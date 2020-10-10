Почему власти Москвы требуют личные данные работников на удаленке?

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Почему власти Москвы требуют личные данные работников на удаленке?

    		    10 октября 2020, 13:50
    Фото: Max Kovalenko/imago images/Lichtgut
    imago images/Lichtgut/ТАСС
    Текст: Екатерина Герман

    Это позволит оценить эффективность принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и не несет в себе сбора персональных данных.

    Требование о предоставлении информации о персонале подробно расписано в указе градоначальника. Однако в СМИ появились мнения, что данные, которые запрашивает мэрия, носят характер персональных.

    Указ мэра от 6 октября 2020 года (Документ № 97-УМ) предлагает всем работодателям, начиная с понедельника 12 октября предоставлять в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам). Каждая компания должна направить два документа. В одном — список сотрудников, отправленных на удаленную работу. А в другом — номера мобильных телефонов, государственные регистрационные номера транспортных средства и электронные номера транспортных карт этих сотрудников. 

    Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» дает четкое определение основному термину: это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». Получается, что фактически номера телефонов и номера автомобилей без привязки к конкретному человеку персональными данными не являются.

    Представитель столичной мэрии заявил, что все собираемые сведения нужны не для того, чтобы фиксировать передвижения людей. «Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождение сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», - сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

    Впрочем, юристы видят в данной ситуации другую проблему: сотрудник не обязан предоставлять своему работодателю номер личного автомобиля и карты «Тройка», так как эти данные не требуются для трудовых отношений. «На практике вам, конечно, в московском суде придется это доказать, оспорить этот акт, это займет время, карантин уже закончится, расчет на это. Весенние штрафы, которые были выписаны, успешно оспариваются. То же самое, наверное, нас ждет сейчас», - заявил РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.

    Вызывает сомнение и возможность проверки правильности предоставленных данных. Ведь сим-карта может быть зарегистрирована на другого человека, машиной человек может пользоваться по доверенности, а карту «Тройка» и вовсе покупать каждый день новую. Вторая ситуация – у человека нет машины и нет транспортной карты. Это вполне реалистично, ведь оплачивать проезд в транспорте можно банковской картой. Видимо, в том числе и поэтому в форме передачи сведений обязательным является только поле номера телефона, а напротив всех остальных пунктов есть пометка «при наличии».

    Что касается оценки изменения транспортных потоков, то тут эксперты тоже видят слабое место. Ведь пока человек сидит дома и удаленно работает, его автомобилем или транспортной картой вполне могут пользоваться по личным или служебным целям другие члены семьи или просто знакомые — передача автомобиля или транспортной карты другим лицам у нас не запрещена. 

    «Но что влечёт за собой использование в метро карты «Тройка», закреплённой за удалённым сотрудником? Невозможно установить, кто использовал эту карту: удалённый сотрудник, едущий на работу, или член его семьи, работающий в обычном режиме, а может быть удалённый сотрудник решил поехать по своим делам» - заявила изданию vc.ru руководитель практики персональных данных юрфирмы «Клифф» Ирина Ахмедова.

     

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