К каким глобальным последствиям приведут последние землетрясения на Камчатке?

Полуостров Камчатка находится на стыке двух литосферных (тектонических) плит – материковой и океанической. Кроме того, в регионе хватает действующих вулканов. Такие условия провоцируют небольшие прочти регулярные землетрясения, которые отличаются лишь количеством и силой подземных толчков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Камчатка пережила третье за двое суток сильное землетрясение. Его магнитуда составила ровно шесть баллов, а эпицентр находился в 105 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск. За последние сутки специалисты насчитали несколько сотен подземных толчков. Ряд сейсмологов не исключает – столь частые толчки являются форшоками еще более сильных подземных ударов, эхо от которых затронет не только соседний Сахалин и Курилы, но докатится даже до Японии.

Пока все обошлось. Так, по данным краевого МЧС, жители Усть-Камчатска ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Вообще, как известно, на Камчатке землетрясение считается таким же обычным природным явлением, как дождь или сильный ветер в других уголках России. Полуостров находится в зоне субдукции – месте соприкосновения двух литосферных плит. Края этих платформ, на которых покоятся все земные материки, нередко «наползают» один на другой. Чаще всего край океанической плиты «поддевает» континентальную, сам погружаясь в мантию земной коры.

Такие регионы славятся постоянной сейсмической активностью – именно здесь чаще всего происходят извержения вулканов и землетрясения. Кстати, в одной зоне субдукции с Камчаткой расположены Курильские острова, Сахалин и Япония, также известные обилием вулканов и частыми землетрясениями.

Абсолютного сейсмического спокойствия в зонах субдукции не бывает в принципе, то есть «трясет» все время, просто с разной силой и частотой подземных толчков.

В истории отмечают семь крупных землетрясений в районе Камчатки. Первое датировано 1792 годом, последнее на сегодня случилось в Сахалинской области в 2017 году.

Одно из самых мощных и разрушительных возмущений земной коры в регионе, приведшее к возникновению цунами и, как следствие, катастрофическим последствиям, произошло 5 ноября 1952 года.

Тогда подземные толчки магнитудой девять баллов имели место у восточного побережья Камчатки на глубине 30 километров. Бедствие затронуло Гавайские острова, Аляску, Калифорнию, Новую Зеландию, Японию и, конечно, Камчатку и Курилы, где огромными морскими волнами с лица земли был в одночасье стерт целый город – Северо-Курильск.

Размеры цунами достигали высоты пятиэтажного дома (10–15 метров). По официальным данным, на Камчатке и Курильских островах в результате той трагедии погибло 2336 человек. Неофициальные источники свидетельствуют о более чем четырех тысячах жертв стихии, большинство из которых – жители Курил.

Небольшие повреждения от волн были зарегистрированы на другом конце Тихого океана – в Перу и Чили, на расстоянии свыше 9000 километров. Именно после той катастрофы правительство СССР создало в стране систему предупреждения о цунами.

Отчасти благодаря такой отлаженной системе оповещения крупных катастроф с многочисленными жертвами на Камчатке и Курилах с тех пор не повторялись. Да и такой силы подземных толчков, как в 1952 году, ученые в регионе пока больше не фиксировали.

Самый свежий пример крупной сейсмоактивности на Дальнем Востоке был отмечен 23 апреля 2017 года. Ученые зафиксировали подземные толчки у побережья Камчатки, их магнитуда составила четыре с половиной балла. К счастью, для возникновения цунами такой мощности не хватило, обошлось без разрушений.

Впрочем, есть ученые, которые встревожены последними сообщениями с Камчатки. «У Камчатки есть свойство: сильные подземные толчки часто сопровождаются форшоками (землетрясение, предшествующее более сильному землетрясению). В данной ситуации нельзя исключить, что землетрясение магнитудой шесть баллов является форшоком еще более сильных подземных толчков», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Ученый напомнил, что в результате мощных землетрясений – Ближне-Алеутского в 2017 году и вблизи острова Беринга в 2018-м – вдоль разлома произошла большая подвижка, изменившая движение тектонических плит.

«Сильные подземные толчки ускоряют перестройку геологической среды. Сегодня мы можем говорить о достаточно масштабных геологических изменениях. Все это приведет к тому, что количество землетрясений в регионе будет возрастать, а вместе с тем возрастать и вероятность усиления их мощности», – пояснил Шебалин.

Помимо сейсмической нестабильности, которая наблюдается на Камчатке сейчас, в течение 200 лет в регионе произойдет еще более мощное землетрясение, предрекает ученый. Впрочем, он надеется, что дома на Камчатке и через 200 лет устоят, поскольку они строятся с учетом сейсмической активности, и массовых жертв нашим потомкам удастся избежать.