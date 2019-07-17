Почему горячую воду отключают даже в новостройках?

Потому что, во-первых, теплосети почти для всех домов едины, а во-вторых - чтобы их собственные системы, если конечно новостройки автономны в теплоснабжении, уберечь от поломок.

Но обо всем по порядку. Сначала стоит разобраться, как горячая вода поступает в наши дома. Здесь есть несколько аспектов. Горячая вода, которая льется из вашего крана, на самом деле еще недавно была холодной, и нагрели ее только на определенном участке пути к дому.

А теперь попробуем объяснить на пальцах: в каждом крупном жилом районе есть так называемые Центральные тепловые пункты – по сути, это большие котельные, теплообменники. С одной стороны туда поступает холодная вода из водохранилищ и рек, а с другой – горячая вода, нагретая паром в ближайшей к вам ТЭЦ. Горячая вода с ТЭЦ в этих тепловых пунктах сначала разогревает холодную, а затем возвращается на ту же самую ТЭЦ. Холодная же, превратившись в горячую, идет дальше, к жилым домам.

Путь от Центральных тепловых пунктов, или котельных, в дома уже идет по теплотрассам. Достигнув точки назначения, там горячая вода разделяется надвое – часть идет на отопление, часть – в краны. Именно такой вариант был популярен в советское время, когда было построено подавляющее большинство из стоящих поныне домов. То есть если какой-либо участок трубопровода нужно ремонтировать, и он при этом затрагивает определенную «ветку», ГВС отключат у всех потребителей, подсоединенных к данному маршруту.

Если посмотреть на пример разводки сети, видно, сколько домов останутся без горячей воды при ремонте даже небольшой части теплотрассы.

«У нас с вами не очень счастливая страна, поскольку мы завязаны на центральной коммуникации. Такая гигантская сеть свойственна только для России. Нигде на Западе вы такой не найдете, там все довольно локально, делится по районам. У них единственное, что проведено сетью – это газ», – говорит газете ВЗГЛЯД Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ.

А зачем постоянно ремонтировать трубы?

Потому что длина теплотрасс в крупных городах очень велика, и соответственно, устаревших участков на них может быть много – а это чревато тем, что трубы засоряются, напор воды падает, возможны даже прорывы. Для того, чтобы этого избежать, и проводят плановые ремонты. Вообще срок службы у труб тепловых сетей на бумаге может быть от 20 до 30 лет, а по факту – 10-12 или даже 8. Вот и получается, что менять или ремонтировать приходится даже еще не так давно проложенные трубы.

А если к новостройкам подведена совершенно новая теплотрасса?

Все равно через несколько лет даже там начнут отключать воду. Возможно, это произойдет не сразу, но произойдет.

Здесь дело даже не в новизне теплотрасс. Ведь есть и другой способ подачи горячей воды жильцам: когда у дома своя котельная, вообще отпадает необходимость проведении к ним теплотрасс – вода к дому подводится холодная, и разогревается она уже на месте. Соответственно, и плановых отключений быть не должно. Но по факту все не так просто. Трубы с холодной водой тоже нужно проверять. Как и системы в новых домах.

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«Домовые котельные тоже нуждаются в ремонте. Планово-предупредительный ремонт потому так и называется. Он нужен, чтобы не дожидаться, пока котельная дойдет до аварийного состояния. Профилактика в обязательном порядке идет ежегодно. Если ее не проведут хоть раз, то все, мы все повзрываемся и даже не будем знать, откуда ждать беды», – объясняет Москвина.

Но вроде не так давно же обещали совсем прекратить отключения?

Пока это утопия. Протяженность магистралей, да и в целом нынешняя система обеспечения домов теплом таковы, что сделать этого не получится. Об этом говорят и депутаты, об этом говорит и Москвина.

«Такие разговоры были, Минстрой очень плотно этим занимался и обещал, что не будет отключений хотя бы в новостройках. Но когда эти мечты стали проверять на практике, они рассыпались у нас прямо в руках. Пока нынешний вариант для нас безвыходен, остается с ним просто мириться», – говорит эксперт.