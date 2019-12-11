Какие продукты дорожают перед Новым годом?

Обычно это помидоры, огурцы и яйца.

В 2019 году россияне планируют потратить на продукты для новогоднего стола около 10 тысяч рублей. Большинство купят овощи, фрукты, мясо, сыр, рыбу и различные нарезки и колбасы. А срок покупок – последняя неделя перед Новым годом. Еще точнее – 24-28 декабря.

Традиционно считается, что ритейлеры злоупотребляют повышающимся накануне праздников спросом, и самые ходовые товары дорожают. И в первую очередь это якобы касается овощей-фруктов, тортов и алкоголя.

Все это миф, уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Слухи о том, что что-то подорожает перед Новым годом, распускают исключительно ритейлеры, чтобы ускорить спрос. Чтобы люди не покупали продукты 31-го, а начали покупать с 20-го декабря. Никогда ничего не дорожает, только скидки могут возникнуть. В худшем случае цены останутся прежними, в лучшем – будут скидки», – сказал Дробиз газете ВЗГЛЯД.

И никакой повышенный спрос здесь роли не играет, уверен эксперт. Наоборот – магазинам выгоднее продать больше товара по прежним ценам, чем накручивать их и, следовательно, недосчитаться выручки. То же касается и алкоголя – никакого повышения цен на водку и шампанское не было и не будет, утверждает Дробиз.

«Перед Новым годом, когда в России пьют абсолютно все, даже больные, алкоголь не только не дорожает, но и наоборот, дешевеет за счет скидок», – говорит он.

Это подтверждают и другие эксперты – алкоголь действительно перед январскими праздниками, как правило, не дорожает. Но вот о других категориях продуктов этого сказать нельзя. В первую очередь – из-за сезонного фактора.

Цены на овощи и фрукты сильно меняются по ходу года. Если летом и осенью, в сезон урожая, полки завалены недорогими отечественными картошкой, морковью, огурцами и помидорами, то к концу декабря их остается все меньше – на замену приходят импортные. А они дороже.

Росстат регулярно считает уровни продуктовой инфляции, в том числе декабрьской. С 2012 по 2017 год, к примеру, в ноябре-декабре продукты питания дорожали в среднем на 1,33% по отношению к другим периодам. В разных регионах ситуация отличается – многое зависит от климата, развития сельского хозяйства и качества жизни, но средний уровень именно такой – немногим больше 1%.

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Цифра небольшая, но она не исключает того, что в последнюю неделю декабря некоторые категории могут резко подорожать, и здесь уже сезонный фактор может быть ни при чем.

«Стандартная практика для ритейла еще пятилетней давности – в период 10-15 декабря повышать цены на ключевые позиции ассортимента на 15%, – сказал газете ВЗГЛЯД Сергей Ключенков, бывший директор по маркетингу одной из розничных продуктовых сетей. – Не скажу, что это делали все, но вообще это абсолютно рабочий инструмент маркетинга. Народ в этот период валит в магазины, соответственно, ему можно продать хоть черта лысого».

Причем происходит это планово и заранее, утверждает эксперт. Цены повышают массово на весь сегмент, где порядка 500 ключевых товаров вроде молока, и обычно никто не исключает из него, например, огурцы или майонез с шампанским, чтобы установить для них свои индивидуальные цифры.

Чтобы сбалансировать продажи и не отталкивать покупателей, на фоне общего подорожания ритейлеры вводят скидки на отдельные продукты. В число ключевых они при этом обычно не входят, это особая категория. Затем, после Нового года, общие цены аккуратно возвращают на место, говорит Ключенков.

Но так делают не все, и цифры Росстата, особенно в перспективе, все же могут выделить несколько товаров, у которых декабрьская инфляция выше, чем у остальных. Исследования показывают, что практически ежегодно в декабре дорожают огурцы (в среднем – на 21%) и помидоры (14,6%). Это продукты с самым резким по отношению к другим периодам ростом. Далее следуют яйца (6,4%) и картофель (5,1%). Цены на остальные праздничные продукты вроде колбас или тортов могут как расти, так и остаться прежними – каких-то особенных трендов здесь нет.

Иногда под влиянием различных факторов могут дорожать отдельные категории – например, в 2019 году в конце декабря-начале января ожидается повышение цен на сахар. Специалисты связывают это с ростом стоимости сырья и топливными расходами и издержками производства. И так может быть с любым товаром.

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