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30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Новейшие технологии возвращают мир в «бандитский капитализм»

Владелец Amazon Джеффри Безос может стать первым триллионером планеты Фото: кадр из видео
В 2017 году богатые богатели, а бедные разорялись с пугающей скоростью. На сегодняшний день состояние четырех человек равно состоянию половины человечества. Обычно такие тенденции приводят к революциям и мировым войнам, тем более что капитализм явно возвращается в «дикое» состояние» – с «потогонками», коррупцией и откровенно бесстыжей эксплуатацией. Подробности...
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Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
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«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

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В 2018-м на Донбассе нужно действовать на опережение

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Cписывать в утиль власти Донбасса, как полностью некомпетентные и случайные, мне кажется неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются. Подробности...
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Главная сенсация 2017 года в американской политике

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      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото - президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашисткой Германии на СССР
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          «У детей есть причина бояться Деда Мороза»

          В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублей   30 декабря 2017, 16:00
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Анастасия Антонова

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          Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики?

          Новогодние торжества в самом разгаре: уже отшумели корпоративы, но впереди еще утренники и «елки» – сказка растянется до конца каникул. Все эти мероприятия трудно представить без главных героев главного зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочки.

          О том, как правильно подобрать Деда Мороза, не травмировав при этом детей и не испортив им сказку, а также о трудностях и специфике профессии «новогоднего волшебника» газета ВЗГЛЯД поговорила с профессионалами своего дела – Дедами Морозами, Снегурочками и их корпоративными менеджерами.

          ВЗГЛЯД: Чем Дед Мороз – профессионал отличается от дилетанта, решившего подзаработать денег на праздники?

          Александр Кратиров, актер театра и кино, Дед Мороз с 20-летним стажем: У Деда Мороза есть миссия – подарить сказку. Ты должен быть вовлечен в чудо, иначе просто испортишь всем праздник. Разные светодиодные технологии помогают сделать шоу ярче, но они только дополняют образ, а не создают его.

          Александр Кратиров (фото с личной страницы vk.com Александра Кратирова)
          Александр Кратиров (фото с личной страницы vk.com Александра Кратирова)

          Нельзя формально подходить к своим задачам. Например, я никогда не позволю себе выйти к детям, а потом сесть за стол со взрослыми в костюме, чтобы ребята это видели. 

          Помимо фактуры у Деда Мороза должна быть соответствующая подготовка, желательно театральная, определенный бэкграунд, культурный уровень. Нельзя просто ходить и собирать деньги. Профессионал детально прорабатывает образ, программу, но всегда готов к импровизации, умеет пошутить.

          Вот, например, выходят дети: у кого-то костюм снежинки, у кого-то – зайчика. Всем делаешь комплименты, а у одного мальчика нет специального костюма, он просто очень аккуратно одет, но расстроен, что не в образе. И тогда ему говоришь: «О, вот у тебя костюм Директора, это сразу видно!» Ребенок доволен, взрослые улыбаются, праздник удался.

          Елена Афонина, руководитель агентства Artsobranie: Театральное образование не обязательно, но профессиональным актерам эта работа действительно дается лучше всех. Они подготовлены, владеют речью, сценой, мизансценой, подачей, основами танца и вокала. Они умеют создать цельный образ, войти в него. Бывает, конечно, и так, что для человека это всего лишь хобби, но по нему чувствуется, что его личные качества помогут ему хорошо работать с детьми.

          Марина Волкова, Снегурочка с 15-летним стажем: В этой профессии нет мелочей и невозможно работать по строгому шаблону. Не каждый ребенок подготовил стишок, кто-то застеснялся, и надо повернуть ситуацию к лучшему, даже если начало вышло патовым. Дед Мороз – это сказка, а не жесткий сценарий с подарками в финале. Даже если у Деда отвалится нос, он сможет обыграть это как часть постановки.

          ВЗГЛЯД: Некоторые психологи утверждают, что Деды Морозы опасны для детской психики. Откуда такое мнение и почему дети иногда пугаются новогодних персонажей?

          Виктор Еромирцев-Добрый, ведущий, Дед Мороз с 10-летним стажем: Иногда неопытные Деды Морозы ведут себя чересчур активно, пытаясь выстроить взаимоотношения с ребенком. Это очень тонкая психологическая грань, которую не может почувствовать тот, кто решил «в полруки» подзаработать денег. В результате вместо чуда ребенок получит психологическую травму.

          В последние годы случаи, когда дети с опаской относятся к новогодним персонажам, довольно часты. В общем, их можно понять. Когда маленький ребенок видит за дверью двухметровое «нечто» в странном костюме, с посохом, с закрытым бородой лицом, детская психика командует: «Беги! Неизвестно вообще, что это!» Так бывает, даже когда родители предупредили о приходе Дедушки и ребенок вроде бы морально должен быть готов. В этот момент необходима Снегурочка, которая становится связующим звеном между детьми и Морозом. А сам Дедушка должен в таких случаях сбавить обороты, сымпровизировать и, сохранив всю солидность своего положения, вовлечь ребенка в игру.

          Мария Еромирцева-Добрая (фото: vk.com/mary_happy)
          Мария Еромирцева-Добрая (фото: vk.com/mary_happy)

          Мария Еромирцева-Добрая, художественный руководитель детского театра «Мэри» в СПб, Снегурочка с 10-летним стажем: Сегодня дети чаще взаимодействуют с гаджетами и компьютерами, чем с другими людьми, к тому же многие ребята совершенно оторваны от традиций и плохо понимают, кто такой Дед Мороз. Их сложно удивить шоу, но легко напугать живым сказочным персонажем, особенно мужского пола. По нашим наблюдениям, мальчики пугаются гораздо чаще, чем девочки, а «домашние» дети – чаще «детсадовских».

          ВЗГЛЯД: Что могут сделать родители, чтобы избежать риска психологической травмы для ребенка? По каким критериям лучше выбирать Деда Мороза для приглашения в дом?

          Виктор Еромирцев-Добрый: Приглашенных артистов не надо оценивать по принципу «купи-продай». Мало выяснить их программу – родитель должен узнать, что Дед Мороз со Снегурочкой принесут ребенку в моральном плане, какой у них опыт, образование. Не нужно стесняться задавать вопросы о подходе к детям, о том, почему выбрали именно такую программу, расспрашивать о костюме. Вот прямо в деталях, от обуви до шапки.

          Настоящие костюмы шьются в театральных или отраслевых мастерских, декорируются стразами, камнями и мехом – с соблюдением всех традиций, но индивидуально под каждого «дедушку». При этом наряд ежегодно требует обновлений и дополнений. В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублей, а ведь надо снарядить еще и Снегурочку. Так вкладываться в образ будут лишь те, кто работает давно и всерьез. Некоторые клиенты, кстати, спрашивают наличие санкнижки. Это правильно, ведь речь идет о здоровье детей.

          Самих детей тоже нужно готовить, знакомить с традициями, рассказывать о том, кто такие Дед Мороз и Снегурочка. Новый год – это, помимо прочего, изучение своей истории, понимание того, что должно быть в этом празднике. Поэтому мы обязательно рассказываем детям какие-то исторические факты о новогодних торжествах, особенно тем, кто повзрослее. Это те культурные ценности, которые делают человека – человеком.

          ВЗГЛЯД: Что самое сложное в вашей работе?

          Марина Волкова: «Сезон» длится с середины декабря по середину января без перерыва. Больше всего заказов на 31 декабря, но Деды Морозы тоже люди, к полуночи они страшно устают. Жарко в костюме, голос садится. Если это квартирные заказы, нужно каждый раз одеваться-раздеваться где-то в подъезде, поправлять грим. Иногда – прямо у мусоропровода. За руль в костюме нельзя, чтобы не испачкаться, а нанимать водителя или тем более микроавтобус – невыгодно, ведь заказы выпадают на самое «рейтинговое» время и в разных концах города, причем везде надо успеть вовремя. Легче провести полноценную елку или хотя бы часовую программу на дому, где ты успеешь включиться и полноценно все сделать, чем «ой, подумаешь, на 15 минут зашел – и все». Ведь это творческий процесс, требующий определенной настройки с учетом каждой ситуации. В каждой семье.

          ВЗГЛЯД: Как сказался на Дедах Морозах экономический кризис?

          Виктор Еромирцев-Добрый (фото: vk.com/mary_happy)
          Виктор Еромирцев-Добрый (фото: vk.com/mary_happy)

          Виктор Еромирцев-Добрый: Многое встало на свои места. В 2014 году люди стали экономить на всем, что нельзя потрогать и съесть. Первой под удар попала культурно-досуговая сфера. Сейчас люди более-менее приспособились к новому формату жизни в зависимости от своего социального статуса, снова вернулись к потребности в чем-то помимо еды и одежды. Но теперь они более осмысленно подходят к подобным тратам.

          Сейчас в магазине можно многое купить для домашнего шоу, так что Дедам Морозам приходится постоянно эволюционировать. Многие даже стали разучивать фокусы, использовать инновационные технологии в шоу-программах. Каждый раз, приходя к ребенку, думаешь: а чем я могу его поразить? Своеобразный регулярный экзамен. Ты постоянно должен расти как профессионал, что, на мой взгляд, хорошо сказывается на отрасли, она развивается. Тебя передают из рук в руки, и лучше всего работает канал, который мы с женой называем «БиБиСи» – «бабка бабке сказала». Для хорошей рекламы на этом канале нужно делать свое дело профессионально и от души.

          Анна Жгенти, руководитель ивент-агентства Aventy: Самой тяжелой, конечно, была встреча 2015 года, когда отказалось много клиентов из уже забронированных залов. Сейчас организации опять «поднимают головы», но подходят к корпоративам более продуманно. Если раньше было «сделайте нам вау!», то теперь главное – о чем будет мероприятие. Для компаний это вложение в персонал, руководство хочет не просто посидеть и повеселиться. Прорабатываются какие-то ценности, подчеркиваются успехи, укрепляется взаимодействие между подразделениями, проводятся награждения. Раньше праздник чаще всего был просто праздником, а не целевым мероприятием в рамках стратегии развития фирмы.

          В том числе и поэтому на корпоративы теперь редко приглашают Дедов Морозов со Снегурочками.

          ВЗГЛЯД: Что можно посоветовать тем, кто думает освоить профессию Деда Мороза?

          Александр Кратиров: Для начала надо спросить самого себя, зачем тебе это нужно. Если хочешь просто заработать денег, с таким подходом ты испортишь людям праздник. Если же ты хочешь стать именно Дедом Морозом, подарить людям чудо, то для начала просчитай свои силы, не хватайся за все подряд. Надо проконсультироваться у старших коллег, пробовать себя в качестве аниматора, наработать опыт взаимодействия с детьми. А уже потом предлагать себя – агентствам, знакомым. И хорошо понимать при этом, на что ты идешь.

          Я 13 лет подряд проводил новогоднюю ночь на работе. А сейчас уже третий Новый год встречаю в кругу близких людей. И хотя я сам принял такое решение, только в прошлом году меня перестала свербить мысль о том, что происходит какая-то нелепость – коллеги мои работают, а я тут отдыхаю с семьей за столом, ем, смотрю телевизор. Это просто не укладывалось в голове. Я ведь никогда в жизни не мечтал и не ставил перед собой цели быть Дедом Морозом, но теперь это часть моей судьбы. Я не умею, к примеру, чинить автомобили или писать компьютерные программы. Но оказалось, что я могу дарить положительные эмоции людям. Дед Мороз – это профессия, а не подработка. Актер, играющий хозяина Нового года, в первую очередь делится теплом своей души. И тепла этого должно быть в избытке.


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