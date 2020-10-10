Почему власти Москвы требуют личные данные работников на удаленке?

Это позволит оценить эффективность принимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и не несет в себе сбора персональных данных.

Требование о предоставлении информации о персонале подробно расписано в указе градоначальника. Однако в СМИ появились мнения, что данные, которые запрашивает мэрия, носят характер персональных.

Указ мэра от 6 октября 2020 года (Документ № 97-УМ) предлагает всем работодателям, начиная с понедельника 12 октября предоставлять в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам). Каждая компания должна направить два документа. В одном — список сотрудников, отправленных на удаленную работу. А в другом — номера мобильных телефонов, государственные регистрационные номера транспортных средства и электронные номера транспортных карт этих сотрудников.

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» дает четкое определение основному термину: это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». Получается, что фактически номера телефонов и номера автомобилей без привязки к конкретному человеку персональными данными не являются.

Представитель столичной мэрии заявил, что все собираемые сведения нужны не для того, чтобы фиксировать передвижения людей. «Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождение сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», - сообщил в ходе встречи с представителями бизнеса замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

На эту тему

Впрочем, юристы видят в данной ситуации другую проблему: сотрудник не обязан предоставлять своему работодателю номер личного автомобиля и карты «Тройка», так как эти данные не требуются для трудовых отношений. «На практике вам, конечно, в московском суде придется это доказать, оспорить этот акт, это займет время, карантин уже закончится, расчет на это. Весенние штрафы, которые были выписаны, успешно оспариваются. То же самое, наверное, нас ждет сейчас», - заявил РБК советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.

Вызывает сомнение и возможность проверки правильности предоставленных данных. Ведь сим-карта может быть зарегистрирована на другого человека, машиной человек может пользоваться по доверенности, а карту «Тройка» и вовсе покупать каждый день новую. Вторая ситуация – у человека нет машины и нет транспортной карты. Это вполне реалистично, ведь оплачивать проезд в транспорте можно банковской картой. Видимо, в том числе и поэтому в форме передачи сведений обязательным является только поле номера телефона, а напротив всех остальных пунктов есть пометка «при наличии».

Что касается оценки изменения транспортных потоков, то тут эксперты тоже видят слабое место. Ведь пока человек сидит дома и удаленно работает, его автомобилем или транспортной картой вполне могут пользоваться по личным или служебным целям другие члены семьи или просто знакомые — передача автомобиля или транспортной карты другим лицам у нас не запрещена.

«Но что влечёт за собой использование в метро карты «Тройка», закреплённой за удалённым сотрудником? Невозможно установить, кто использовал эту карту: удалённый сотрудник, едущий на работу, или член его семьи, работающий в обычном режиме, а может быть удалённый сотрудник решил поехать по своим делам» - заявила изданию vc.ru руководитель практики персональных данных юрфирмы «Клифф» Ирина Ахмедова.

.