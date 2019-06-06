Минстрой назвал оптимальный срок отключения горячей воды летом

Летнее отключение горячей воды на неделю – это срок, к которому нужно стремиться, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы Минстроя Максим Егоров.

«Зачем отключают воду? Прежде всего, чтобы отремонтировать котлы. Да, существуют технологии, когда их для этого отключают раз в два-три года. Но у нас состояние тепловых сетей не слишком хорошее, поэтому воду нужно сливать, делать гидравлическое испытания и проверять, что будем происходить с трубами», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в противном случае произойдет авария, как произошла зимой в Самаре, где «кипяток вылился на асфальт».

Егоров указал, что за три дня, как ранее предлагалось, городские системы слить и заполнить не получится «чисто физически» – особенно в крупных городах.

«Все зависит от состояния инфраструктуры в конкретном муниципалитете. Мы должны стремиться к отключению горячей воды летом на неделю и через год или два», – резюмировал он.

График отключения воды в Москве был опубликован еще в апреле. Профилактические работы начались с 13 мая, продлятся до конца августа.