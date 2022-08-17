Как украинцам быстро получить российское гражданство?

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17 августа, среда  |  Последнее обновление — 21:13  |  vz.ru
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Сколько лет Европа протянет без российского газа

Европа ставит новый ценовой газовый рекорд летом. Что будет зимой? REUTERS/Ints Kalnins
В Европе уже стартовал «предновогодний» рост цен на газ. Они достигли новых рекордов – более 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Газпром считает, что зимой они и вовсе вырастут до 4 тыс. долларов, а эта зима будет для Европы непростой. Но стоит ли ждать, что когда-нибудь цены на газ вернутся к старым значениям, а Газпром восстановит поставки в Европу в прежних объемах? Подробности...
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Шойгу предложил параметры нового мира

Своим выступлением Сергей Шойгу начал задавать тренды новой геополитической реальности vk.com/mil
После 24 февраля Россия задает новые геополитические тренды, которые поддерживаются многими странами в Латинской Америке, Африке и Азии. Об этом можно судить по программной речи министра обороны Сергея Шойгу на Международной конференции по безопасности. О каких именно трендах идет речь и почему некоторые из стран – участниц НАТО критика Москвы обошла стороной? Подробности...
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Почему украинские студенты выбирают российские вузы

Украинские студенты с освобожденных территорий предпочитают учиться в российских вузах Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Россия продолжает помогать Донбассу и освобожденным территориям Украины с возвращением к мирной жизни. Это касается не только воссоздания инфраструктуры, но и решения проблем высшего образования. Теперь тысячи студентов могут поступить в российские вузы, а также перевестись в них из украинских. В чем заключается замысел такого решения и какие возможности получат новоиспеченные студенты? Подробности...
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Россия лишает Швейцарию выгодного политического бизнеса

Швейцарский нейтралитет теперь не более чем фикция REUTERS/Denis Balibouse
Символ международной политики нейтралитета – Швейцария – утратила этот статус, заявили в российском МИДе. И хотя сама Швейцария некоторое время назад признала факт отхода от нейтралитета, Берн пытался сохранять эту лицемерную маску. Что означает это изменение как для самой Швейцарии, так и для ее отношений с Россией? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Кто заработал на поставках оружия Украине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как вывести Португалию из-под антироссийского влияния

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему эскалация в Газе не обернулась полномасштабной войной

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Тель-Авиву, оправдывая свои действия в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, следует более взвешенно подходить к оценке украинского кризиса. Проще говоря, если не поддерживать Россию, то хотя бы не критиковать. Подробности...
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За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как украинцам быстро получить российское гражданство?

    		    17 августа 2022, 20:44
    Фото: РИА Новости
    Текст: Евгений Романов

    Подать заявление (скачать бланк) в территориальный орган МВД России по месту жительства или по месту пребывания на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке могут все граждане Украины, ДНР и ЛНР. Согласно данным миграционной службы, теперь не требуется оформлять временное убежище или разрешение на временное проживание. В качестве документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ, достаточно миграционной карты. Кроме того, отменена госпошлина за оформление гражданства.

    Для подачи заявления нужно предоставить удостоверение личности, четыре матовые фотографии 30 х 40 мм, миграционную карту (ее можно заменить другим документом на выбор – свидетельством о предоставлении временного убежища, разрешением на временное проживание, видом на жительство или свидетельством участника государственной программы переселения соотечественников), отрывную часть уведомления о постановке на миграционный учет по месту пребывания.

    Потребуется документ, подтверждающий постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР или Украины, с отметкой о регистрации по месту жительства на этой территории (не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность), а также медсправка (не требуется, если оформлено разрешение на временное проживание или водительское удостоверение), которая подтверждает отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ.

    В случае если родитель получил гражданство и отдельно подготавливает документы на приобретение гражданства ребенку, требуются документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования детьми. Дети до 6 лет медицинское освидетельствование не проходят.

    Любые документы на иностранном языке должны быть переведены на русский, перевод должен быть удостоверен нотариально.

    Более того, теперь порядок оформления документов для граждан Украины, ДНР и ЛНР максимально упрощен, их обращения рассматриваются в приоритетном порядке. Постановка на учет по месту пребывания проводится сразу при поступлении соответствующего уведомления от принимающей стороны. Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут попросить временное убежище – в этом случае их запрос рассмотрят в течение всего трех рабочих дней. Затем обычно происходит подача заявления на получение гражданства. В ситуациях, когда нет удостоверения личности или отсутствует принимающая сторона, проблемы решаются с помощью оперативных штабов, которые созданы в ряде регионов, или горячих линий по приему обращений.

    Напомним, подписанный в конце мая президентом России Владимиром Путиным указ об упрощенном получении гражданства охватывал жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Но уже в июле президент расширил действие закона на всех жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.

    Сейчас подать заявление и получить российский паспорт можно на освобожденных территориях. Кроме республик Донбасса, соответствующие пункты открылись в Запорожской и Херсонской областях.

    Как отмечал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, среди украинцев число желающих получить российское гражданство увеличилось сразу после указа Путина. На данный момент в области открыто 10 пунктов приема документов. В Херсонской области открыто шесть пунктов, число которых продолжит увеличиваться. С июля в Донецке начали действовать пункты выдачи российских паспортов. Другие точки приема и оформления документов находятся в Харцызске, Енакиево и Мангуше. Сдать необходимые документы и получить паспорт РФ дончане могли и раньше, но для этого им следовало выехать в Ростовскую область. Несколько пунктов открылось в соседней ЛНР, в частности, Луганске, Антраците, Алчевске и Старобельске. 


     
     
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