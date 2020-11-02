Как проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»?

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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Как проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»?

    		    2 ноября 2020, 21:55
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Виктор Сокирко

    Гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» в ноябре  планируется выстрелить на дальность около 1 тысячи километров – в два раза больше, чем на предыдущих испытаниях в октябре, когда ПКР поразила цель за 450 километров. Это будут уже четвертые только в нынешнем году испытания этой ракеты. Что они должны показать, как вообще испытывают «Цирконы» и долго ли еще будут продолжаться данные испытания?

    Испытания – важнейшая часть в осуществлении любого проекта, и противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» здесь не исключение. Более того, судя по последней интенсивности пусков этих ракет, можно судить о том, что «камушек» (циркон – камень-самоцвет) выходит на финальную стадию.

    Впервые ракета 3М22 «засветилась» на авиасалоне МАКС-2011, а о ее первом бросковом испытании, которые стали впоследствии регулярными, стало известно лишь с 2015 года. Это объяснимо сложнейшей задачей, которую должна реализовать данная ракета - выйти на гиперзвуковую скорость полета. Одна из проблем заключалась в существенном перегреве корпуса ракеты на гиперзвуке, что приводило к выводу из строя систем самонаведения.

    Эту, как и другие возникающие проблемы «Циркона», и устраняли во время испытаний, первые из которых прошли в Государственном летно-испытательном центе (г. Ахтубинск) в 2012-2013 годах. В качестве носителя для гиперзвуковой крылатой ракеты тогда был выбран дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. И дело здесь даже не в том, что при разработке 3М22 помимо варианта использования подводными лодками и надводными кораблями предусматривался и авиационный вариант. Пуски из самолета позволяют в большей степени отследить параметры и характеристики испытуемого изделия.

    Насколько известно, АО «ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения», которое является разработчиком и изготовителем ПКР «Циркон», провело как минимум 9 испытательных пусков этой ракеты. Вероятно, что их было и больше, особенно на начальной стадии, однако о них не сообщалось.

    «Испытания ракеты «Циркон» проводятся успешно и близятся к завершению, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, в прошлом председатель военно-технической комиссии вооружений ПВО. – Об этом можно судить по озвученным характеристикам ракеты, которые соответствуют заявленным – скорость, дальность точность поражения цели. Похоже, что дело идет к финальной стадии испытаний – к военной приемке в составе Государственной комиссии».

    Принцип проведения испытаний военной техники стандартен для всех типов и видов вооружений, в том числе и ракетного. Разработчик вначале проводит самостоятельные испытания изделия, потом эту сырую еще по сути «болванку» предлагают «покупателю» – роду войск, которыми могут выступать Сухопутные войска, ВМФ, ВКС, РВСН. В случае принятия решения натурные испытания переходят уже в практическую плоскость, они становятся межвидовыми. Каждый этап испытаний определеяется тактико-техническим заданием.

    Бросковые пуски - один из первых этапов испытаний ракетной техники, но он так же важен, как и все остальные. Испытания могут проводиться на стендах, в научно-исследовательских полигонах. Однако на заключительном этапе испытания разработки используется тематический военный полигон, привязанный к типу оружия.

    В случае с «Цирконом» можно заметить, что эту ракету пускали вначале с береговой, потом морской платформы, а потом уже на полигоне в Баренцевом море, с борта корабля ВМФ России. Каких-то жестких нормативов по длительности проведения испытаний не существует, количество испытательных пусков строго не регламентируется. В случае выявления скрытых проблем это количество может быть увеличено. А если обнаруженных дефектов оказалось незначительное количество, то, соответственно, испытания могут и сократить.

    С «Цирконом», как видно, сейчас идет своеобразный процесс ускорения. Только за 2020 год проведены три пуска непосредственно с морского носителя, планируется, как озвучено, еще три в нынешнем году. Это высокий темп, и он свидетельствует о том, что главные проблемы с гиперзвуком устранены и ракета в основном соответствует заявленным характеристикам. Здесь играет свою роль и своевременное финансирование этого проекта – гиперзвук «Циркона» крайне важен для обеспечения безопасности страны и денег на эту крылатую ракету, в том числе на проведения испытаний, не жалеют.

    Можно предположить, что форсируется именно вариант с применением гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» на надводных кораблях. Об испытаниях на атомных подводных лодках говорится лишь в будущем времени – они гораздо сложнее, особенно из подводного положения, соответственно, сроки испытаний на АПЛ протяженнее по времени.

    Напомним, что все испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» на корабельной платформе проводились с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». В составе СФ ВМФ России здесь имеется аналогичный по классу корабль «Адмирал флота Касатонов», но этот фрегат в составе флота появился лишь 21 июля 2020 года и «плавающий полигон» решили не менять – именно «Адмирал Горшков» проведет и три запланированных испытательных пуска «Цирконов».

    В заключение стоит заметить, что ракета (пусть даже и такая совершенная, как «Циркон») - всего лишь часть определенной системы оружия в целом. Другая важнейшая часть этой системы, без которой любая ракета не может быть применена эффективно - целеуказание. Иначе говоря, войска должны располагать инструментом, который бы позволял ракете точно навестись на цель. Это сложнейшая задача в современных условиях, особенно если цель движущаяся, и тем более на предельной для ракеты дальности (около 1000 км). Об испытаниях систем целеуказания для «Цирконов» в открытых источниках информация отсутствует.


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