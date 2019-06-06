Враги Пушкина – кто они?

Репутация Александра Пушкина как величайшего поэта России сложилась еще при его жизни. Но у общепризнанного гения было немало врагов, а интриги некоторых из них буквально свели его в могилу. По случаю 220-летнего юбилея «нашего всего» газета ВЗГЛЯД предлагает игру-викторину о тех, кто посмел невзлюбить «солнце русской поэзии».