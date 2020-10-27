США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...

В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Попова объяснила необходимость обязательного ношения масок
    Лавров самоизолировался из-за контакта с заболевшим COVID-19 В России начата работа по реформированию органов опеки Трамп показал опрос, по данным которого он опережает Байдена Иранская газета изобразила Макрона дьяволом
    Путин пошутил про летучих мышей и коронавирус Иран вызвался стать посредником в конфликте в Карабахе Эксперт: Отчисленных из-за протестов белорусских студентов примут в вузы РФ Названа страна с самым высоким уровнем коронавируса в ЕС
    Армения заявила о переброске в Азербайджан тысячи турецких военных Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус Россияне высказали отношение к «авторкам» и «организаторкам»

    «есть моральное право»


    Путин поддержал запрет сравнения СССР и нацистов

    неудача оппозиции


    В Белоруссии заявили о провале общенациональной забастовки

    необъяснимая резистентность


    Врач рассказал о людях, которые не заражаются коронавирусом

    Видео

    война в карабахе


    Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

    «Слуга народа»


    Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

    непримиримый конфликт


    Против Эрдогана собирают мощную коалицию

    аннексия Флориды


    Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

    раздел цивилизаций


    Дмитрий Грунюшкин: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    всеукраинский опрос


    Сергей Миркин: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

    крымский вопрос


    Михаил Диунов: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?

    США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

    Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США    27 октября 2020, 20:20
    Фото: Mass Communication Specialist
    1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу?

    Из США продолжают поступать любопытные новости о будущем их военно-морских сил. На этот раз поставщиком новостей стал помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

    Дословно О’Брайен заявил следующее: ««Программа нанесения удара неядерными средствами (Conventional Prompt Strike) ВМС предполагает использование гиперзвуковых ракет, которые будут наведены на цели с большего расстояния. Сначала такие возможности появятся у наших новых подлодок класса «Вирджиния» и новым эсминцам класса «Зумвалт». А со временем такие же возможности получат все три «флайта» (три разные серийные модификации, сменявшие друг друга в постройке - ВЗГЛЯД) эсминцев класса «Арли Берк».

    Заявление странное, да еще и не совсем понятное даже американцам. То, что оружие, создаваемое по программе Conventional Prompt Strike, ни в какой эсминец не поместится – очевидно. Но О’Брайен использовал слово capability, что может значить, что «Берки» и «Зумвалты» получат возможность гиперзвукового удара с большого расстояния, возможно, другой ракетой. Тем не менее, даже в этом случае к американским «хотелкам» возникают такие же вопросы, как и к недавно озвученным планам увеличить состав ВМС до более чем 500 кораблей. С гиперзвуковыми ракетами ситуация похожая – их размещение на уже построенных кораблях упирается в ряд очень сложных проблем.

    Проблема пусковой ячейки

    Основной пусковой установкой для ракет любого типа в ВМС США является установка вертикального пуска (УВП) Mk.41. В «ячейки» этих установок американцы устанавливают любые имеющиеся ракеты – зенитные Standard SM-2,3 и 6, ударные «Томагавки», противолодочные VL-ASROC. Сейчас создается вариант дальней противокорабельной ракеты LRASM, который тоже будет запускаться из ячейки (на вооружении пока только авиационный вариант). Такая схема делает корабль универсальным – для задач по противовоздушной обороне он может быть практически полностью загружен зенитными ракетами, для удара по берегу может нести десятки крылатых ракет. Когда в ранних 2000-х американцы работали над будущей гиперзвуковой ракетой для ударов по берегу, она тоже должна была запускаться из этих ячеек.

    Все было бы просто чудесно с этими ячейками, если бы не один нюанс – американцы не угадали с их размерами. Совсем чуть-чуть, и в «догиперзвуковую эру» это не имело значения, имеющегося размера хватало. А теперь перестало.

    Могут ли США создать гиперзвуковую ракету для ударов по берегу, которая будет помещаться в Mk.41 и будет выходить на нужную скорость? Могут, но у нее будет небольшая по массе боевая часть и недостаточно большая дальность. Несравнимо меньше, чем у будущих гиперзвуковых ракет для подлодок или Армии США. О’Брайен на эту тему не сказал ничего, но «Закон о национальной обороне -2020» требует от ВМС изучить вопрос о том, можно ли разместить  гиперзвуковые ракеты программы Conventional Prompt Strike на надводных кораблях. ВМС обещали изучить и ответить в будущем. Реально ли это?

    Только если заменить пусковые установки на американских кораблях. С учетом того, что О’Брайен сказал на тему «трех флайтов» - на всех. И вот тут у американцев возникают трудноразрешимые проблемы.

    Во-первых, к моменту, когда гиперзвуковое оружие ВМС США встанет на вооружение, первые серии «Берков» будут очень старые. Смысла вкладываться в эти корабли не будет никакого. Уже одно только это обесценивает заявление О’Брайена.

    Во-вторых, попытка поставить новую ячейку на корабль требует обширных переделок. Новая ПУ должна быть выше, центр тяжести корабля с ними немного, но вырастет, как это повлияет на остойчивость – вопрос открытый.

    В-третьих, возникает вопрос сокращения боекомплекта. Стандартным ячейкам не хватает 30 сантиметров в поперечнике, это означает, что в «стакан» для Mk.41 придется ставить пусковую, у которой ракеты будут толще, но их будет меньше. Также есть вопросы по пусковым нагрузкам при выходе ракеты из пусковой – они не могут расти бесконечно и не факт, что конструкция «Арли Берка» рассчитана на это.

    В-четвертых, встает вопрос денег. Пусковые стоят денег, и их разработка стоит денег, и перестройка кораблей будет стоить денег. При этом в ВМС США уже есть командиры кораблей, которые никогда не были на боевой службе на своих кораблях, уже есть командиры подлодок, которые с момента вступления в должность вообще не выходили в море никогда. Нельзя сказать, что ВМС США разваливаются, это не так, но там немало проблем, и многие из них уже требуют вложений, чтобы их решить.

    И это если не учитывать слова О’Брайена о том, что гиперзвуковые ракеты должны появиться и на «Зумвалтах» - на этих кораблях вообще нет Mk.41, и чтобы туда поставить наступательное ракетное оружие, придется обильно поработать газорезкой.

    В общем, все это выглядит как прожектерство. США скорее не смогут сделать то, о чем сказал О’Брайен, нежели смогут. Это слишком масштабная задача и слишком дорогая. Косвенно это подтверждается очень медленными темпами, которые ранее американцы показывали при обновлении Боевых Информационно-Управляющих Систем (БИУС) на эсминцах типа «Арли Берк», которые были необходимы для перевооружения этих кораблей на современные зенитные ракеты SM-6. Даже жизненно необходимая модернизация шла медленно и печально. А там объем в ходе нее был несравним с заменой пусковых установок.

    Но кое-что, возможно, США все-таки сделают.

    Возможный вариант

    Дело в том, что переход на новую ячейку для ВМС США действительно назрел, причем вне связи с тем, будет ли у ВМС гиперзвуковая ракета для удара по берегу на надводных кораблях или нет. У американцев есть серьезная причина прямо сейчас начать работать над новыми увеличенными пусковыми ячейками, и имя этой причине - российская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон».

    Даже если предположить, что у России такая ракета останется только на кораблях и подлодках, то очевидным образом что-то похожее рано или поздно появится у Китая, и появится на самолетах. И тогда у США в предельно острой форме встанет вопрос в противовоздушной обороне от гиперзвуковых ракет. Создать ракету-перехватчик, которая «в лоб» сбивала бы гиперзвуковую цель и помещалась бы в стандартную ячейку, США могут. А вот создать ракету, которая в тех же размерах могла бы перехватить ракету, идущую на другой корабль – нет. А это делает невозможной коллективную оборону корабельной группы в море, или требует от кораблей собраться в «кучу» - жаться друг к другу в паре километров от силы. Что, в свою очередь, делает разгром ВМС США не самой сложной задачей. По крайней мере, решаемой.

    Фактически, сейчас именно тот момент, когда американцам стоило бы начать. Но как им выкрутиться из масштабов и цены такого проекта?

    Ответ один – менять только часть установок на части кораблей, а полностью под новый размер делать только новые. Например, все эсминцы старше 20 лет автоматически оставить «за скобками», начать замену нескольких установок с новых кораблей, и двигаться от новых к старым, отсекая все, которым в ходе программы исполнится двадцать лет. Или, может быть, пятнадцать, им виднее. Вот это США осилили бы, пусть и не за самое быстрое время.

    России надо внимательно следить за происходящим в ВМС США. Если американцы действительно начнут разработку новых пусковых установок, то надо будет заблаговременно предпринимать контрмеры. Хотя бы в части наращивания ракетного залпа ВМФ. Но то, что больших ячеек  на каждом построенном к настоящему моменту американском корабле не будет, это точно.

    Для России было бы куда хуже, если США сделают гиперзвуковую ракету для удара по берегу под стандартную ячейку, даже если у нее будет маленькая дальность. Это выведет американскую угрозу для нашей страны на новый уровень. Но даже если это случится, то нескоро, время на контрмеры есть.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •