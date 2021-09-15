Как получить пенсию умершего супруга?

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство в экспорте пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Память о прошлом хранят только «заброшки»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно в заброшенном памятнике прошлое как бы консервируется. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы. Подробности...

Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...
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Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
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Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Как получить пенсию умершего супруга?

    		    15 сентября 2021, 20:22
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Евгений Романов

    Чтобы получать пенсию умершего мужа или жены, необходимо в течение шести месяцев после кончины супруга обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства. Также можно подать документы через многофункциональные центры, что намного удобнее для заявителей. Среди необходимых документов: паспорт, свидетельство о смерти супруга и о заключении брака, пенсионное удостоверение, ИНН, СНИЛС (при наличии), трудовая книжка умершего кормильца.

    Такой переход выгоден, если пенсия вдовы или вдовца меньше той, которую получал бывший спутник жизни. У любого российского пенсионера есть законодательно закрепленное право перевести на себя пенсию умершего супруга или супруги.

    При этом нужно доказать, что человек состоял на иждивении умершего и тогда будет установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в размере пенсии супруга. Для этого придется предоставить справки от жилищно-эксплуатационных организаций и органов местного самоуправления, документы о доходах всех членов семьи. Переживший супруг должен быть нетрудоспособным (пенсионером или инвалидом). Трудоспособный супруг тоже вправе рассчитывать на пенсию умершего, если ухаживает за несовершеннолетними детьми (в возрасте до 14 лет) умершего.

    Если факт иждивения не получится доказать в суде, заявление в ПФР о переходе на пенсию умершего все равно нужно подать, но только с формулировкой, что пенсию за умершего супруга необходимо назначить «ввиду утраты источника средств существования».

    Как указывают в Пенсионном фонде, если покойник был военным пенсионером или получал пенсию по линии ведомства, где проходил службу, приравненную к армейской, то за назначением обеспечения нужно обращаться в соответствующие органы. Если до момента перехода на пенсию мужа женщина вышла замуж повторно, то она теряет соответствующее право.

    Если заявление подано спустя полгода, то ПФР откажет в назначении пенсии. В этом случае необходимо обращаться в суд с аргументами и доказательствами в пользу уважительности причин, по которым срок был пропущен.

    При переходе на пенсию покойного (а, корректнее говоря, при оформлении выплат по потере кормильца) супруга или супруг должен отказаться от своей пенсии. К примеру, если совершались выплаты по инвалидности, то они прекратятся. Однако в полном объеме сохраняются иные льготы нематериального характера, которые положены в связи с ограниченными возможностями здоровья.

    Таким образом, переход на пенсию мужа или жены не всегда является оправданным, поскольку, по сути, под ним следует понимать оформление выплат по потере кормильца. Если размер пенсионного обеспечения умершего не сильно отличался от выплат, положенных супруге, то может получиться так, что пенсия после перехода будет даже меньше.

    Однако если у умершего супруга был достойный размер обеспечения, то такой шаг улучшит материальное положение. «Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», – обратили внимание в ПФР.

    Получение накопительной пенсии мужа супругой возможно лишь в том случае, если гражданин участвовал в ее формировании, однако умер до того момента, как достиг пенсионного возраста. В этом случае пенсионные накопления становятся частью наследственной массы. Если не имеется завещания, то в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ претендовать на них смогут наследники первой очереди, в числе которых, кроме супруги, еще дети и родители наследодателя, между которыми они будут поделены в равных долях.


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