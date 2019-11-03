Стихи вождя или стихи поэта?

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал очередное свое стихотворение, на сей раз посвященное лесным пожарам. Лавров не единственный российский министр, увлекающийся поэзией. Свои поэты были даже в рядах генсеков и царей. Сможете ли вы отличить стихи политика от стихов поэта? В этом поможет разобраться викторина газеты ВЗГЛЯД.