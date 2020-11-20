Как вернуть деньги за повреждения машины по вине коммунальных служб?

В судебном порядке. Но доказывать невиновность будет тот, кто причинил ущерб машине, а не пострадавшая сторона.

Во Владивостоке, где объявлено штормовое предупреждение, на припаркованный у многоквартирного дома автомобиль упала железобетонная плита. Инцидент произошел утром 19 ноября – видео, снятое с камеры наблюдения на доме, наглядно показывает детали происшествия.

«По предварительным данным, упал козырек вентиляционной шахты – его потянули за собой провода, которые обледенели и обвисли», – цитирует РИА Новости представителя прокуратуры Приморского края.

Накануне происшествия во Владивостоке за ночь выпало 10 мм осадков в виде дождя со снегом и ледяного дождя, здесь наблюдается сильный гололед, на острове Русском отмечены перебои в движении общественного транспорта, падение деревьев из-за налипания льда.

Владелец авто, который, к слову, лишь пару недель назад стал собственником, даже не успел до конца завершить сделку и переоформить на себя машину, собирается подавать исковое заявление в суд. Ответчики – коммунальные службы города.

В случае с застрахованными авто все понятно. У большинства автомобилистов есть полис КАСКО, в котором прописано отдельным пунктом покрытие ущерба от падения предметов. Но если полиса не случилось?

Разбираемся, кто и как будет компенсировать убытки.

Если все же по вине коммунальных служб с вашим авто, припаркованном в положенном месте, случилась неприятность, порядок действий такой.

Для начала делаем фото- и видеофиксацию происшествия и вызываем муниципальную полицию. Госавтоинспекция тут ни при чем. Задача полицейских – принять ваше заявление о порче имущества. В заявлении обязательно прописывается время и место происшествия, а также необходимо приложить снимки с изображением поврежденного автомобиля и, что особенно важно, не пожалеть пару строк на причиненный ущерб.

После заявления в полицию, нужно составить претензию в управляющую компанию и привлекать экспертов, которые обстоятельно докажут и дадут экспертное заключение, что плиту надо было коммунальщикам закрепить, снег убрать вовремя и глыбы нависали еще вчера, а дерево спилить еще три года назад, так как сгнила корневая система. Независимая экспертиза и оценочный акт по нанесенному автомобилю ущербу вам пригодятся.

«Далее ни в коем случае нельзя давать коммунальщикам быстро распилить дерево и увезти его. Попросите обязательно составить акт и сделать спил с того участка дерева, где произошел отрыв, разлом или раскол. Этот кусочек дерева нужно сохранить, в дальнейшем передать на соответствующую экспертизу, где эксперты дадут ответ, что явилось причиной отлома», – советует адвокат Вадим Рождественский в комментарии каналу Москва24.

На досудебный порядок решения вопроса согласны единицы управляющих компаний. В большинстве случаев вину коммунальщиков приходится доказывать в суде. Какое время занимают такие судебные тяжбы? Скоростью решение этих вопросов не отличается. Если вдруг на машину упало старое дерево или приземлилась на лобовое стекло груда сосулек и снега с крыши, от момента трагедии до первых выплат может пройти больше года.

«На автомобиль во дворе упала глыба льда. У новенькой машины продавило крышу и разбилось заднее стекло. Павел подал в суд на управляющую компанию и после годичной тяжбы смог отсудить компенсацию. Немаловажную роль в этом сыграли соседи пострадавшего, давшие показания», – рассказывает о процессе возмещения ущерба издание Life.

Есть риск того, что придется побегать по кругу: УК, подрядчики, коммунальщики... Кто именно виноват и ответит рублем?

Магнитогорцу Игорю Быкову удалось отсудить компенсацию за вертикально торчащую крышку люка, которая буквально насквозь пропорола его кредитный Subaru Forester от бампера до багажника. Процесс о возмещении ущерба, который был, что называется, налицо, растянулся на год. Почему? Искали хозяина люка. «Суду никак не удавалось разобраться, какое из муниципальных предприятий должно нести ответственность за инцидент. У злополучного люка состоялось несколько выездных заседаний. Чиновники долго кивали друг на друга, а потом представили суду документ о том, что этот колодец... никому не принадлежит», – рассказывает об особенностях судебных тяжб «Комсомольская правда в Челябинске».

Если происшествие было во дворе дома, уже немного проще. Чтобы долго не пришлось искать, кто именно станет ответчиком по вашему вопросу в случае с падением снега или дерева, поможет Госжилинспекция. Как именно? Ответом на ваше письменное обращение. Да, у собственника поврежденного автомобиля есть право обратиться в этот госорган с заявлением «прошу разъяснить...» – и в ответном документе вам укажут, что именно и кем было нарушено в вашей ситуации.

В суде, как показывает практика, УК и коммунальные службы будут апеллировать к тому, что случилась «нелетная погода» и всех предупреждали о том, насколько неблагоприятно и так далее. Некоторые умудряются на этом выиграть время и попытаться опровергнуть свою вину.

Но предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных явлениях – это не доказательство наступления таких явлений, а всего лишь прогноз, напоминает РГ. Поэтому терминами жонглировать долго не придется. Плюс к этому на сторону пострадавших встал Верховный суд и объяснил, что доказывать невиновность своих действий должен ответчик, а никак не пострадавшая сторона. И теперь в таких неприятных ситуациях УК придется искать доказательства, что снег убирался вовремя, деревья были здоровы и так далее.