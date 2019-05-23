Почему в России вешают ковры на стену?

Основательно в жизнь советских людей настенные ковры вошли одновременно с появлением «хрущевок» – новостроек, массово распространившихся по стране в годы правления Никиты Хрущева. Квартиры в них имели тонкие стены, что почти исключало звукоизоляцию. Для решения этой проблемы народ и стал использовать ковры.

Как сообщила в четверг газета ВЗГЛЯД, актер Уилл Смит вместе с коллегами по фильму «Алладин» Меном Массудом и Наоми Скотт в обращении к российским зрителям задались вопросом, почему в нашей стране в некоторых домах на стенах вешают ковры.

«А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стену? Это правда, так написано в интернете», – говорит он в видео, опубликованном в группе «Синема парк и Формула кино» «ВКонтакте». Актеры обсудили, зачем это делается. Массуд предположил, что ковры вешают на случай, если надо куда-то срочно лететь.

Использование ковров в качестве настенных и напольных покрытий уходит корнями в глубокое прошлое. Традиция пришла с Востока. Степные кочевники утепляли коврами стены, двери и пол своих передвижных жилищ – юрт. Позднее уже не только в юртах, но и в обычных домах в Средней Азии и на Ближнем Востоке на расшитых коврах стали размещать трофеи и оружие хозяина дома – для поднятия престижа. Оттуда обычай вешать ковер на стену перекочевал в царскую Россию.

В произведениях Пушкина и Лермонтова неоднократно были описаны комнаты русских офицеров и дворян, непременным атрибутом которых были персидские ковры. Также об исторических корнях традиции вешать ковер на стену свидетельствуют картины русских художников 19-го века, изображающих быт зажиточных помещиков. Как и на Востоке, богато украшенный ковер не только подчеркивал высокий статус его владельца, но и утеплял жилище, пишет портал FB.ru.

В СССР декоративно-практическое использование настенных ковров получило наиболее широкое распространение. Ковры на стенах впервые появились еще в домах сталинского периода, однако массовый характер эта привычка приобрела во времена Хрущева. Типовые советские 5-этажки выросли повсеместно, сразу во всех городах и поселках страны от Калининграда до Чукотки. Стены в этих домах, к сожалению, легко пропускали и жару, и холод, и звуки. Остроумным решением этих проблем и стал ковер на стене.

Ковер считался «большим дефицитом». Чтобы его добыть, порой приходилось стоять в очереди не один час, и стоил он недешево. За качественный средних размеров ковер в СССР приходилось отдавать четыре-пять средних месячных зарплат. Помимо шумо- и теплоизоляции, он, как и в царской России, служил показателем достатка в доме. Часто ковры становились дорогим подарком и даже торжественно передавались по наследству. На полу такой артефакт быстро терял товарный вид из-за постоянного по нему хождения, а на стене мог храниться не одно поколение без потери товарного вида.

Еще один фактор играл в пользу ковра на стене – он зачастую позволял экономить обои, которые в СССР также были в дефиците. Вдоль одной из стен располагали традиционную стенку, на противоположную вешали ковер, и проблема наполовину была решена. Наконец, ковер на стене считался элементом декора, чаще всего, почему-то они были темно-красного цвета. Порой он выполнял и функцию картины – наравне с узорчатыми имелись изделия с сюжетом, например, «с оленями».

В современных квартирах России настенные ковры встречаются все реже и реже. Во-первых, современному человеку такое интерьерное решение кажется безвкусным. Во-вторых, люди поняли, что ковры – это пылесборники. Особенно опасно вешать их рядом с кроватью, ведь, защитившись от холода бетонной стены, обладатель ковра взамен всю ночь будет дышать пылью. В общем, люди постепенно избавляются от ковров. Кто-то увозит их на дачу, а кто-то выбрасывает за ненадобностью.