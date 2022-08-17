Как украинцам быстро получить российское гражданство?

Подать заявление (скачать бланк) в территориальный орган МВД России по месту жительства или по месту пребывания на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке могут все граждане Украины, ДНР и ЛНР. Согласно данным миграционной службы, теперь не требуется оформлять временное убежище или разрешение на временное проживание. В качестве документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ, достаточно миграционной карты. Кроме того, отменена госпошлина за оформление гражданства.

Для подачи заявления нужно предоставить удостоверение личности, четыре матовые фотографии 30 х 40 мм, миграционную карту (ее можно заменить другим документом на выбор – свидетельством о предоставлении временного убежища, разрешением на временное проживание, видом на жительство или свидетельством участника государственной программы переселения соотечественников), отрывную часть уведомления о постановке на миграционный учет по месту пребывания.

Потребуется документ, подтверждающий постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР или Украины, с отметкой о регистрации по месту жительства на этой территории (не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность), а также медсправка (не требуется, если оформлено разрешение на временное проживание или водительское удостоверение), которая подтверждает отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ.

В случае если родитель получил гражданство и отдельно подготавливает документы на приобретение гражданства ребенку, требуются документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования детьми. Дети до 6 лет медицинское освидетельствование не проходят.

Любые документы на иностранном языке должны быть переведены на русский, перевод должен быть удостоверен нотариально.

Более того, теперь порядок оформления документов для граждан Украины, ДНР и ЛНР максимально упрощен, их обращения рассматриваются в приоритетном порядке. Постановка на учет по месту пребывания проводится сразу при поступлении соответствующего уведомления от принимающей стороны. Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут попросить временное убежище – в этом случае их запрос рассмотрят в течение всего трех рабочих дней. Затем обычно происходит подача заявления на получение гражданства. В ситуациях, когда нет удостоверения личности или отсутствует принимающая сторона, проблемы решаются с помощью оперативных штабов, которые созданы в ряде регионов, или горячих линий по приему обращений.

Напомним, подписанный в конце мая президентом России Владимиром Путиным указ об упрощенном получении гражданства охватывал жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Но уже в июле президент расширил действие закона на всех жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.



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Сейчас подать заявление и получить российский паспорт можно на освобожденных территориях. Кроме республик Донбасса, соответствующие пункты открылись в Запорожской и Херсонской областях.

Как отмечал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, среди украинцев число желающих получить российское гражданство увеличилось сразу после указа Путина. На данный момент в области открыто 10 пунктов приема документов. В Херсонской области открыто шесть пунктов, число которых продолжит увеличиваться. С июля в Донецке начали действовать пункты выдачи российских паспортов. Другие точки приема и оформления документов находятся в Харцызске, Енакиево и Мангуше. Сдать необходимые документы и получить паспорт РФ дончане могли и раньше, но для этого им следовало выехать в Ростовскую область. Несколько пунктов открылось в соседней ЛНР, в частности, Луганске, Антраците, Алчевске и Старобельске.