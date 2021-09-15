Как получить пенсию умершего супруга?

Чтобы получать пенсию умершего мужа или жены, необходимо в течение шести месяцев после кончины супруга обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Также можно подать документы через многофункциональные центры, что намного удобнее для заявителей. Среди необходимых документов: паспорт, свидетельство о смерти супруга и о заключении брака, пенсионное удостоверение, ИНН, СНИЛС (при наличии), трудовая книжка умершего кормильца.

Такой переход выгоден, если пенсия вдовы или вдовца меньше той, которую получал бывший спутник жизни. У любого российского пенсионера есть законодательно закрепленное право перевести на себя пенсию умершего супруга или супруги.

При этом нужно доказать, что человек состоял на иждивении умершего и тогда будет установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в размере пенсии супруга. Для этого придется предоставить справки от жилищно-эксплуатационных организаций и органов местного самоуправления, документы о доходах всех членов семьи. Переживший супруг должен быть нетрудоспособным (пенсионером или инвалидом). Трудоспособный супруг тоже вправе рассчитывать на пенсию умершего, если ухаживает за несовершеннолетними детьми (в возрасте до 14 лет) умершего.

Если факт иждивения не получится доказать в суде, заявление в ПФР о переходе на пенсию умершего все равно нужно подать, но только с формулировкой, что пенсию за умершего супруга необходимо назначить «ввиду утраты источника средств существования».

Как указывают в Пенсионном фонде, если покойник был военным пенсионером или получал пенсию по линии ведомства, где проходил службу, приравненную к армейской, то за назначением обеспечения нужно обращаться в соответствующие органы. Если до момента перехода на пенсию мужа женщина вышла замуж повторно, то она теряет соответствующее право.

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Если заявление подано спустя полгода, то ПФР откажет в назначении пенсии. В этом случае необходимо обращаться в суд с аргументами и доказательствами в пользу уважительности причин, по которым срок был пропущен.

При переходе на пенсию покойного (а, корректнее говоря, при оформлении выплат по потере кормильца) супруга или супруг должен отказаться от своей пенсии. К примеру, если совершались выплаты по инвалидности, то они прекратятся. Однако в полном объеме сохраняются иные льготы нематериального характера, которые положены в связи с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, переход на пенсию мужа или жены не всегда является оправданным, поскольку, по сути, под ним следует понимать оформление выплат по потере кормильца. Если размер пенсионного обеспечения умершего не сильно отличался от выплат, положенных супруге, то может получиться так, что пенсия после перехода будет даже меньше.

Однако если у умершего супруга был достойный размер обеспечения, то такой шаг улучшит материальное положение. «Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», – обратили внимание в ПФР.

Получение накопительной пенсии мужа супругой возможно лишь в том случае, если гражданин участвовал в ее формировании, однако умер до того момента, как достиг пенсионного возраста. В этом случае пенсионные накопления становятся частью наследственной массы. Если не имеется завещания, то в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ претендовать на них смогут наследники первой очереди, в числе которых, кроме супруги, еще дети и родители наследодателя, между которыми они будут поделены в равных долях.