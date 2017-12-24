Дед Мороз рассказал, какой подарок у него попросил Кадыров

Главный российский Дед Мороз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении для детей в Грозном и рассказал, что чеченский лидер попросил у него в подарок мир во всем мире.

Дед Мороз из Великого Устюга прилетел в Грозный по приглашению Кадырова и привез ему жилетку, сувенир в виде Деда Мороза и от правительства Вологодской области – знаменитое вологодское кружево. Кадыров вместе с Дедом Морозом и детьми участвовал в играх и состязаниях, передает РИА «Новости».

Главный российский волшебник признался, что его главная миссия - сделать мир добрее. Также он рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров.

«Мир во всем мире», - сообщил Дед Мороз.