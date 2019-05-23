Почему в России вешают ковры на стену?

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23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...

Терроризму в России сломан хребет

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Сами того не заметив, мы оказались в новой реальности. Наше государство больше не скрывает свою работу по борьбе с терроризмом, напротив – активно о ней рассказывает. Это значит только одно: ситуация стала полностью подконтрольной. Подробности...
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Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
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            Почему в России вешают ковры на стену?

            		   23 мая 2019, 19:10
            Фото: Поздняков Р./Фотохроника ТАСС
            Текст: Иван Абакумов

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            Основательно в жизнь советских людей настенные ковры вошли одновременно с появлением «хрущевок» – новостроек, массово распространившихся по стране в годы правления Никиты Хрущева. Квартиры в них имели тонкие стены, что почти исключало звукоизоляцию. Для решения этой проблемы народ и стал использовать ковры.

            Как сообщила в четверг газета ВЗГЛЯД, актер Уилл Смит вместе с коллегами по фильму «Алладин» Меном Массудом и Наоми Скотт в обращении к российским зрителям задались вопросом, почему в нашей стране в некоторых домах на стенах вешают ковры.

            «А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стену? Это правда, так написано в интернете», – говорит он в видео, опубликованном в группе «Синема парк и Формула кино» «ВКонтакте». Актеры обсудили, зачем это делается. Массуд предположил, что ковры вешают на случай, если надо куда-то срочно лететь. 

            Использование ковров в качестве настенных и напольных покрытий уходит корнями в глубокое прошлое. Традиция пришла с Востока. Степные кочевники утепляли коврами стены, двери и пол своих передвижных жилищ – юрт. Позднее уже не только в юртах, но и в обычных домах в Средней Азии и на Ближнем Востоке на расшитых коврах стали размещать трофеи и оружие хозяина дома – для поднятия престижа. Оттуда обычай вешать ковер на стену перекочевал в царскую Россию.

            В произведениях Пушкина и Лермонтова неоднократно были описаны комнаты русских офицеров и дворян, непременным атрибутом которых были персидские ковры. Также об исторических корнях традиции вешать ковер на стену свидетельствуют картины русских художников 19-го века, изображающих быт зажиточных помещиков.  Как и на Востоке, богато украшенный ковер не только подчеркивал высокий статус его владельца, но и утеплял жилище, пишет портал FB.ru.

            В СССР декоративно-практическое использование настенных ковров получило наиболее широкое распространение. Ковры на стенах впервые появились еще в домах сталинского периода, однако массовый характер эта привычка приобрела во времена Хрущева. Типовые советские 5-этажки выросли повсеместно, сразу во всех городах и поселках страны от Калининграда до Чукотки. Стены в этих домах, к сожалению, легко пропускали и жару, и холод, и звуки. Остроумным решением этих проблем и стал ковер на стене.

            Ковер считался «большим дефицитом». Чтобы его добыть, порой приходилось стоять в очереди не один час, и стоил он недешево. За качественный средних размеров ковер в СССР приходилось отдавать четыре-пять средних месячных зарплат. Помимо шумо- и теплоизоляции, он, как и в царской России, служил показателем достатка в доме. Часто ковры становились дорогим подарком и даже торжественно передавались по наследству. На полу такой артефакт быстро терял товарный вид из-за постоянного по нему хождения, а на стене мог храниться не одно поколение без потери товарного вида.

            Еще один фактор играл в пользу ковра на стене – он зачастую позволял экономить обои, которые в СССР также были в дефиците. Вдоль одной из стен располагали традиционную стенку, на противоположную вешали ковер, и проблема наполовину была решена. Наконец, ковер на стене считался элементом декора, чаще всего, почему-то они были темно-красного цвета. Порой он выполнял и функцию картины – наравне с узорчатыми имелись изделия с сюжетом, например, «с оленями».

            В современных квартирах России настенные ковры встречаются все реже и реже. Во-первых, современному человеку такое интерьерное решение кажется безвкусным. Во-вторых, люди поняли, что ковры – это пылесборники. Особенно опасно вешать их рядом с кроватью, ведь, защитившись от холода бетонной стены, обладатель ковра взамен всю ночь будет дышать пылью. В общем, люди постепенно избавляются от ковров. Кто-то увозит их на дачу, а кто-то выбрасывает за ненадобностью.


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