Какие изменения ждут россиян с 1 июня 2020 года?

В июне большинство российских регионов намерены ослабить ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса в стране. На этом фоне ряд вступающих в силу законов может пройти незамеченным, и незаслуженно.

Плавно начинается курортный сезон

С 1 июня могут начать работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Но в разных регионах даты могут отличаться – решение будет за местными властями. Так, в Крыму санатории откроют 14 числа, но только для граждан республики.

В Сочи же курортный сезон частично открывается уже с 1 июня – в этот день заработали 47 санаториев. Об открытии отелей официально власти региона не объявляли, но 1 июня истек временный запрет на бронирования, и многие гостиницы уже готовы принять туристов, но только имеющих ряд справок. Пляжи также закрыты, но ожидается, что в середине месяца власти откроют и их.

Все детские лагеря должны быть в списках

С 1 июня любые организации, организующие детский отдых – речь прежде всего о летних лагерях – должны зарегистрироваться в региональных реестрах подобных организаций. Такие реестры уже существуют, и чтобы проверить, есть ли в списке выбранный вами лагерь, нужно сначала найти ответственный за них региональный орган. Например, в Москве это Мосгортур, а в Краснодарском крае – местно министерство труда и соцразвития. Именно они публикуют списки. Если лагеря в них не окажется, это по сути значит, что он не имеет права принимать детей.

Первые смены, по рекомендации Роспотребнадзора, могут перенести с июня на июль. Детям разрешат не носить масок, но при этом длительность пребывания в лагере могут сократить с 21 дня до 14. Скорее всего, сократят и число мест в номерах.

«Коронавирусные» выплаты на детей

С 1 июня семьям с детьми от 3 до 16 лет начнут выплачивать по 10 тысяч рублей единовременно. Также 5 тысяч рублей выплатят семьям с детьми до трех лет, уже получившим деньги за апрель и май. То есть всего они получат по 15 тысяч. Все это – пакет поддержки россиян в период пандемии коронавируса, о котором власти страны объявили в середине мая. Газета ВЗГЛЯД уже писала, как получить эти деньги.

Выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет

С 1 июня малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход на человека не превышает уровня одного прожиточного минимума в месяц, установленного в регионе проживания, будут ежемесячно получать дополнительные средства на ребенка. Выплата равняется половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России это около 4-5 тысяч рублей.

Банковский роуминг

С 14 июня денежные переводы между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах, станут бесплатными. Раньше нужно было платить комиссию.

Диагностические карты

С 8 июня диагностические карты должны быть заполнены только на компьютере – ручкой или чернилами теперь это делать запрещено.

Санкции к должникам

С 1 июня приставы не смогут взыскать за долги ряд выплат, выделенных пострадавшим из-за ЧС. В частности, речь о единовременных пособиях и матпомощи семьям погибших или пострадавших от ЧС.

При этом также расширен перечень сведений о должниках, которые приставы смогут запрашивать у банков – от номеров счетов до информации о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Таким образом, избежать взыскания станет сложнее, поскольку приставы получат доступ практически ко всей банковской информации о гражданине.

Ослабление режима самоизоляции

Российские регионы начинают ослаблять режим самоизоляции. Так, в Москве с первого числа разрешили прогулки (правда, по графику), начали свою работу все магазины. Где-то, как в Башкирии, отменили требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для приезжих. В Курганской области, например, разрешили выходить на улицу без пропусков, а пенсионерам – ездить на дачи.