее» он справился. В речи столько вкусного, что глаза разбегаются. Подробности...

Перевод украинского языка на латиницу можно только приветствовать

Александр Чаленко, обозреватель портала «Украина.ру»
Русские люди Малороссии и Новороссии, коих на этих землях порядка 90% от числа всех граждан, должны четко уяснить себе, что украинская мова не является родной не только для них, но не являлась родной и для их предков. Подробности...
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Что будет, если воплотить в жизнь идею революционного налогового послабления

Степан Амбарцумян, предприниматель
Большинство предпринимателей в стране регулярно занижают налогооблагаемую базу. Почему же правительство руками ФНС не выведет нечестных на чистую воду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть четыре обстоятельства. Подробности...
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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Спасавшие людей на пожаре в Кемерово становятся героями народного эпоса

          Продавец Фарзон и охранник Хуршед спасли во время пожара десятки человек. И они – не единственные такие герои   29 марта 2018, 21:50
          Фото: кадр из видео
          Текст: Юрий Васильев, Кемерово – Москва

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          В Кемерово утихли разговоры о том, что во время пожара погибли якобы сотни людей. Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. И еще одна деталь погрузившегося в траур города: очереди за цветами для стихийно созданного народного мемориала.

          – Нас поставили. Мы стоим, – объясняет старший лейтенант полиции, опирающийся на металлическую загородку.

          Десять часов утра, день траура. Площадь Советов в Кемерово обнесена барьерами. Через каждые несколько метров получившегося периметра – то полицейский, то крепкий штатский с повязкой народной дружины, а то и оба рядом. На площадь – нельзя, через площадь – нельзя. В администрацию области – по удостоверению.

          – Либо сюда попросите прийти сотрудника, к которому идете, – объясняет старлей.

          – А если к вице-губернатору? Или самому Аману Гумировичу? – повышает ставки кто-то из недовольных оцеплением.

          – Если они действительно ждут вас, то что-нибудь придумают, – невозмутимо отвечает офицер.

          – Вам в отделение Пенсионного фонда? – слышится от соседнего импровизированного блокпоста. – Пройдите двумя кварталами ниже и потом дворами, пожалуйста.

          Понять, зачем перекрыли площадь, в принципе, можно. Накануне здесь весь день шел несанкционированный митинг, доставивший представителям областной администрации немало неприятных – не минут даже, а часов. Сейчас, однако, на митинг никто никого не собирал. Да и десяток прохожих, спешащих найти обходной маршрут, никак не похожи на пять тысяч протестующих граждан.

          С другой стороны, если альтернатива – перекрыть площадь на следующий день после митинга, боясь продолжения, либо разогнать сам митинг (напомним, несанкционированный)... Что ж, спасибо, что желание властей ограничить и запретить общественную активность проявилось только спустя сутки. Как в том анекдоте: «Когда меня с вами нет, вы можете меня даже бить».

          * * *

          Улица 50 лет Октября. Пятьдесят метров – до ТРЦ «Зимняя вишня» и народного мемориала около него. Из них десять метров – очередь. В магазин «Цветы». К полудню очередь увеличивается вдвое. Чтобы вскоре рассыпаться: на магазине появляется объявление «Цветов нет, будут после».

          Цветов и игрушек – собственно, того, что и составляет мемориал – минимум в три раза больше, чем накануне. Сдавленный плач. Шепот «она такая красивая... была красивая...», снова рыдания.

          Обычные в эти дни разговоры о том, что власти скрывают количество погибших, потихоньку уходят на второй план. Помогли и митинг – невзирая на общую раскаленность обстановки – и общественная инспекция морга и хладокомбината, проведенная накануне активистами.

          Теперь говорят больше о тех, кто пытался помогать людям выжить на пожаре. И особенно – о тех, кто помог многим. Что фотограф-аниматор Женя, работавший в ТРЦ и наотрез отказывающийся называть свою фамилию, спас 30 детей, надев на себя противогаз и показав, куда нужно бежать. Что продавец Хуршед и охранник Фарзон – обувной магазин, первый этаж – спасли минимум 50 человек, потому что у них в магазине был свой запасной выход, а Хуршед и Фарзон вовремя сориентировались и стали перехватывать мечущихся людей.

          А вот уборщик контактного зоопарка, безуспешно пытавшийся спасти хоть кого-то из двух сотен подопечных – если верить его соседке Ирине Николаевне («Здесь не была, слава богу»), кажется, попал в больницу. Не пострадавшим в пожаре – а уже со срывом.

          Обычный процесс: трагедия уходит в эпос. От безумной гонки слухов о количестве погибших – сто, двести, триста пятьдесят; как будто шестьдесят четыре – это мало, внимание людей переключается на тех, кто пытался противостоять катастрофе. То есть на героев.

          – Сейчас не до этого, – вполголоса отвечает по телефону Илья Середюк, мэр Кемерово. Вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД – известно ли, кого отметит город за подвиги на месте трагедии. Если нет других распоряжений, то этим обычно занимаются мэрии – печальная, сложившаяся традиция. – Нет, еще не начинали этим заниматься. Вы догадываетесь, что тут много других дел. Извините, я с людьми, на встрече.

          Скорее всего, имеются в виду похороны. В Кемерово начали прощаться с погибшими. Первые процессии – в день траура. Остальные – по мере завершения экспертиз.

          * * *

          - Журналистов не пускаете? – негодует коллега из федерального издания. В оперативном штабе спасателей, что неподалеку от «Зимней вишни», в кемеровской школе № 7, опять стали лютовать с пропускным режимом. Хотя с чего бы: спасательная операция завершается, а родственников погибших здесь уже мало. Да и накануне почти не было.

          – А тогда почему она там? – показывает коллега на небольшого роста женщину в белом халате. – Она не врач, она журналист!

          Телеведущая Елена Малышева – а речь идет именно о ней – исчезает в районе спортивного зала. Малышева – уроженка Кемерово; по ее словам, пожар в ТРЦ – трагедия на уровне личной.

          – Это невыносимо, – говорит на камеру Елена Малышева, стоя рядом с Зурабом Кекелидзе, главой Института им. Сербского. На школьном дворе идет телемост с Москвой, прямой эфир. – Так сказала мне бабушка, потерявшая двоих внуков. Невыносимо. Но сейчас надо прожить. А потом жизнь все равно возьмет свое. Это я тебе говорю, Игорь, – Малышева резко поворачивается в сторону Игоря Вострикова.

          Накануне Игорь вместе с другими активистами провел митинг на площади Советов. Сейчас он – при оперативном штабе, общается с медиками. В Кемерово с подачи детского омбудсмена Анны Кузнецовой налаживают службу постоянной психологической помощи. Не только для пострадавших, не только для родных – для всех, кого зацепила трагедия. То есть, скорее всего – для Кемерово в целом.

          – У Игоря погибли все, – поясняет Елена Малышева. – Все пять человек, вся семья. Но жизнь возьмет свое.

          В «Зимней вишне» что-то загрохотало – видимо, завершают разбор завалов. Теперь Елену Малышеву слышно только телезрителям.

          * * *

          – Контактный зоопарк был здесь, – показывает пожарный куда-то в темноту. – Вот, стена расписная. На самом деле тут снимать-то и нечего.

          Свет над чьей-то камерой выхватывает роспись «Ребятам о зверятах» и обгорелую клетку. Поход нескольких съемочных групп в ТРЦ «Зимняя вишня» организовал Следственный комитет. Черным-черно, вода капает отовсюду – то ли от проливки пожарными расчетами, то ли в русле общей оттепели, которая в Кемерово уже несколько дней. Закопченные, где-то разорванные стальные балки.

          Прямую трансляцию – «короткая, и слава богу» – наблюдают на своих телефонах почти все, кто пришел к народному мемориалу. К вечеру он разросся еще больше. Две женщины в оранжевых жилетах городских служб укладывают цветы в картонные коробки – стоя, «чтобы не так подмерзали».

          Очередь у магазина «Цветы» вновь распадается. В этот день цветы закончились уже в третий раз.


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