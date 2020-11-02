Как проводятся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»?

Гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон» в ноябре планируется выстрелить на дальность около 1 тысячи километров – в два раза больше, чем на предыдущих испытаниях в октябре, когда ПКР поразила цель за 450 километров. Это будут уже четвертые только в нынешнем году испытания этой ракеты. Что они должны показать, как вообще испытывают «Цирконы» и долго ли еще будут продолжаться данные испытания?

Испытания – важнейшая часть в осуществлении любого проекта, и противокорабельная ракета 3М22 «Циркон» здесь не исключение. Более того, судя по последней интенсивности пусков этих ракет, можно судить о том, что «камушек» (циркон – камень-самоцвет) выходит на финальную стадию.

Впервые ракета 3М22 «засветилась» на авиасалоне МАКС-2011, а о ее первом бросковом испытании, которые стали впоследствии регулярными, стало известно лишь с 2015 года. Это объяснимо сложнейшей задачей, которую должна реализовать данная ракета - выйти на гиперзвуковую скорость полета. Одна из проблем заключалась в существенном перегреве корпуса ракеты на гиперзвуке, что приводило к выводу из строя систем самонаведения.

Эту, как и другие возникающие проблемы «Циркона», и устраняли во время испытаний, первые из которых прошли в Государственном летно-испытательном центе (г. Ахтубинск) в 2012-2013 годах. В качестве носителя для гиперзвуковой крылатой ракеты тогда был выбран дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. И дело здесь даже не в том, что при разработке 3М22 помимо варианта использования подводными лодками и надводными кораблями предусматривался и авиационный вариант. Пуски из самолета позволяют в большей степени отследить параметры и характеристики испытуемого изделия.

Насколько известно, АО «ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения», которое является разработчиком и изготовителем ПКР «Циркон», провело как минимум 9 испытательных пусков этой ракеты. Вероятно, что их было и больше, особенно на начальной стадии, однако о них не сообщалось.

«Испытания ракеты «Циркон» проводятся успешно и близятся к завершению, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, в прошлом председатель военно-технической комиссии вооружений ПВО. – Об этом можно судить по озвученным характеристикам ракеты, которые соответствуют заявленным – скорость, дальность точность поражения цели. Похоже, что дело идет к финальной стадии испытаний – к военной приемке в составе Государственной комиссии».

Принцип проведения испытаний военной техники стандартен для всех типов и видов вооружений, в том числе и ракетного. Разработчик вначале проводит самостоятельные испытания изделия, потом эту сырую еще по сути «болванку» предлагают «покупателю» – роду войск, которыми могут выступать Сухопутные войска, ВМФ, ВКС, РВСН. В случае принятия решения натурные испытания переходят уже в практическую плоскость, они становятся межвидовыми. Каждый этап испытаний определеяется тактико-техническим заданием.

Бросковые пуски - один из первых этапов испытаний ракетной техники, но он так же важен, как и все остальные. Испытания могут проводиться на стендах, в научно-исследовательских полигонах. Однако на заключительном этапе испытания разработки используется тематический военный полигон, привязанный к типу оружия.

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В случае с «Цирконом» можно заметить, что эту ракету пускали вначале с береговой, потом морской платформы, а потом уже на полигоне в Баренцевом море, с борта корабля ВМФ России. Каких-то жестких нормативов по длительности проведения испытаний не существует, количество испытательных пусков строго не регламентируется. В случае выявления скрытых проблем это количество может быть увеличено. А если обнаруженных дефектов оказалось незначительное количество, то, соответственно, испытания могут и сократить.

С «Цирконом», как видно, сейчас идет своеобразный процесс ускорения. Только за 2020 год проведены три пуска непосредственно с морского носителя, планируется, как озвучено, еще три в нынешнем году. Это высокий темп, и он свидетельствует о том, что главные проблемы с гиперзвуком устранены и ракета в основном соответствует заявленным характеристикам. Здесь играет свою роль и своевременное финансирование этого проекта – гиперзвук «Циркона» крайне важен для обеспечения безопасности страны и денег на эту крылатую ракету, в том числе на проведения испытаний, не жалеют.

Можно предположить, что форсируется именно вариант с применением гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» на надводных кораблях. Об испытаниях на атомных подводных лодках говорится лишь в будущем времени – они гораздо сложнее, особенно из подводного положения, соответственно, сроки испытаний на АПЛ протяженнее по времени.

Напомним, что все испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» на корабельной платформе проводились с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». В составе СФ ВМФ России здесь имеется аналогичный по классу корабль «Адмирал флота Касатонов», но этот фрегат в составе флота появился лишь 21 июля 2020 года и «плавающий полигон» решили не менять – именно «Адмирал Горшков» проведет и три запланированных испытательных пуска «Цирконов».

В заключение стоит заметить, что ракета (пусть даже и такая совершенная, как «Циркон») - всего лишь часть определенной системы оружия в целом. Другая важнейшая часть этой системы, без которой любая ракета не может быть применена эффективно - целеуказание. Иначе говоря, войска должны располагать инструментом, который бы позволял ракете точно навестись на цель. Это сложнейшая задача в современных условиях, особенно если цель движущаяся, и тем более на предельной для ракеты дальности (около 1000 км). Об испытаниях систем целеуказания для «Цирконов» в открытых источниках информация отсутствует.