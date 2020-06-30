Кого и зачем призывают на военные сборы?

Президент Владимир Путин подписал указ «О призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году». Как и обычно, в документе уточняется, где резервисты будут проходить сборы. Обычно это Вооруженные силы, Госохрана и ФСБ, на этот раз к ним добавилась Росгвардия.

Указы о военных сборах президент издает ежегодно, чаще всего это происходит весной, но иногда запасников начинали призывать и в июне, как сейчас. При этом обычно в документе отдельно указывался предельный срок сборов – до двух месяцев, в нынешнем же указе этого примечания нет. При этом длительность сборов все равно не может превышать двух месяцев, такое ограничение установлено законом «О воинской обязанности и военной службе».

Военные сборы – плановое ежегодное мероприятие, основная цель которого – познакомить резервистов, многие из которых отслужили свои срочные сроки еще несколько лет назад, с новой техникой и методами работы. То есть это некий аналог курсов по повышению квалификации или переобучения.

Призвать могут всех уволенных в запас, прошедших военные кафедры, просто получивших военный билет после отсрочки. Все они при этом должны быть годны к службе. Им приходит повестка, и в течение двух дней они должны явиться в военкомат. За неявку, если не было уважительной причины, положен штраф от 100 до 500 рублей. Уголовного наказания нет.

Поголовно запасников на сборы, конечно, не вызывают. Во-первых, общее число призывников определяется закрытой частью президентского указа – это может быть как три-пять, так и десять тысяч человек, в зависимости от конкретных нужд государства. В подавляющем большинстве случаев речь идет об отдельных военных специальностях, которых местные военные комиссариаты решат привлечь для обучения.

Пример – в Башкирии на сборы несколько лет назад призывали 350 человек запасных на 10-дневные сборы. За это время их познакомили с обновленными образцами ЗРК «Бук», инженерными разведывательными машинами, с новыми механизированными мостами. Все запасные были из числа уже работавших с подобного рода техникой во время срочной службы. Но бывает и так, что некоторых запасных решают переобучить.

«Например, работал связист на одной станции, а сейчас появилась более совершенная – так что давай, парень, учись работать здесь, вдруг пригодишься», – заявил газете ВЗГЛЯД военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Призывают, как правило, людей, отслуживших недавно – через 2-3 года после дембеля, объясняет эксперт. В таком случае они с меньшей вероятностью растеряют навыки и знания, приобретенные во время службы. И кроме того, прежде всего берут работающих на государственных предприятиях – с их руководством будет гораздо проще договориться, чем с частниками. Но все это не означает, что не служивших вовсе сборы абсолютно точно не обойдут – для них вероятность быть призванными гораздо меньше, но она есть – если вдруг военный комиссариат захочет провести эксперимент, например.

Что же касается специфики работ на рядовых сборах, о ней довольно емко говорилось в одном из отчетов Западного военного округа, равно как и о причинах призыва: «Число граждан, ежегодно призываемых на учебные сборы, постоянно увеличивается. Все это связано с поставкой в соединения и воинские части новых образцов вооружения и военной техники. Перевооружение также приводит к потребности в переподготовке и доподготовке граждан, пребывающих в запасе, по военно-учетным специальностям, отличным от имеющихся у них».

В ЗВО отдельно описали, чем придется заниматься призванным на сборы – прежде всего это обслуживание техники, находящейся в частях на хранении, и тренировки по эксплуатации новых образцов вооружений. «Речь о танках, самоходных артиллерийских установках и прочем – вся эта техника стоит в боксах, в смазке. Поэтому эту смазку надо снять, машины заправить, вывезти их из боксов и так далее. А потом – снова смазать, почистить и загнать в бокс», – поясняет Литовкин.

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Кроме того, в Минобороны могут привлечь запасников в том числе и к масштабным учениям, говорит эксперт. Но не в качестве активных действующих лиц, а в роли скорее обслуживающего персонала – это могут быть техники, следящие за работой вооружений, водители, даже повара. На сборы военнослужащих запаса обычно призывают в том же регионе, где они живут, так что в 2020 году с наибольшей вероятностью могут вызвать жителей юга России – там на сентябрь запланированы самые масштабные учения этого года – «Кавказ-2020».

Но тут есть одно но. С 2018 года в России есть официальное разделение пребывающих в запасе военных на две категории – это собственно запасники и резервисты. Последние формируют так называемый мобилизационный резерв, они заключают контракт на пребывание в запасе и обязуются регулярно учиться и являться на сборы по первому требованию. За все это им платят деньги. То есть это такие «профессиональные запасные». И основной вопрос в том, сколько в России за два года накопилось таких резервистов – эти данные не публикуются, но от их числа зависит, какую часть вызванных на сборы в конечном итоге составят «профессионалы», а какую – «любители», или «партизаны».

Очевидно, что к учениям вроде «Кавказ-2020» Минобороны постарается привлечь более подготовленных резервистов, но здесь все может зависеть от конкретного региона, поскольку запасных, как уже сказано выше, набирают в основном из местных. Если на Кавказе (и в Волгоградской области), например, крайне мало резервистов, и много обычных запасников, то вызвать могут и их тоже.

В целом же, если судить по рядовым отчетам Минобороны по сборам, каждый военный округ, а в России их всего четыре (с января 2021-го будет пять), ежегодно призывает в среднем по 1,5-2 тысячи военнослужащих, пребывающих в запасе. То есть это шесть-восемь тысяч человек по стране. Длительность сборов может сильно варьироваться – от нескольких дней до почти месяца.

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