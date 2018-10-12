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5 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества – и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

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          Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

          Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественности   5 ноября 2018, 19:05
          Фото: кадр из видео
          Текст: Андрей Резчиков

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          Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу.

          В понедельник глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких объяснилась по поводу своего скандального заявления о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей. В разговоре с телеканалом «360» она пояснила, что ее слова выдернули из контекста и она не говорила о ненужности молодежи. «Клевета. Такой фразы в принципе не было», – заявила Глацких.

          Она добавила, что отвечала на вопрос из зала, но содержание разговора в итоге было «перевернуто».

          «Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство лишь помощник в этом вопросе»,

          – пояснила Глацких.

          Впрочем, судя по записи, свою мысль она выразила предельно ясно. Встреча чиновницы с молодежью прошла в Кировграде еще 24 октября. В ответ на вопрос 29-летняя Глацких заявила, что у подрастающего поколения, «складывается понимание того, что государство нам все должно».

          «Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили – государство не просило вас рожать, если идти от истоков.

          Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – сказала чиновница.

          Как утверждает директор департамента молодежной политики, государство «вкладывается» в детей «проектами, мероприятиями». «Вы думаете, легко организовать мероприятие, это дешево стоит?

          Поверьте, это недешево. И ресурсы – человеческие ресурсы, а зарплаты, коллеги не дадут соврать, трехкопеечные. У всех чиновников, у всех государственных служащих. Поэтому на сегодняшний день позиция – если вы хотите, то нужно здесь совмещать и возможности, которые дает государство, и возможности, которые либо вы сами изыскиваете, либо совместно со своими родителями. Поэтому мероприятия доступны, было бы желание, всегда так говорят», – отметила она.

          Ольга Глацких состоит на госслужбе около двух лет. Она пришла на нее из профессионального спорта. Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике.

          Из сборной команды, в которую она входила с 2001 года, Глацких ушла в 2005 году. Затем поступила в МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) и окончила его по специальности политолог. После училась в Финансовой Академии при правительстве по специальности финансовый менеджмент.

          С 2011 по 2013 год исполняла обязанности помощника руководителя Ространснадзора. Перед переходом в правительство Свердловской области непродолжительное время возглавляла общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь».

          Сейчас, по информации источников «URA.RU», чиновница срочно взяла отпуск, так как скандальное заявление вызвало огромный общественный резонанс не только в ее родной области, но и по всей стране.

          Одним из первых отреагировал губернатор области Евгений Куйвашев, которые пообещал разобраться в ситуации.

          «Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы»,– написал Куйвашев в Instagram, добавив, что «совершенно не может согласиться» с мнением Глацких.

          В комментариях к этому сообщению главы региона появилось множество негативных отзывов. Многие из подписчиков призывают губернатора отправить Глацких в отставку словами «нужно просто дать ей пинка под зад». Другие просто недоумевают, как она получила такую должность:

          «Большая ошибка, что такие люди работают в органах власти! Очень жаль».

          Инцидентом были неприятно удивлены в Росмолодежи. Как заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Росмолодежи Маргарита Кокоева, в ведомстве слова Глацких считают «крайне некорректными». «Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы – самореализация, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», – сказала Кокоева.

          Но куда более жесткой оказалась реакция среди представителей общественности.

          Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала слова Глацких «вопиющим заявлением».

          «Кто будет дальше строить наше будущее? Кто будет все реализовывать? Задача государства в том, чтобы молодежь чувствовала себя нужной.

          Для этого созданы социальные лифты, запущен проект «Лидеры России», – сказала Сутормина газете ВЗГЛЯД.

          В свою очередь член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод напомнил о закрепленном в Конституции социальном характере государства, которое обязано «оказывать поддержку, защищать права всех категорий граждан, включая молодежь». «Такие высказывания подрывают доверие общества к власти. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому реакция губернатора будет соответствующей», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

          Впрочем, у свердловской чиновницы нашлись заступники.

          Член думского комитета по делам молодежи Дмитрий Свищев предположил, что Глацких «не совсем правильно и точно выразилась». Он посоветовал ей «немедленно извиниться перед ребятами» и предложил губернатору ограничиться выговором. «Ее задача как раз молодежь стимулировать, вовлекать в различные программы, привлекать инвестиции от руководства области», – сказал Свищев в интервью РИА «Новости».

          А журналист Сергей Доренко с иронией отметил в своем телеграм-канале «Расстрига», что «дети виновны», поскольку «могут несознательно стать орудием темных сил», а их родители виновны, поскольку «нарожали» в «надежде на государство». Слова Глацких он назвал «благим некрошовинизмом».

          Сутормина и Брод напомнили, что за последнее время это далеко не первый случай, когда чиновники позволяют себе скандальные заявления. В частности, министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила месяц назад, что для пропитания неработающего пенсионера достаточно прожиточного минимума, на эти деньги можно позволить себе макарошки. А буквально на прошлой неделе депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора России Юрия Чайку запретить «псевдомузыкальные собрания и официальные концерты рэперов».

          «Я удивляюсь: одна говорит о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей, другая – что дети не нужны государству... Подобные заявления чиновников идут в разрез с позицией руководства страны и всего населения», – подытожила Сутормина.


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