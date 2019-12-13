Как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков?

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13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникамФото: Alex Edelman/Global Look Press
В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? Подробности...
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Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Пожарным пришлось героически преодолевать последствия чьей-то халатностиФото: Лев Федосеев/ТАСС
Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем? Подробности...
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Преступные планы «украинских патриотов» привели в ужас даже Авакова

Журналист Павел Шеремет стал жертвой «патриотов Украины»Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Убивать собственных соратников и обстреливать Киев ракетами – такие планы, как официально заявлено вчера МВД Украины, вынашивали вовсе не какие-то «российские диверсанты», а самые настоящие «патриоты Украины». Те самые, что воевали в Донбассе, которых хвалил и пиарил президент Порошенко – и которые, судя по данным следствия, убили российского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...

Ничего мы с немцами не делили

Захар Прилепин, писатель
Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
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Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

Герман Садулаев, писатель, публицист
В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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              Как не попасться мошенникам при покупке новогодних подарков?

              		   13 декабря 2019, 14:16
              Фото: Максим Стулов/ТАСС

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              Быть бдительными. 

              В конце ноября в России, как и во всем мире, проходила «Черная пятница». Этот день традиционно знаменует собой открытие рождественского сезона покупок – именно в этом качестве он зародился в США, в этом же пребывает и поныне. С той лишь разницей, что основные продажи переехали из торговых центров в онлайн. 

              Растут и объемы продаж, в том числе в России – в 2019 году рост составил 10% к предыдущему, а трафик интернет-магазинов в дни больших скидок был едва ли не вдвое выше, чем в обычные будни. В той же пропорции выросло и число атак мошенников – их было в два раза больше. 

              Но «пятницей», к сожалению, мошенники не ограничиваются – на конец года приходится самый активный период их деятельности. Люди активно ищут подарки, некоторые просто находятся в некоем предпраздничном возбуждении – на этом аферисты и играют. 

              Есть два основных пути заполучить ваши деньги: фишинг и вишинг. Оба используются регулярно, то есть и в течение года тоже. Однако к концу декабря масштабы атак возрастают, и ситуация этому благоволит – у каждого почта засыпана письмами о распродажах, выгодных предложениях или подарках от банков, магазинов или брендов. В таком массиве любое письмо, стилизованное под официальное, не вызовет никаких подозрений. 

              Основные методы мошенников

              Рассылки. Писем, сообщений в соцсетях или мессенджерах, смс – каждое из них будет выглядеть как настоящее послание от какого-либо банка или интернет-магазина, например. В 90% случаев там будет ссылка с адресом, максимально приближенным к правдоподобному – например, разве кого-то смутит sberbanc.ru, отличающийся от официального адреса всего одной буквой. 

              Акции, распродажи и конкурсы. Содержание пришедших вам писем и сообщений может быть схожим – в большинстве случаев мошенники пообещают какую-либо существенную выгоду при покупке. Или же вообще предложат товар или услугу бесплатно. Также это может быть взнос («вложи 100 рублей – через месяц получи тысячу»), просьба перевести деньги на благотворительность («на новогодние подарки детям-сиротам»), или призыв приобрести подарочную карту. В общем, все что угодно. 

              Призыв в письме или сообщении может быть трех типов: перейти по ссылке, открыть приложенный файл или же попросту перевести деньги на определенный счет, но последний вариант сейчас сработает только с наиболее наивными пользователями, поэтому используется редко. С файлом все просто – он может быть абсолютно любого формата, без разницы. Его главная функция – заразить ваш компьютер и получить с него определенные данные. Вот примеры писем с сообщением о том, что человек выиграл билеты на чемпионат мира по футболу в России. В обоих первой же строчкой получателя просят открыть приложенный файл, чего делать, конечно, не стоит. Со ссылками на сайты все чуть сложнее. 

              Фишинговый сайт. При переходе по ссылке из почты или мессенджера вы окажетесь на сайте-однодневке, в общих чертах копирующем интерфейс и структуру оригинального ресурса той компании, с помощью которой вас пытаются подловить. На открывшейся странице будет информация об акции с призывами немедленно сделать заказ – иначе срок истечет и выгоду вы упустите. Далее есть несколько вариантов: либо вас попросят указать номер карты вместе с CVC-кодом с обратной стороны, либо дадут счет для перевода комиссии, если речь о каком-либо «бесплатном» подарке.

              Отличить такие сайты иногда довольно сложно, но постараться можно – в первую очередь обратите внимание на адрес в адресной строке и сверьте его с оригинальным, найденным через поисковик (фишинговые сайты точно не будут первыми в выдаче). Если речь о неизвестном вам интернет-магазине, поищите о нем отзывы на сторонних ресурсах. Если их нет, это повод насторожиться. Это же справедливо и для сайтов, созданных на бесплатных хостингах вроде wordpress или ucoz – это первый признак «однодневки».

              Сейчас браузеры научились распознавать фишинговые сайты, и заранее предупреждают пользователей, но это работает не всегда. Новые ресурсы появляются постоянно, а браузеры работают прежде всего с антивирусными базами и жалобами пользователей, которые оперативностью не отличаются. 

              Рекламные баннеры на сомнительных сайтах. Здесь все то же самое, что и с кликанием по неизвестным ссылкам. Переход с баннера, обещающего шикарную распродажу, может привести вас на фишинговый или просто вирусный сайт, который заразит ваш компьютер. 

              Вишинг. Это телефонное мошенничество посредством социальной инженерии, знакомое сейчас практически каждому. Псевдобанкиры могут предлагать кредиты на неправдоподобно выгодных условиях, лжепродавцы – убеждать купить что-либо по бросовой цене. Во всех случаях вас или отправят к банкомату, чтобы вы дали доступ в личный кабинет, или попросят назвать все данные карты. Эта схема довольно стандартная, и к новогодним праздникам прямого отношения не имеет. Но и такие атаки учащаются в этот период. Вероятно, из-за падающей бдительности отдыхающего или готовящегося отдыхать населения.

              И хотя кажется, что здравомыслящий человек никак не попадется ни на одну из этих уловок, это не так. Методы мошенников постоянно совершенствуются, и даже зная о подобных методах, можно не уберечься от новых. При этом ключевые рекомендации всегда остаются прежними – сомневайтесь во всем, никому не сообщайте данные своей карты, не переходите по ссылкам, если нет доверия в отправителе, игнорируйте приложенные файлы, по возможности расплачивайтесь за товар при его получении, для интернет-покупок заведите отдельную банковскую карту, деньги на которую переводите только непосредственно перед покупкой.  


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